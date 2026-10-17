SABECO công bố khởi động giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO), dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTW MTTQ Việt Nam), phối hợp cùng Báo Đại Đoàn Kết vừa chính thức khởi động Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026.

Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026 chính thức được khởi động.

Tiếp nối sự hưởng ứng rộng rãi từ cộng đồng trong mùa giải đầu tiên, chương trình năm nay được mở rộng với trọng tâm tăng cường sự tham gia của thế hệ trẻ, bổ sung hình thức bình chọn qua tin nhắn SMS và hoàn thiện cơ chế đánh giá nhằm nâng cao tính khách quan, minh bạch và mức độ tham gia của cộng đồng.

TÔN VINH NHIỀU HƠN NHỮNG CÁ NHÂN ĐANG TẠO RA THAY ĐỔI TÍCH CỰC CHO CỘNG ĐỒNG

Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm nay tiếp tục được triển khai, gắn với những ưu tiên của đất nước trong giai đoạn mới, khi con người, tri thức và sức sáng tạo ngày càng trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển. Trên tinh thần đó, chương trình hướng đến việc tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân đang tạo nên thay đổi tích cực từ những hành động thiết thực, qua đó lan tỏa tinh thần cống hiến và khơi dậy khát vọng chung tay xây dựng tương lai Việt Nam. Giải thưởng đề cao tinh thần Việt Nam được hun đúc từ ý chí bền bỉ, sự gắn kết cộng đồng, cùng tinh thần sáng tạo, ham học hỏi và sẵn sàng thích ứng, tìm tòi những hướng đi mới.

Trong năm 2026, giải thưởng sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận nhằm ghi nhận những đóng góp đến từ nhiều thế hệ và lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh những cá nhân đã có nhiều năm cống hiến và tạo dấu ấn tích cực trong cộng đồng, giải thưởng sẽ dành thêm không gian cho thế hệ trẻ và các sáng kiến mới, hình thức đóng góp mới trong nhiều lĩnh vực. Đó có thể là những ứng dụng công nghệ, giải pháp mới trong nông nghiệp, những sáng tạo trong thiết kế, vật liệu, nghề thủ công truyền thống hay các lĩnh vực đang phát triển khác. Việc mở rộng phạm vi tôn vinh cho thấy những đóng góp ý nghĩa có thể đến từ mọi thế hệ, ngành nghề và từ nhiều cách tiếp cận sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn tại địa phương.

Với mục tiêu hướng đến những cá nhân có đóng góp tích cực nhưng chưa được đông đảo công chúng biết đến, giải thưởng tạo nên nền tảng để đưa các sáng kiến và câu chuyện của họ đến gần hơn với cộng đồng, qua đó tạo động lực thúc đẩy nhiều người cùng tham gia đóng góp.

Ông Lester Tan, Tổng giám đốc SABECO.

Ông Tan Teck Chuan Lester, Tổng giám đốc SABECO, chia sẻ: “Điều luôn truyền cảm hứng cho chúng tôi ở Việt Nam chính là tinh thần không ngừng vươn lên của người Việt. Đó là ý chí bền bỉ, tinh thần gắn kết cộng đồng, cùng sự sáng tạo, ham học hỏi và sẵn sàng thích ứng, thử nghiệm những cách làm mới. Ngày nay, tinh thần ấy đang được thể hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, đặc biệt khi thế hệ trẻ mang đến những ý tưởng và cách tiếp cận mới để tạo ra những thay đổi tích cực.

Thông qua Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa”, chúng tôi mong muốn kết nối những con người có chung tinh thần cống hiến, đồng thời đưa những nỗ lực và đóng góp của họ đến gần hơn với công chúng. Giải thưởng cũng khẳng định rằng những đóng góp cho sự phát triển của đất nước có thể bắt nguồn từ bất kỳ địa phương, lĩnh vực hay thế hệ nào.

Chúng tôi hi vọng ngày càng nhiều người nhận thấy mình là một phần của hành trình phát triển chung và tin rằng chính những ý tưởng, hành động của mỗi cá nhân đều có thể góp phần kiến tạo tương lai Việt Nam. Là một doanh nghiệp đã phát triển cùng Việt Nam qua nhiều thế hệ, SABECO cam kết tiếp tục đồng hành và phát triển cùng đất nước với tinh thần “Vietnam Together, Thrive as One – Việt Nam, Kề Vai Đi Lên”.

