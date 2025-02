Rung lắc hút dòng tiền, VN-Index trụ vững mốc 1300 điểm

Nhiều đợt bán khá mạnh xuất hiện trong phiên chiều nay, có lúc khiến VN-Index rơi xuống 1298,54 điểm nhưng kết phiên vẫn là 1303,16 điểm. Diễn biến rung lắc trong giai đoạn vượt đỉnh trung hạn là bình thường, dòng tiền đã tranh thủ mua vào và duy trì mức thanh khoản cao.

Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn hôm nay chỉ giảm nhẹ 1% so với hôm qua, đạt 19.390 tỷ đồng. Nhìn từ mức giảm giá cổ phiếu, mức suy giảm giá trị giao dịch như vậy là bình thường. Ngược lại khối lượng khớp lệnh vẫn tăng gần 4% cho thấy xu hướng giao dịch nghiêng về phía các cổ phiếu thị giá thấp.

Nhịp “nhúng” xuống dưới mốc 1300 điểm chiều nay VN-Index chịu tác động từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn. HPG tạo đáy giảm khoảng 1,81% trước khi hồi lại sau đó còn giảm 0,72%. VCB giảm 1,07% rồi hồi nhẹ còn giảm 0,96% cuối phiên. CTG trượt dốc tới -1,19% và hồi lên -0,12%...

Rổ VN30 gần như đỏ toàn bộ trong thời điểm VN-Index chạm đáy lúc 2h15 (chỉ còn 4 mã tăng). Tuy nhiên lực cầu bắt đáy làm việc khá hiệu quả, giá phục hồi dần về cuối. VN30-Index đóng cửa chỉ còn giảm 0,29%, thậm chí tốt hơn mức chốt buổi sáng với 9 mã tăng/18 mã giảm. Toàn sàn HoSE cũng vậy, tại đáy độ rộng chỉ số ghi nhận 168 mã tăng/301 mã giảm và kết phiên là 214 mã tăng/242 mã giảm.

Như vậy chỉ riêng về số lượng cổ phiếu tăng giảm so với tham chiếu, diễn biến phục hồi giá cũng đã diễn ra trên diện khá rộng. Ngoài ra rất nhiều cổ phiếu cũng phục hồi trong vùng đỏ và co hẹp mức giảm đến cuối phiên. Đây là hiệu ứng thường thấy của dòng tiền bắt đáy hoạt động hiệu quả.

Các cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay đan xen tăng giảm.

VN-Index thực tế đã có thể phục hồi tốt hơn nữa, thậm chí san bằng nốt mức giảm nhẹ 1,4 điểm cuối cùng. Tuy nhiên nhóm trụ vẫn chưa đủ mạnh, VCB, CTG, FPT, TCB, HPG, VPB đều là các cổ phiếu vốn hóa rất lớn. Ba mã trong Top 10 vốn hóa còn xanh vẫn là những đại diện từ sáng: VHM tăng 1,24%, GAS tăng 0,15%, VIC tăng 0,25%, trong đó VIC và GAS thực ra là yếu hơn phiên sáng, chỉ có VHM nhích lên thêm được 1 bước giá. Ba mã blue-chips khác khá mạnh trong rổ là BCM tăng 2,82%, MSN tăng 1,18% và MBB tăng 1,74% thì vốn hóa vẫn còn hạn chế.

Mặc dù VN-Index kết phiên vẫn đỏ, số mã giảm nhiều hơn tăng nhưng sự phân hóa về sức mạnh vẫn nghiêng về hướng tích cực. Trong 242 cổ phiếu đỏ cuối ngày, chỉ 57 mã giảm quá 1% tập trung 13,5% giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Ngược lại trong 214 mã đỏ, có 69 mã tăng hơn 1%, tập trung 26,4% thanh khoản. Áp lực bán thực sự chỉ xuất hiện ở FPT, HDB, VPB, VNM là những blue-chips giao dịch lớn. Nhóm cổ phiếu nhỏ và vừa, thanh khoản trung bình không có nhiều đại diện quá yếu, FRT, VGC, GMD, TNH, MSH, BMC là những cổ phiếu nổi bật hơn cả.

Ngược lại, phía tăng có nhiều cổ phiếu xuất sắc, tập trung chủ yếu ở nhóm chứng khoán và bất động sản. HCM, VND, ORS, CTS, BSI, VDS là những mã nhóm chứng khoán nổi bật về giá lẫn thanh khoản. DIG, VCG, VHM, HHV, KSB, HAH nổi bật trong nhóm hạ tầng, bất động sản.

Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn duy trì trên 19.000 tỷ đồng là con số khá ấn tượng. VN-Index đang tranh chấp trong vùng 1300 điểm và chắc chắn sẽ có nhà đầu tư chốt lời. Dòng tiền vào mạnh duy trì thanh khoản và hấp thụ khối lượng này sẽ củng cố sức mạnh khi những nhà đầu tư muốn thoát ra đều được đáp ứng.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng mua gần 53% so với phiên sáng và đã đảo chiều thành mua ròng nhẹ 19,4 tỷ đồng. Phiên sáng khối này bán ròng 359 tỷ đồng. MWG có diễn biến ngược dòng đáng chú ý: Chốt phiên sáng mã này bị bán ròng 44,8 tỷ nhưng kết phiên lại thành mua ròng 218,6 tỷ đồng. MWG cũng hồi giá mạnh, đóng cửa giảm nhẹ 0,17% so với tham chiếu tương đương phục hồi riêng phiên chiều tới 0,89% so với giá chốt buổi sáng. Một số cổ phiếu khác được mua ròng tốt là VCI +74,9 tỷ, HPG +37,4 tỷ, MSN +31,9 tỷ. Phía bán ròng vẫn còn FPT -192 tỷ, HDB -95,9 tỷ, VCB -92,2 tỷ, GMD -46,2 tỷ, KDH -44 tỷ, VNM -31,8 tỷ, CII -28,2 tỷ…