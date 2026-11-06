SABECO: Kết nối con người, nguồn lực và những giá trị Việt

Mới đây, SABECO được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận trong số hơn 220 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có đóng góp nổi bật cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024–2026. Đồng thời, Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026 do SABECO phối hợp triển khai cùng Báo Đại Đoàn Kết dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng chính thức được khởi động, tiếp nối hành trình tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân đang tạo ra thay đổi tích cực tại các cộng đồng địa phương trên cả nước. Hai dấu mốc này phản ánh một định hướng xuyên suốt của doanh nghiệp: phát huy vai trò kết nối để lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.
Kế thừa hơn 150 năm di sản ngành bia Việt Nam, SABECO đã xây dựng mạng lưới hoạt động và phân phối rộng khắp trên cả nước, gắn bó với nhiều thế hệ người Việt và các cộng đồng địa phương. Sự hiện diện này không chỉ tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh mà còn giúp doanh nghiệp tăng cường hợp tác với các tổ chức, đối tác để thấu hiểu nhu cầu thực tiễn, từ đó kết nối nguồn lực đến đúng nơi cần thiết.
Trong những thời điểm khó khăn, vai trò đó càng được thể hiện rõ nét. Trong năm 2024 và 2025, SABECO đóng góp hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả của các cơn bão lớn Yagi, Bualoi và Matmo, góp thêm nguồn lực thiết thực và kịp thời cho công tác phục hồi sau thiên tai. Không chỉ hỗ trợ về vật chất khi cần, SABECO còn thường xuyên sẻ chia những khó khăn với cộng đồng và kết nối lan tỏa văn hóa địa phương qua các chương trình Tết định kỳ hàng năm. Điển hình là chiến dịch Tết 2026 “Chung vị Tết Việt, Gắn kết muôn miền”, được triển khai tại 17 tỉnh, thành phố , trao tặng hàng nghìn phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới. Chương trình còn tạo nên những không gian trải nghiệm văn hóa Tết, nơi người dân cùng gặp gỡ, sẻ chia và gìn giữ những giá trị truyền thống.
Không chỉ hỗ trợ trước mắt, SABECO còn đồng hành cùng các sáng kiến tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng. Thông qua hợp tác với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, dự án “Thắp sáng đường quê” đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời trên 73 km đường nông thôn tại 63 tỉnh, thành phố trong giai đoạn 2022–2024.
Tiếp nối nỗ lực đó, chương trình “Thắp sáng đường biên” được triển khai trong giai đoạn 2024–2026, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt và tăng cường sự gắn kết cộng đồng tại khu vực biên giới. Song song, dự án “Nâng bước Thể thao” nâng cấp 30 sân thể thao cộng đồng, tạo thêm không gian rèn luyện thể chất và giao lưu cho người dân, đặc biệt là thanh niên.
Tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện trong các sáng kiến thể thao gần đây. Năm 2026, SABECO mở rộng hợp tác chiến lược với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia giai đoạn 2026–2029. Bên cạnh hoạt động hỗ trợ bóng đá, doanh nghiệp còn tổ chức các hoạt động cổ vũ cộng đồng, tạo cơ hội để người hâm mộ cùng chia sẻ niềm tự hào và tình yêu thể thao.
Nếu các chương trình cộng đồng giúp kết nối nguồn lực và cơ hội phát triển thì Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” là bước tiếp theo trong hành trình kết nối của SABECO: đưa những câu chuyện tạo tác động tích cực từ địa phương đến với công chúng trên phạm vi cả nước.
Ra đời năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 150 năm di sản ngành bia của SABECO, giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” hướng tới các cá nhân đang bền bỉ tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề tại địa phương, từ cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường đến đổi mới sáng tạo về công nghệ.
Thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc tại 34 tỉnh thành, chương trình năm 2026 mở rộng khả năng tiếp cận những tấm gương tiêu biểu từ cơ sở, đặc biệt chú trọng sự tham gia của thế hệ trẻ và những sáng kiến mới nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Sự phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, báo Đại Đoàn Kết và SABECO giúp kết nối những cá nhân đang tạo ra thay đổi tích cực với một nền tảng ghi nhận và lan tỏa rộng hơn. Qua đó, những đóng góp có ý nghĩa tại địa phương có thêm cơ hội được công chúng biết đến, đồng thời truyền cảm hứng để nhiều người cùng tham gia đóng góp cho xã hội.
Tại lễ công bố Giải thưởng, ông Tan Teck Chuan Lester, Tổng giám đốc SABECO, chia sẻ: "Trong suốt hơn 150 năm qua, SABECO đã luôn đồng hành và phát triển cùng cộng đồng, đối tác và nhiều thế hệ người Việt. Giống như những tấm gương mà chúng tôi tôn vinh, SABECO luôn hướng về việc đóng góp cho những cộng đồng đã nâng đỡ sự trưởng thành của mình. Chúng tôi tin rằng, tăng trưởng chỉ thực sự có giá trị khi thành quả đó được chia sẻ rộng rãi đến cộng đồng".
Từ kết nối nguồn lực với những nơi cần hỗ trợ, kết nối cộng đồng với cơ hội phát triển đến kết nối những cá nhân tạo ra giá trị với xã hội, SABECO đã và đang tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối của những giá trị tích cực tại Việt Nam. Thông qua mạng lưới rộng khắp và sự đồng hành của nhiều đối tác, doanh nghiệp tiếp tục hiện thực hóa tinh thần “Vietnam Together, Thrive as One – Việt Nam, Kề Vai Đi Lên”, góp phần xây dựng một Việt Nam gắn kết và phát triển bền vững.
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