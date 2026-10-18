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SABECO ghi dấu ấn với hành trình bền bỉ đồng hành cùng cộng đồng

P P.V

Được biểu dương là một trong hơn 220 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có đóng góp nổi bật cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026, SABECO tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng thông qua hàng loạt sáng kiến hỗ trợ người dân trên khắp cả nước, từ chăm lo Tết, ứng phó thiên tai đến nâng cao đời sống tinh thần và thúc đẩy sự gắn kết xã hội.

Tại Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” tối 17/10 tại Hà Nội, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) được vinh danh vì những đóng góp tích cực cho hoạt động an sinh xã hội. Trong khuôn khổ chương trình do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, doanh nghiệp đã đóng góp 200 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo, tiếp nối hành trình sẻ chia cùng các đối tượng yếu thế trên cả nước.

Phó Thủ Tướng Phạm Gia Túc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao biểu trưng cho bà Lim Pei Chi Patsy, Phó Tổng giám đốc SABECO, tại sự kiện ngày 17/10.
Phó Thủ Tướng Phạm Gia Túc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao biểu trưng cho bà Lim Pei Chi Patsy, Phó Tổng giám đốc SABECO, tại sự kiện ngày 17/10.

HÀNH TRÌNH SẺ CHIA ĐƯỢC DUY TRÌ QUA NHIỀU NĂM

Các chương trình hỗ trợ dịp Tết là một trong những dấu ấn nổi bật trong hoạt động cộng đồng của SABECO. Năm 2024, chương trình “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc” trao hơn 10.400 phần quà cho công nhân bị ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm việc làm sau đại dịch, ngư dân và lực lượng Bộ đội Biên phòng, góp phần hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần cho người dân đón Tết ấm áp hơn.

Tiếp nối nỗ lực đó, năm 2025, chương trình “63 Gắn kết – 1 Tết Sum Vầy” được triển khai tại nhiều tỉnh, thành, kết hợp trao quà với các hoạt động cộng đồng mang đậm bản sắc Tết Việt. Chương trình thu hút khoảng 37.500 người tham gia và thụ hưởng, tạo không gian kết nối và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Năm 2026, SABECO phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai chương trình “Chung vị Tết Việt – Gắn kết muôn miền”, trao 6.500 phần quà tới các hộ gia đình khó khăn, người dân vùng sâu vùng xa, khu vực biên giới và ven biển.

CHUNG TAY HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG VƯỢT QUA KHÓ KHĂN

Bên cạnh các chương trình an sinh thường niên, SABECO cũng tích cực hỗ trợ người dân trong những thời điểm thiên tai. Sau siêu bão Yagi năm 2024, doanh nghiệp triển khai gói hỗ trợ trị giá 4,2 tỷ đồng cho người dân tại sáu tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề, đồng thời đóng góp thêm 200 triệu đồng vào Quỹ cứu trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Năm 2025, SABECO tiếp tục đóng góp 3 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương phục hồi sau ảnh hưởng của bão Bualoi và Matmo. Những hoạt động này thể hiện tinh thần đồng hành cùng cộng đồng không chỉ trong các chương trình dài hạn mà còn trong các tình huống khẩn cấp.

SABECO là một trong số hơn 220 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh vì những đóng góp cho an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026.
SABECO là một trong số hơn 220 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh vì những đóng góp cho an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026.

HƯỚNG TỚI CỘNG ĐỒNG GẮN KẾT VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Song song với các chương trình hỗ trợ thiết yếu, SABECO còn chú trọng nâng cao đời sống tinh thần và thể chất cho người dân. Tiêu biểu là sáng kiến SABECO Sports Hub năm 2024 với chuỗi hoạt động giao lưu cộng đồng được triển khai tại nhiều địa phương nhằm khuyến khích lối sống năng động, cân bẳng và thúc đẩy kết nối cộng đồng.

Sự ghi nhận tại Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 là một dấu mốc ý nghĩa trong hành trình đóng góp của SABECO. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của những nỗ lực này không chỉ nằm ở các con số hỗ trợ hay những chương trình được triển khai, mà còn ở cam kết đồng hành dài hạn với người dân và cộng đồng địa phương.

Với tinh thần “Kề vai đi lên”, SABECO tiếp tục theo đuổi mục tiêu gắn kết sự phát triển của doanh nghiệp với sự phát triển của cộng đồng Việt Nam, từng bước tạo ra những giá trị bền vững và góp phần xây dựng một xã hội gắn kết, bao trùm và phát triển hơn.

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