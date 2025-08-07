Thời điểm “vàng” đầu tư bất động sản tại Majestic City - Phố Nối, Mỹ Hào, Hưng Yên

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn đối với thị trường bất động sản Hưng Yên nhờ chủ trương sáp nhập địa giới hành chính. Đây là động lực khởi đầu cho giai đoạn tăng trưởng mới, được củng cố bởi các chính sách quy hoạch bài bản, đầu tư hạ tầng đồng bộ và dòng vốn FDI mạnh mẽ.

CHU KỲ TĂNG TRƯỞNG MỚI SAU SÁP NHẬP HÀNH CHÍNH

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hưng Yên đã thu hút 205 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 5,9 tỷ USD, bao gồm 123 dự án trong nước (vốn cấp mới và bổ sung trên 4,5 tỷ USD) và 82 dự án FDI (vốn cấp mới và bổ sung trên 1,4 tỷ USD). Sau sáp nhập, toàn tỉnh hiện có 3.880 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 40,8 tỷ USD.

Trong đó, các khu công nghiệp và khu kinh tế chiếm gần 1.100 dự án với vốn đăng ký hơn 18,6 tỷ USD, còn lại là 2.800 dự án ngoài khu công nghiệp với vốn đăng ký trên 22,2 tỷ USD.

Sau sáp nhập, thị trường bất động sản Hưng Yên sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Đặc biệt, Mỹ Hào trở thành tâm điểm thu hút các dự án khu công nghiệp, logistics và đô thị dịch vụ quy mô lớn nhờ vị trí chiến lược – cửa ngõ phía Đông Thủ đô Hà Nội. Hạ tầng giao thông hiện đại, bao gồm các tuyến cao tốc, đường Vành đai 4 và các trục liên tỉnh kết nối khu công nghiệp, trung tâm logistics, cùng các khu vực kinh tế trọng điểm, đang được đẩy nhanh tiến độ, tạo “bệ phóng” cho giá trị bất động sản tại Mỹ Hào.

Theo ông Lê Đình Chung, thành viên Tổ công tác nghiên cứu thị trường VARS, Hưng Yên đang hội tụ 4 yếu tố hấp dẫn nhà đầu tư: Định hướng quy hoạch rõ ràng và vai trò hạt nhân công nghiệp. Lợi thế hạ tầng và kết nối vùng vượt trội. Tốc độ đô thị hóa nhanh với mật độ dân cư cao. Quỹ đất khan hiếm tại khu vực phía Đông Hà Nội.

Ông Chung nhận định: “Dù là đô thị vệ tinh tiềm năng nhất phía Đông Hà Nội, giá bất động sản tại Mỹ Hào hiện thấp hơn khoảng 30-40% so với các khu vực như Gia Lâm, Đông Anh hay Thanh Trì. Nguyên nhân là do Mỹ Hào mới bước vào giai đoạn đô thị hóa mạnh, trong khi các khu vực khác đã phát triển trước một bước. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư nhạy bén, sẵn sàng đi trước đón đầu.”

THỜI ĐIỂM “VÀNG” ĐẦU TƯ TẠI MAJESTIC CITY

Majestic City - Khu đô thị thương mại dịch vụ kiểu mẫu tại trung tâm khu công nghiệp Phố Nối - Mỹ Hào.

Trong bức tranh đô thị đang phát triển của Mỹ Hào, Majestic City nổi bật như một dự án hiếm hoi sẵn sàng “đón sóng” tăng trưởng nhờ hội tụ đầy đủ các yếu tố: pháp lý minh bạch, quy hoạch bài bản, vị trí trung tâm và hệ tiện ích đồng bộ.

Tọa lạc tại Phố Nối, Mỹ Hào – thủ phủ công nghiệp của Hưng Yên, Majestic City được định vị là khu đô thị thương mại dịch vụ cao cấp đầu tiên tại khu vực. Với quy mô dân số nội khu khoảng 8.000 cư dân và vị trí gần các khu công nghiệp lớn như Thăng Long II, Dị Sử, Minh Đức, dự án hưởng lợi từ dòng khách tiềm năng gồm hơn 400.000 chuyên gia, kỹ sư, người lao động và cư dân lân cận. Đây là nền tảng để Majestic City trở thành một “đô thị sống” sầm uất với tính thanh khoản cao.

Majestic City đáp ứng linh hoạt mục tiêu an cư và đầu tư tạo dòng tiền bền vững.

Dự án mang đến bộ sưu tập sản phẩm thấp tầng đa dạng, bao gồm Hubshop, Viva House và Shop Villa, với thiết kế linh hoạt, tối ưu công năng, phù hợp để ở, kinh doanh hoặc đầu tư sinh lời. Các sản phẩm này đáp ứng nhu cầu khai thác thương mại trong bối cảnh đô thị công nghiệp Mỹ Hào đang phát triển mạnh mẽ.

Điểm mạnh của Majestic City còn nằm ở việc hoàn thiện pháp lý với sổ hồng từng lô, được Ngân hàng Bảo Việt bảo trợ tài chính, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng, sẵn sàng đón cư dân vào ở trong thời gian sớm nhất.

Anh Thành Nam, một nhà đầu tư tại Hà Nội, nhận định: “Với mức giá còn nhiều dư địa tăng trưởng, đầu tư vào Majestic City ở thời điểm này là cơ hội để đón đầu làn sóng tăng giá trong tương lai. Cộng hưởng với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của khu vực, đây là dự án lý tưởng cho những nhà đầu tư muốn nắm bắt ‘điểm rơi’ của thị trường khi Hưng Yên bước vào giai đoạn tăng tốc.”

Trong mọi chu kỳ tăng trưởng, lợi thế luôn thuộc về những nhà đầu tư tiên phong, đủ nhạy bén để chọn đúng thời điểm và sản phẩm. Hiện tại, Majestic City chính là cơ hội “chín muồi” để tối ưu lợi nhuận ngay từ “chân sóng” của thị trường bất động sản Phố Nối - Mỹ Hào, Hưng Yên.

