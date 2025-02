Hàn Quốc hạ lãi suất xuống thấp nhất 2 năm để vực dậy tăng trưởng

Động thái giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm của BOK đưa lãi suất tham chiếu giảm về mức 2,75% từ mức 3% trước đó. Quyết định này phù hợp với dự báo mà giới chuyên gia kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát trước đó của hãng tin Reuters. Trong 4 cuộc họp chính sách tiền tệ trở lại đây, BOK đã giảm lãi suất 3 lần.

Nỗ lực nới lỏng của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh nước này đường đầu với cuộc khủng hoảng chính trị liên quan tới việc luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol. Truyền thông Hàn Quốc cho biến Tòa án Hiến pháp nước này sẽ tiến hành cuộc điều trần cuối cùng trong cuộc xét xử ông Yoon vào ngày 25/2.

Sau khi quyết định hạ lãi suất được công bố, chỉ số Kospi của thị trường chứng khoán Hàn Quốc giảm 0,46%, trong khi đồng won Hàn QUốc giảm 0,2% so với đồng USD.

Trao đổi với hãng tin CNBC, Giám đốc nghiên cứu khu vực châu Á của công ty nghiên cứu kinh tế Economist Intelligence Unit (EIU) - ông Alex Holmes - cho biết ông kỳ vọng BOK sẽ đẩy nhanh tiến độ giảm lãi suất thay vì giảm chậm lại.

Ban đầu, BOK có những mối lo ngại về ổn định tài chính, đặc biệt là nguy cơ làm cho thị trường bất động sản nóng trở lại và rủi ro kích thích hoạt động vay nợ của các hộ gia đình. Nhưng sau khi bất ổn xuất hiện do nỗ lực thiết quân luật của Tổng thống Yoon vào tháng 12 năm ngoái, dẫn tới niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp ở Hàn Quốc sụt giảm, mối quan tâm chính của BOK đã dịch chuyển sang cải thiện tốc độ tăng trưởng kinh tế - ông Holmes nhận định.

“Mối lo bây giờ là hỗ trợ nền kinh tế và lạm phát. Mối lo về nợ nần của hộ gia đình có lẽ sẽ lùi về sau một chút”, vị chuyên gia nhận định.

Dữ liệu thống kê công bố gần đây cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 4/2024 của Hàn Quốc chỉ đạt mức tăng trưởng 0,1% so với quý trước, so với mức dự báo tăng 0,4% mà giới chuyên gia đưa ra trong một cuộc khảo sát của Reuters và mức dự báo tăng 0,5% mà BOK đưa ra trước khi ông Yoon tìm cách thiết quân luật. Theo BOK, tình trạng tăng trưởng ảm đạm này chủ yếu do sự suy yếu của tiêu dùng và hoạt động xây dựng.

Không chỉ Hàn Quốc mà nhiều nền kinh tế khác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng đã giảm lãi suất trong thời gian gần đây để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh bấp bênh toàn cầu gia tăng do chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuần trước, cả Australia và New Zealand đều cắt giảm lãi suất.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang trình hoãn việc giảm thêm lãi suất vì lạm phát ở Mỹ có dấu hiệu dai dẳng và nóng trở lại.

Tuy nhiên, một báo cáo của ngân hàng Citi trong tháng này nói rằng chênh lệch lãi suất gia tăng giữa đồng USD và đồng won hiện chưa dẫn tới tình trạng dòng vốn chảy mạnh khỏi thị trường trái phiếu Hàn Quốc. Báo cáo cho rằng, ảnh hưởng bất lợi từ tình trạng mất giá của đồng won đến ngành công nghiệp tài chính và các dòng vốn của Hàn Quốc mới chỉ ở mức độ hạn chế.

Cuối năm ngoái, đồng won giảm giá xuống mức thấp nhất 16 năm so với đồng USD. Ngày 24/2, tỷ giá đồng won so với USD đạt mức cao nhất 2 tháng, với hơn 1.427 won đổi 1 USD.

Nhà kinh tế cấp cao Min Joo Kang của ngân hàng ING nhận định trong một báo cáo vào tuần trước rằng biến động chính trị ở Hàn Quốc đã giảm xuống, và áp lực mất giá đối với đồng won vì thế cũng đang dịu đi.

Theo dự báo của bà Min, lạm phát ở Hàn Quốc sẽ duy trì ở mức thấp hơn mục tiêu 2% của BOK trong năm nay, tạo thêm dư địa cho việc cắt giảm lãi suất trong bối cảnh ông Trump có thể áp thuế quan có đi có lại. Lạm phát tháng 1 ở Hàn Quốc là 2,2%, cao nhất 6 tháng, nhưng vẫn gần mục tiêu 2% của BOK.

Dù vậy, ông Kang cảnh báo việc BOK hạ lãi suất có thể làm trầm trọng thêm tình trạng vay nợ đầm đìa của các hộ gia đình Hàn Quốc và đẩy giá bất động sản ở nước này tăng cao hơn nữa.