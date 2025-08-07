Bất động sản khu Đông xác lập vị thế mới, đón làn sóng chuyển dịch mạnh mẽ

Trong hơn một thập kỷ qua, khu Đông TP.HCM đã khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng, giữ vị trí cửa ngõ chiến lược kết nối TP.HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ. Khu vực này luôn dẫn đầu về nguồn cung sản phẩm, mặt bằng giá và mức độ hấp thụ trên thị trường, trở thành điểm đến lý tưởng cho cả người mua ở thực và nhà đầu tư.

VÙNG LÕI CHIẾN LƯỢC CỦA SIÊU ĐÔ THỊ MỚI

Hạ tầng tỷ đô của khu Đông

Từ ngày 1/7/2025, TP.HCM chính thức hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, hình thành mô hình “siêu đô thị vùng”. Trong bối cảnh này, khu Đông không chỉ là vành đai hỗ trợ giãn dân mà đã thăng hạng thành vùng lõi chiến lược của siêu đô thị TP.HCM. Sự thăng hoa này không chỉ đến từ quy hoạch chiến lược mà còn được củng cố bởi hàng loạt dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, bao gồm metro, đường vành đai và cao tốc, góp phần định hình không gian đô thị hiện đại.

Nổi bật là tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên vừa đi vào hoạt động, cùng với các dự án vành đai 2, vành đai 3 đang được đẩy nhanh tiến độ. Các trục giao thông huyết mạch khác như đường 30/4 (mở rộng kết nối Quốc lộ 1K với Xa lộ Hà Nội) và dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội cũng đang được triển khai mạnh mẽ để tháo gỡ nút thắt hạ tầng. Khi hoàn thành, các dự án này sẽ nâng cao tính kết nối nội vùng, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Đặc biệt, tầm nhìn dài hạn của khu Đông không dừng ở hiện tại. Kế hoạch đầu tư hai tuyến metro trên cao trị giá gần 100.000 tỷ đồng, kết nối TP.HCM với khu vực Bình Dương cũ, đã được phê duyệt, đặt nền móng cho một hệ thống giao thông công cộng quy mô lớn. Theo Quy hoạch chung đến năm 2040, khu Đông sẽ sở hữu 9 tuyến metro, biến nơi đây thành trung tâm giao thông công cộng hiện đại bậc nhất cả nước. Đây là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy kinh tế - đô thị và gia tăng giá trị bất động sản trong dài hạn.

TÁI ĐỊNH VỊ THƯỚC ĐO GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

Theo các chuyên gia, sự hợp nhất vùng cùng tốc độ phát triển vượt bậc của hạ tầng giao thông đang tái định hình thước đo giá trị bất động sản tại khu Đông. Những yếu tố truyền thống như khoảng cách địa lý dần được thay thế bởi các tiêu chí mới, bao gồm mức độ kết nối với các tuyến metro, trục giao thông chiến lược, thời gian di chuyển, mật độ tiện ích tích hợp trong bán kính gần và không gian sống hiện đại, đáp ứng xu hướng mới.

Các nghiên cứu thị trường ghi nhận giá bán thứ cấp của các dự án dọc tuyến Metro số 1 tăng đáng kể. Chẳng hạn, dự án Him Lam Phú An hiện giao dịch ở mức 55-60 triệu đồng/m2, tăng 60% so với năm 2024; The East Gate từ mức 30 triệu đồng/m2 năm ngoái đã chạm mốc 41 triệu đồng/m2. Một số dự án gần depot Suối Tiên, như ở phường Đông Hòa và Long Bình, cũng ghi nhận mức tăng giá 10-15% so với cùng kỳ năm 2024.

Giá căn hộ dọc tuyến metro số 1 tăng trưởng mạnh mẽ.

Các dự án mở bán gần đây cũng đạt tỷ lệ hấp thụ ấn tượng, dù giá công bố cao hơn dự kiến ban đầu. Điển hình, dự án The Gió đạt mức giá 49,8 triệu đồng/m2 nhưng vẫn ghi nhận 1.000 sản phẩm giao dịch thành công. Tương tự, Bcons Solary “cháy hàng” với 1.700 lượt đặt chỗ chỉ trong 3 tháng.

Cú bắt tay chiến lược giữa ATTLand - Tập đoàn An Phong - BIDV và 5 đại lý phân phối.

Trong bối cảnh này, các chủ đầu tư có tầm nhìn đang nhanh chóng điều chỉnh chiến lược sản phẩm. Điển hình, ATTLand vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược cho dự án ArtStella với Tập đoàn An Phong, Ngân hàng BIDV và 5 đại lý phân phối lớn: Pitaland, ZLand, TQ Solution, Uni Group và AREA.

ArtStella tọa lạc ngay mặt tiền đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, TPHCM. Dự án nằm gần kề ga metro Suối Tiên, hướng đến nhóm khách hàng trẻ, năng động, yêu thích sự kết nối nhưng vẫn đề cao không gian sống thư thái trong nhịp đô thị hiện đại.

Được biết, ArtStella vừa được vinh danh là “Dự án căn hộ có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam 2025” tại Dot Property Vietnam Awards 2025.

Khu Đông đang bước vào giai đoạn “hoàng kim” khi mọi yếu tố từ hạ tầng, quy hoạch đến tâm lý thị trường đều hội tụ, tạo nên một vị thế vững chắc. Đây là thời điểm lý tưởng để các nhà đầu tư và người mua ở thực nắm bắt cơ hội, trước khi làn sóng phát triển này định hình một mặt bằng giá mới cao hơn.