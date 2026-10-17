SABECO: Khi di sản, đổi mới và trách nhiệm cùng tạo nên sức mạnh thương hiệu

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) vừa được vinh danh trong "Top 10 Thương hiệu Doanh nghiệp Dẫn đầu Khu vực Kinh tế Tư nhân" lần thứ 3 liên tiếp tại chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2026.

Danh hiệu này một lần nữa khẳng định với di sản hơn 150 năm, SABECO vẫn đang đổi mới hiệu quả để duy trì vị thế dẫn đầu.

DI SẢN LÀ HÀNH TRANG ĐỂ SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI

Tại Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2026 với chủ đề "Tiên phong - Đột phá: Bứt phá từ chuyển đổi xanh và số", các doanh nghiệp xuất sắc nhất được tôn vinh dựa trên những tiêu chí khắt khe. Cụ thể, ban tổ chức tập trung đánh giá năng lực vận hành, chiến lược mở rộng thị trường, tinh thần đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng linh hoạt cũng như những đóng góp tích cực cho nền kinh tế và xã hội Việt Nam.

Hơn cả một giải thưởng doanh nghiệp, sự ghi nhận từ Thương hiệu Mạnh Việt Nam phản ánh niềm tin mà người tiêu dùng, đối tác và cộng đồng đã dành cho SABECO trong suốt hơn 150 năm di sản đồng hành cùng đất nước. Trải qua nhiều thế hệ, SABECO là một trong số ít thương hiệu Việt Nam đã hiện diện trong nhiều khoảnh khắc gắn kết của người dân Việt, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng và bồi đắp niềm tự hào Việt Nam thông qua những thương hiệu mang đậm bản sắc dân tộc.

Bà Patsy Lim – Phó tổng giám đốc SABECO - đại diện doanh nghiệp lên nhận giải tại sự kiện vinh danh Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2026. Ảnh: BTC.

Bà Patsy Lim, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của SABECO, chia sẻ: "Chúng tôi tự hào là một thương hiệu Việt đã gắn bó với nhiều thế hệ người tiêu dùng. Niềm tự hào ấy cũng là động lực để đội ngũ SABECO không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và phát triển những sản phẩm phù hợp với thị hiếu ngày càng đa dạng của khách hàng. Bằng cách tiếp tục phát huy những giá trị đã làm nên thương hiệu, đồng thời mạnh dạn đổi mới, chúng tôi mong muốn vừa gìn giữ di sản, vừa đáp ứng trọn vẹn những kỳ vọng mới của người tiêu dùng hiện đại."

ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN VÀ KHÁT VỌNG VƯƠN TẦM QUỐC TẾ

Để giữ vững vị thế dẫn đầu trước những biến động liên tục của thị trường, SABECO đã đẩy mạnh hiện đại hóa toàn bộ quy trình vận hành và chuỗi cung ứng. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất và nâng cao tính linh hoạt trong thích ứng.

Nhà máy Bia Saigon tại Củ Chi, một trong 26 nhà máy của SABECO đang vận hành tại nhiều tỉnh thành khắp Việt Nam. (Ảnh: SABECO).

Song song với đó, việc đổi mới và không ngừng cải tiến danh mục sản phẩm được ban lãnh đạo công ty xác định là chiến lược trọng tâm, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có nhiều xu hướng thưởng thức bia đa dạng. Những năm gần đây, doanh nghiệp đã giới thiệu 333 Pilsner với công nghệ ủ lạnh lâu từ châu Âu, làm mới hình ảnh Bia Lạc Việt và mở rộng các dòng bia lon dung tích 250ml như Bia Saigon Chill, 333 Pilsner và Bia Saigon Export Premium.

Gần đây nhất, SABECO tiếp tục bổ sung sản phẩm 333 Triple Pure vào danh mục, củng cố những nỗ lực phát triển sản phẩm của doanh nghiệp. Đặc biệt, sự kết hợp giữa chuyên môn của đội ngũ nấu bia, công nghệ hiện đại và quy trình kiểm soát chặt chẽ giúp doanh nghiệp duy trì chất lượng sản phẩm đồng đều, đồng thời không ngừng đổi mới để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng tại các thị trường khác nhau.

Mang quote của Patsy xuống đây. Dùng 1 câu thôi “Việc phát triển các dòng sản phẩm mới bên cạnh những thương hiệu biểu tượng là cách SABECO vừa gìn giữ di sản đã tạo nên bản sắc của mình, vừa đáp ứng những kỳ vọng mới của người tiêu dùng hiện đại.”

Tính riêng trong 8 tháng đầu năm 2026, các thương hiệu thuộc hệ sinh thái sản phẩm SABECO như Bia 333, Bia Lạc Việt, Bia Saigon... đã xuất sắc mang về 25 giải thưởng bia quốc tế. Đặc biệt, tại Giải thưởng Bia Quốc tế 2026 (IBC) diễn ra ở Vương quốc Anh, SABECO đã được xướng tên ở danh hiệu cao quý "Nhà sản xuất bia của năm - Khu vực châu Á" (Brewer of the Year - Asia).

TẠO DỰNG NHỮNG GIÁ TRỊ BỀN VỮNG CHO CỘNG ĐỒNG

Trong suốt hành trình phát triển, SABECO luôn coi thành công kinh doanh phải song hành với sự phát triển của cộng đồng. Từ hỗ trợ sinh kế, thúc đẩy thể thao, gìn giữ các giá trị văn hóa đến đầu tư cho phát triển bền vững, doanh nghiệp đang tận dụng quy mô và ảnh hưởng của mình để tạo ra những tác động tích cực vượt ra ngoài phạm vi kinh doanh.

Năm 2025, SABECO tiếp tục khẳng định vị thế khi nằm trong nhóm các doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam. Đáng chú ý, ngân sách cho thu mua nội địa của tổng công ty đạt tới 94%, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp địa phương. Trong định hướng chuyển đổi xanh, SABECO đạt nhiều chỉ số ấn tượng về việc áp dụng năng lượng tái tạo và triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn tại các nhà máy trên toàn quốc.

Cụ thể, báo cáo năm 2025 của doanh nghiệp ghi nhận tỷ lệ chất thải được tái sử dụng hoặc tái chế lên 81,4%, trong khi tổng lượng phát thải khí nhà kính Scope 1 và 2 giảm 13,2% so với năm 2023. Những kết quả này đánh dấu bước tiến trong lộ trình giảm phát thải, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của SABECO.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp luôn chủ động lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội thông qua việc bảo trợ và thúc đẩy hàng loạt chương trình trọng điểm về thể thao, văn hóa và sinh kế cộng đồng. Trong đó, có thể kể đến một số dự án trong năm nay như việc đồng hành cùng giải chạy cộng đồng Tiền Phong Marathon 2026 hay thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2029 với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để tài trợ cho các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia.

Các đại diện lãnh đạo doanh nghiệp chụp ảnh cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và TS. Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tại Diễn đàn Kinh tế mới VN 2026. Ảnh: BTC.

Danh hiệu Thương hiệu Mạnh 2026 chính là mốc son tiếp nối, tiếp thêm động lực để SABECO tự tin viết tiếp câu chuyện về một thương hiệu Việt kiêu hãnh - kiên cường kiến tạo giá trị bền vững tại quê nhà và vững vàng vươn tầm quốc tế. Bước sang giai đoạn tiếp theo, SABECO đặt mục tiêu tiếp tục củng cố năng lực cạnh tranh thông qua đổi mới sáng tạo, tối ưu vận hành, tăng trưởng xanh và chủ động mở rộng tầm ảnh hưởng trên thị trường thế giới.