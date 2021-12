Sabeco chốt danh sách chi 1.282,56 tỷ tạm ứng cổ tức 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (mã SAB-HOSE) công bố thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền.

Theo đó, SAB sẽ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/1 và ngày thanh toán là ngày 27/1/2022.

Như vậy, với 641.281.186 cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ chi tổng cộng 1.282,56 tỷ đồng cho cổ đông.

Được biết, doanh thu thuần quý 3 đạt 4.282 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 của SAB đạt 472 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ (1.470 tỷ đồng). SAB cho biết nguyên nhân là do sự bùng phát làn sóng làn sóng thứ 4 của đại dịch COVID-19 cùng với các biện pháp phong toả, giãn cách xã hội được áp dụng ở Việt Nam cũng như tại TP.HCM, các tỉnh phía Nam đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty.

Bên cạnh đó, trong 9 tháng đầu năm, công ty đã tiếp tục thực hiện các giải pháp toàn diện để tối ưu hoá việc quản lý kinh doanh và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bán hàng.

Luỹ kế 9 tháng, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.370 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.529 tỷ đồng, lần lượt giảm 13,5% và 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện được hơn 52% kế hoạch doanh thu và 48% mục tiêu lợi nhuận.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã có điều chỉnh khuyến nghị từ "mua" xuống "khả quan" do giá cổ phiếu của SAB đã tăng 5% trong 3 tháng qua trong khi chúng tôi duy trì mức giá mục tiêu và triển vọng của công ty.

Đồng thời, VCSC giữ nguyên dự báo tổng lợi nhuận sau thuế trong giai đoạn 2022-2024 gần như không thay đổi khi chúng tôi nâng dự phóng cho cả doanh thu bán bia và chi phí quảng cáo và khuyến mại (A&P) và dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS 26% trong giai đoạn 2021-2024 nhờ nhu cầu phục hồi cùng các gián đoạn do dịch COVID-19 giảm dần. Ngoài ra, SAB giành được thị phần nhờ các sản phẩm mới và hiệu quả hoạt động marketing được cải thiện, và các kế hoạch cải thiện biên lợi nhuận.

VCSC cho biết, giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng với P/E 2022 của SAB ở mức 28 lần - phù hợp với mức trung bình 4 năm trượt của các công ty cùng ngành.

Tuy nhiên, rủi ro đối với quan điểm tích cực của chúng tôi là các gián đoạn nghiêm trọng do COVID-19 kéo dài; mất thị phần vào tay đối thủ chính; chi tiêu cho mket mạnh hơn dự kiến do cạnh tranh gay gắt.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/12, giá cổ phiếu này giảm 0,67% còn 149.000 đồng/cổ phiếu.