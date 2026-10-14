SABECO cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt kiến tạo động lực tăng trưởng giai đoạn mới

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) vừa ghi nhận dấu mốc đáng chú ý khi Tổng giám đốc Lester Tan được VCCI vinh danh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng 2026”.

Đồng thời, ông cũng là một trong 170 đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Những sự kiện này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam được kỳ vọng phát huy vai trò tiên phong, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng bền vững của đất nước.

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng 2026” do VCCI tổ chức ngày 11/10 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Năm nay, việc xét chọn đánh giá cả doanh nhân và doanh nghiệp, từ kết quả sản xuất kinh doanh, phát triển mô hình mới, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đến trách nhiệm xã hội và đóng góp cho cộng đồng doanh nghiệp. Bộ tiêu chí này phản ánh một nguyên tắc rộng hơn: Doanh nghiệp vững mạnh sẽ tiếp tục khẳng định vị thế khi vừa phát huy bề dày truyền thống, vừa thích ứng linh hoạt với thị trường và kỳ vọng của xã hội.

KHẲNG ĐỊNH DẤU ẤN LÃNH ĐẠO BẰNG KẾT QUẢ BỀN VỮNG

Danh hiệu của ông Lester Tan không chỉ ghi nhận thành tích cá nhân, mà còn khẳng định những bước chuyển mình của SABECO. Dưới sự dẫn dắt của ông, SABECO tiếp tục củng cố vị thế “Nhà sản xuất bia của Việt Nam” (Vietnam’s Brewer), giữ vững bản sắc Việt, đồng thời đầu tư cho con người, đổi mới sáng tạo, năng lực vận hành và phát triển quốc tế.

Chia sẻ về giải thưởng này, ông Lester Tan cho rằng đây là thành quả của tập thể: “Tôi xin chia sẻ niềm vinh dự được có tên trong số 100 doanh nhân tiêu biểu tại Cúp Thánh Gióng năm nay với toàn thể nhân viên SABECO. Người lãnh đạo dĩ nhiên sẽ không ngừng thúc đẩy cải tiến, đối mới và đặt ra những mục tiêu tham vọng. Tuy nhiên, đội ngũ nhân viên tại SABECO đã giúp tôi củng cố niềm tin rằng sự tiến bộ, phát triển không đến từ một cá nhân hay một ý tưởng riêng lẻ, mà là thành quả của sự đồng lòng, tinh thần không ngừng học hỏi, thích ứng và cùng nhau thiết lập những chuẩn mực mới. Vì vậy, danh hiệu này có ý nghĩa đặc biệt với tôi, bởi đó là ghi nhận cho nỗ lực chung của tập thể nhân viên và lãnh đạo của SABECO và khát vọng của chúng tôi trong việc mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho Việt Nam.”

Tổng giám đốc Lester Tan được VCCI vinh danh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng 2026” tối ngày 11/10. (Ảnh: BTC).

Dù bối cảnh thị trường nhiều biến động, năm 2025, lợi nhuận sau thuế của SABECO đạt 4.573 tỷ đồng, ROE tăng từ 18,0% năm 2024 lên 19,3%. Từ nền tảng vững chắc tại thị trường trong nước, SABECO tiếp tục đẩy mạnh phát triển quốc tế. Cho tới nay, sản phẩm của doanh nghiệp hiện có mặt tại hơn 40 quốc gia, kết quả xuất khẩu nửa đầu năm 2026 tăng 221% so với cùng kỳ.

Bên cạnh danh hiệu Cúp Thánh Gióng, năm nay SABECO cũng được xướng tên ở vị trí tốp đầu trong 200 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam, Top 10 Thương hiệu xuất sắc, Top 1 Công ty uy tín ngành thực phẩm – đồ uống và nằm trong danh sách “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”.

Ông Lester Tan chia sẻ với cộng đồng doanh nhân tại Diễn đàn diễn ra ngày 11/10. (Ảnh: BTC).

ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẤT NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI

Bên cạnh lễ vinh danh, ông Lester Tan cùng các doanh nhân tiêu biểu đã có dịp gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi về vai trò của doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới vào chiều ngày 12/10.

Ông Lester Tan cùng các doanh nhân tiêu biểu đã có dịp gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào chiều ngày 12/10. (Ảnh: BTC).

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Nhà nước sẽ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp chủ động đổi mới và phát triển lâu dài.

Bên cạnh đó, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng suất, đổi mới công nghệ, củng cố năng lực quản trị và xây dựng những thương hiệu có sức cạnh tranh quốc tế.

Những đóng góp trên càng có ý nghĩa hơn khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển 2026–2030, với yêu cầu không chỉ mở rộng quy mô mà còn nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất và sức cạnh tranh trên trường quốc tế. Điều này cũng được phản ánh qua chia sẻ của ông Lester Tan trong khuôn khổ Diễn đàn “Doanh nhân tiên phong – Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới” trước đó.

Theo ông Tân, mức tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng chưa phải đích đến cuối cùng, thước đo thành công là các thương hiệu nội địa như Bia Saigon, Bia 333 khi được người tiêu dùng quốc tế nhận biết, tin tưởng và lựa chọn rộng rãi. Chặng đường tiếp theo của doanh nghiệp Việt vì vậy là chuyển từ xuất khẩu sản phẩm sang xây dựng thương hiệu, từ cạnh tranh bằng năng lực sản xuất sang cạnh tranh bằng giá trị.

“Chặng đường tiếp theo đòi hỏi chúng ta tự tin vào bản sắc Việt, kiên định nâng cao chuẩn mực, cởi mở với ý tưởng mới và đủ mạnh dạn thử nghiệm những hướng đi mới. Đó là cách chúng tôi nhìn nhận vai trò của SABECO với tư cách Nhà sản xuất bia của Việt Nam, và cũng là cách SABECO tiếp tục đồng hành, phát triển cùng Việt Nam trên tinh thần “Việt Nam, Kề vai đi lên”.” - ông Lester Tan nhấn mạnh.

Với SABECO, danh hiệu năm nay vì vậy vừa là ghi nhận, vừa là trách nhiệm lớn hơn của một trong những doanh nghiệp đầu ngành như SABECO. Qua đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục củng cố nền tảng tại Việt Nam, nâng cao năng lực và giá trị thương hiệu để cùng đất nước bước vào chặng đường mới.