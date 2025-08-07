Nghệ An cần hơn 521.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở đến năm 2030

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 2461/QĐ-UBND, phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nghệ An đến năm 2030.

Theo chương trình, giai đoạn 2021–2030, Nghệ An đặt mục tiêu phát triển 53,7 triệu m² sàn nhà ở. Trong đó, nhà ở thương mại hoàn thành 26,8 triệu m², riêng giai đoạn 2025–2030 đạt 23,7 triệu m². Nhà ở xã hội xây mới 4,1 triệu m², riêng giai đoạn 2025–2030 đạt 4,05 triệu m². Trong cùng giai đoạn 2025–2030, tỉnh cũng dự kiến xây dựng 78.000 m² nhà ở công vụ; 60.000 m² nhà ở tái định cư và khoảng 12,63 triệu m² nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây.

Ngoài ra, về phát triển nhà ở theo các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh hỗ trợ cải thiện chỗ ở cho 6.796 hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Trong số này, có 6.164 hộ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và 632 hộ thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh phát triển số lượng, tỉnh còn chú trọng nâng cấp, cải tạo chất lượng nhà ở hiện hữu. Mục tiêu đặt ra là loại bỏ hoàn toàn nhà ở đơn sơ, đồng thời nâng tỷ lệ nhà ở bán kiên cố và thiếu kiên cố đạt tiêu chuẩn. Đến năm 2030, 90% nhà ở trên địa bàn sẽ được trang bị hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước thải đồng bộ và kết nối vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực. Các dự án nhà ở mới phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng, đồng thời đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Đồng thời, định hướng nâng cao chất lượng nhà ở hiện hữu thông qua việc thúc đẩy áp dụng quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong quá trình cải tạo, xây dựng lại nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân.

Về nguồn lực thực hiện, UBND tỉnh cho biết tổng nhu cầu vốn xây dựng nhà ở giai đoạn 2021–2030 vào khoảng 521.745 tỷ đồng. Cụ thể, nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư cần 279.765 tỷ đồng; nhà ở xã hội 47.860 tỷ đồng; nhà ở công vụ 632 tỷ đồng; nhà ở phục vụ tái định cư 486 tỷ đồng; còn lại là 193.002 tỷ đồng dành cho nhà ở riêng lẻ do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Liên quan đến quỹ đất, dự kiến diện tích đất dành để phát triển các loại hình nhà ở như sau: đất xây dựng nhà ở xã hội (dự án độc lập) 586,7 ha; nhà ở cho lực lượng vũ trang 29,2 ha; nhà ở công vụ 13 ha; nhà ở phục vụ tái định cư 10 ha; và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ khoảng 1 ha.

Để thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tăng cường tuyên truyền pháp luật về nhà ở, bất động sản; hoàn thiện thể chế gắn với quy hoạch xây dựng và sử dụng đất; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục.

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về nhà ở từ cấp tỉnh đến cơ sở, tăng cường thanh tra, giám sát, công khai thông tin quy hoạch và dự án đầu tư, đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Đa dạng hóa phương thức và nguồn vốn đầu tư, ưu tiên sử dụng vốn ngoài ngân sách; đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển thị trường bất động sản ổn định, bền vững.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì thực hiện chương trình, phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai, kiểm điểm định kỳ. Đồng thời, chủ trì tham mưu phê duyệt dự án nhà ở xã hội theo Nghị quyết 201/2025/QH15 và Nghị định 192/2025/NĐ-CP; triển khai đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và quản lý hệ thống thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm triển khai chương trình tại địa phương, tổ chức thực hiện các đề án hỗ trợ nhà ở, lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp, đặc biệt với nhóm thu nhập thấp, người nghèo và các đối tượng chính sách. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh theo quy định.