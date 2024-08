Rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục đăng ký khám chữa bệnh còn dưới 1 phút

Thông tin được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ngày 31/8.

TĂNG SỐ NGƯỜI HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI QUA TÀI KHOẢN

Trình bày tham luận tại hội nghị, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, cho biết ngành luôn xác định công tác chuyển đổi số với mục tiêu xây dựng Chính phủ số là nhiệm vụ quan trọng để ngày càng tạo ra nhiều tiện ích, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Kết quả nổi bật, như đến nay 100% người tham gia được thu thập thông tin trong cơ sở dữ liệu của ngành. Theo đó, cơ sở dữ liệu của ngành đã xác thực hơn 98,2 triệu thông tin nhân khẩu, trong đó có khoảng 87,9 triệu người đang tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 98,2% tổng số người tham gia (không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội), với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hai là, 100% quy trình nghiệp vụ của ngành được thực hiện liên thông trên môi trường điện tử các kết quả được số hóa toàn diện. Các quy trình nghiệp vụ được tái cấu trúc một cách triệt để, nhằm đơn giản hóa tối đa về thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Tính đến năm 2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giảm từ 115 thủ tục hành chính còn 25 thủ tục hành chính (giảm 78%). Số giờ thực hiện thủ tục hành chính đã giảm 86%.

Toàn ngành đang có gần 30 hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin quản lý các quy trình nghiệp vụ, với hơn 20 nghìn tài khoản trong ngành thường xuyên truy cập, khai thác và sử dụng để thực hiện các nghiệp vụ. Theo đó, người dân có thể giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội 24/7 nhanh nhất, cải cách, thuận lợi nhất.

Ba là, 100% các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến, trong đó 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp ở mức độ dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Hiện nay có khoảng 621 nghìn tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động đang giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội thông qua các cổng dịch vụ công. 100% người dân có tài khoản định danh (VNeID) mức độ 2 có thể thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của ngành.

Đã có khoảng 13 nghìn cơ sở y tế kết nối, liên thông trực tiếp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện dịch vụ công thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho khoảng 170 triệu lượt người khám chữa bệnh một năm.

Bốn là, 100% người hưởng các chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức và trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thông qua tài khoản ngân hàng; 74% người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng tại khu vực đô thị đang được cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả qua tài khoản ngân hàng.

Trong thời kỳ Covid-19, ngành đã thực hiện chi đúng, đủ, chính xác kịp thời cho 13,3 triệu người lao động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các gói hỗ trợ và giảm mức đóng từ Quỹ Bảo hiểm xã hội, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với tổng chi phí trên 47.200 tỷ đồng, chiếm 54,3% trên tổng các gói hỗ trợ Covid-19 của Chính phủ.

Hằng năm, có khoảng 9 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, 1,1 triệu người hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Hằng tháng có khoảng 2 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.

100% CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH BẰNG CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHIP

Năm là, 100% cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai khám chữa bệnh bằng VssID, VNeID và thẻ căn cước công dân gắn chip.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tham luận tại hội nghị. Ảnh: Duy Nguyễn.

Theo đó, chỉ cần sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID để làm thủ tục khám chữa bệnh, đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian cho cả người bệnh và cán bộ y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng tiết kiệm được chi phí in ấn và phát hành thẻ bảo hiểm y tế.

Với công nghệ sinh trắc ứng dụng trên căn cước công dân gắn chip, hoặc với hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID, VssID chỉ mất khoảng 6-15 giây để hoàn thành thủ tục đăng ký khám chữa bệnh, thay vì mất tối thiểu 10 phút như trước đây.

Sáu là, về việc chia sẻ hạ tầng, sử dụng chung nền tảng số, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sử dụng nền tảng tiếp nhận dữ liệu khám chữa bệnh của hệ thống Giám định để hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử để triển khai các dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Đơn cử như: Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe và 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, và Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng.

Sắp tới, đây là nền tảng sử dụng chung để ngành phối hợp cùng Bộ Y tế, Bộ Công an triển khai Hồ sơ sức khoẻ và Sổ sức khoẻ điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại trên VNeID.

Bảy là, triển khai đầy đủ các phương án, giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an. Trong đó tập trung vào việc phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho biết toàn ngành luôn xác định lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể, là trung tâm để phục vụ; để người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng những thành quả từ chuyển đổi số của ngành, trên tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau; minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, ngành tiếp tục tái cấu trúc, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính đưa 100% dịch vụ công có đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ công toàn trình.

Cùng với đó, nghiên cứu các công nghệ tiên tiến hiện đại trí tuệ nhân tạo (AI), cơ sở dữ liệu lớn (Bigdata), Điện toán đám mây (Icloud),… để khai thác tối đa cơ sở dữ liệu hiện có phục vụ cho công tác quản trị.