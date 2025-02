SSI Research: Thế giới di động quá tham vọng khi đặt mục tiêu thu 10 tỷ USD từ chuỗi Bách Hóa Xanh vào năm 2030?

SSI Research vừa có báo cáo cập nhật về triển vọng MWG - Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động sau cuộc họp với các chuyên viên phân tích gần đây.

Theo đó, mặc dù tiêu dùng phục hồi chậm trong dịp Tết, MWG vẫn đạt tăng trưởng doanh thu khả quan, doanh thu tháng 1-2/2025 tăng 10% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ vào nỗ lực gia tăng thị phần. Công ty đã giành được thị phần đáng kể đối với mảng sản phẩm công nghệ & điện máy khoảng 50-60%. Trong khi đó, thiết bị gia dụng và phụ kiện vẫn còn tiềm năng tăng thị phần từ mức 25% hiện tại.

Erablue đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, với doanh thu tăng 50% so với cùng kỳ trong 2024 và lợi nhuận dương trong nửa cuối năm 2024, nhờ tốc độ mở rộng mạng lưới nhanh chóng cùng với mô hình kinh doanh hiệu quả. Tính đến cuối năm 2024, công ty có 87 cửa hàng Erablue trong đó có 49 cửa hàng mở mới trong năm.

SSI Research lưu ý rằng với mô hình kinh doanh hiệu quả, thị trường công nghệ & điện máy phân mảnh với các cửa hàng nhỏ lẻ hiện chiếm 80% thị trường và tiềm năng tiêu dùng lớn, tổng dân số tính riêng trên đảo Java của Indonesia là 156 triệu người so với dân số cả nước Việt Nam là 100 triệu người, MWG sẽ tích cực nhân rộng chuỗi Erablue trong thời gian tới để giành thị phần.

Công ty đặt kế hoạch mở rộng mạng lưới từ 87 cửa hàng hiện có lên 150 cửa hàng trước T12/2025 và 500 cửa hàng trước T12/2027.

Với Bách Hóa Xanh, trong khi tốc độ tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu (SSSG) chậm lại trong năm 2025 (SSSG dự kiến đạt khoảng 10-15% trong năm 2025 so với 30% trong năm 2024), tốc độ mở rộng mạng lưới cửa hàng được đẩy nhanh với 200-400 cửa hàng mới (tăng 11%-23% tổng số cửa hàng) được mở trong năm 2025 so với 72 cửa hàng mới mở trong năm 2024 để đảm bảo tăng trưởng dài hạn cho BHX.

Theo ban lãnh đạo, 70% cửa hàng mới sẽ được mở tại khu vực miền Trung. Mặc dù các cửa hàng tại miền Trung có mức doanh thu thấp hơn (doanh thu/tháng/cửa hàng chỉ đạt 1,2-1,5 tỷ đồng sau 3 tháng vận hành) so với cửa hàng ở các tỉnh gần TP.HCM, doanh thu các cửa hàng hiện hữu vẫn tiếp tục tăng trưởng, do đó giúp doanh thu trung bình trên cửa hàng duy trì ở mức cao (~2 tỷ đồng).

Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh kênh online trong năm 2025, với kế hoạch tăng trưởng doanh thu 300%. MWG dự kiến tăng thêm danh mục sản phẩm hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) cho kênh online, đặc biệt là các sản phẩm hàng khô để phù hợp bán qua kênh thương mại điện tử.

MWG đặt kế hoạch dài hạn đạt doanh thu 10 tỷ USD vào năm 2030 tương ứng tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm CAGR đạt 35% trong 6 năm tới. Tuy nhiên, SSI Research cho rằng kế hoạch này khá tham vọng với mô hình siêu thị mini và tốc độ mở mới cửa hàng khiêm tốn hiện nay.

Với chuỗi nhà thuốc An Khang, khoản lỗ từ chuỗi nhà thuốc đã giảm xuống nhờ nỗ lực tái cấu trúc MWG đóng ~200 cửa hàng An Khang có kết quả kinh doanh kém trong Q2/2024 và Q3/2024. Mặc dù giảm mạng lưới cửa hàng xuống 40%, doanh thu nhà thuốc An Khang vẫn tăng 5% vào năm 2024, khi các cửa hàng còn lại thu hút được thêm khách hàng mới nhờ danh mục sản phẩm phù hợp hơn.

Với doanh thu cao hơn và chi phí thấp hơn (nhờ đóng cửa các cửa hàng không hiệu quả), mảng này đã giảm mức lỗ xuống 26 tỷ đồng trong Q4/2024 (so với khoản lỗ 109 tỷ đồng trong Q4/2023 và 148 tỷ đồng trong Q3/2024) và gần đạt điểm hòa vốn.

Với những nỗ lực cắt giảm thêm chi phí, ban lãnh đạo đặt kế hoạch đưa An Khang đạt điểm hòa vốn vào Q2/2025. Việc mở rộng mạng lưới cửa hàng sẽ được xem xét lại theo xu hướng lợi nhuận trong Q2/2025.

"Ban lãnh đạo đã đặt kế hoạch doanh thu năm 2025 đạt 150 nghìn tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ và lợi nhuận ròng đạt 4,85 nghìn tỷ đồng tăng 30%, qua đó cho thấy lợi nhuận mảng sản phẩm công nghệ & điện máy duy trì như năm trước, trong bối cảnh tiêu dùng phục hồi chậm.

Mặc dù tốc độ phục hồi tiêu dùng chậm, nhưng MWG có mô hình kinh doanh phù hợp cùng với chu kỳ thay mới điện thoại dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận đáng kể vào năm 2025. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cần phải điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận năm 2025 do tăng trưởng tiêu dùng yếu hơn dự kiến, và sẽ cung cấp dự báo chi tiết cùng với định giá trong báo cáo sắp tới", SSI Research nhấn mạnh.

Về tình hình kinh doanh trước đó, tổng doanh thu Q4/2024 của MWG đạt 22,9 nghìn tỷ đồng tăng 8% so với cùng kỳ, +2% so với quý trước. So với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế tăng đáng kể từ mức thấp đạt 950 tỷ đồng trong Q4/2024 so với 635 tỷ đồng trong Q4/2023.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế giảm 16% so với quý trước, mặc dù quý 4 là quý cao điểm. Điều này cho thấy quá trình phục hồi tiêu dùng còn nhiều khó khăn và có thể sẽ kéo dài. Công ty cũng lưu ý rằng tác động tiêu cực kéo dài của bão Yagi đã ảnh hưởng đến tiêu dùng Q4/2024 tại khu vực miền Bắc, mặc dù miền Bắc đã ghi nhận phục hồi tiêu dùng nhanh hơn miền Nam trong 9 tháng đầu năm 2024. Việc đóng cửa hàng chủ yếu diễn ra trong Q2/2024 và Q3/2024. Công ty đặt kế hoạch duy trì số lượng cửa hàng hiện tại trong thời gian tới.