LAN TỎA NHỮNG ĐÓNG GÓP TỪ CỘNG ĐỒNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC

Thông qua sự phối hợp giữa SABECO và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan Mặt trận tại 34 tỉnh thành trên cả nước sẽ đề cử, giới thiệu những cá nhân có đóng góp thiết thực tại địa phương. Hoạt động đề cử sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026, tập trung vào sáu lĩnh vực đóng góp trọng tâm gồm: “Lối sống cân bằng và sức khỏe cộng đồng”, “Giáo dục - đào tạo nghề”, “Phát triển cộng đồng”, “Khoa học - công nghệ vì cộng đồng”, “Phát triển bền vững môi trường” và “Văn hóa - nghệ thuật vì cộng đồng”.

Từ danh sách đề cử, 150 “người truyền lửa” sẽ được lựa chọn vào vòng bình chọn công khai, đưa những câu chuyện và đóng góp của họ đến với đông đảo công chúng trên cả nước. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích người dân tham gia, giải thưởng năm nay sẽ bổ sung hình thức bình chọn qua tin nhắn SMS, bên cạnh hình thức bình chọn trên trang thông tin chính thức của giải thưởng. 15 "gương mặt truyền lửa" nổi bật sẽ được lựa chọn thông qua cơ chế đánh giá gồm 70% từ Hội đồng Thẩm định, cùng 30% từ kết quả bình chọn của công chúng.

Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ: “Chương trình ‘Vinh danh Người truyền lửa’ mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, là minh chứng sinh động cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc phát hiện, biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt từ cơ sở không chỉ nhân lên những hành động cao đẹp mà còn bồi đắp niềm tin, khơi dậy tinh thần tự lực, khát vọng cống hiến của mỗi người dân Việt Nam. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ cùng Báo Đại Đoàn Kết để phát hiện, giới thiệu đúng những cá nhân tiêu biểu và xứng đáng nhất.”

Ông Trương Thành Trung, Tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết, chia sẻ: “Là cơ quan báo chí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Đại Đoàn Kết luôn coi việc phát hiện, tôn vinh các nhân tố tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân là một sứ mệnh cao cả. Tiếp nối thành công năm 2025, việc đưa chương trình năm 2026 triển khai sâu rộng tới 34 tỉnh, thành phố sẽ giúp chúng tôi lắng nghe và mang những câu chuyện đẹp đẽ nhất từ đời sống cơ sở đến với công chúng cả nước. Báo Đại Đoàn Kết cùng hệ thống Mặt trận các cấp sẽ đảm bảo tính khách quan, công tâm, chuẩn mực trong việc tiếp nhận hồ sơ và bình xét, để mỗi ‘Người truyền lửa’ được vinh danh đều là niềm tự hào của cộng đồng và nguồn cảm hứng lớn lao cho sự phát triển của đất nước.”

TỪ NHỮNG GIÁ TRỊ CHUNG ĐẾN ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN CHO TƯƠNG LAI VIỆT NAM

Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” thể hiện cam kết lâu dài của SABECO trong việc đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam thông qua việc ghi nhận và tôn vinh những con người có ý chí bền bỉ, tinh thần sáng tạo và sẵn sàng đổi mới, đang mỗi ngày tạo nên những tác động tích cực cho cộng đồng.

Thông qua việc kết nối các cá nhân, cộng đồng và đối tác bằng những câu chuyện về sự thay đổi tích cực, giải thưởng góp phần đưa những con người, sáng kiến và thành quả từ cộng đồng đến với công chúng trên cả nước, lan tỏa tinh thần đóng góp và khuyến khích nhiều người cùng chung tay tạo nên những thay đổi tích cực cho xã hội, góp phần kiến tạo tương lai Việt Nam.

Ra đời năm 2025 nhân dịp kỷ niệm hành trình 150 năm di sản ngành bia của SABECO, giải thưởng tiếp tục được triển khai trong năm 2026 như một nền tảng dài hạn nhằm tôn vinh những cá nhân đang góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng và đất nước.