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SABECO: Nhà Sản xuất bia của năm Châu Á 2026

P P.V

Danh hiệu Nhà Sản xuất bia của năm khu vực Châu Á cùng 7 huy chương tại International Beer Challenge 2026 phản ánh chiều sâu năng lực sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), đồng thời khẳng định vị thế ngày càng cao của ngành bia Việt Nam trên trường quốc tế.

Giải thưởng Bia Quốc tế (International Beer Challenge - IBC) đã vinh danh SABECO với danh hiệu Nhà Sản xuất bia của Năm Khu vực Châu Á (Brewer of the Year – Asia), giải thưởng được xét dựa trên tổng số huy chương và điểm số tích lũy qua các vòng đánh giá. Năm nay, hơn 80 hạng mục tranh tài với sự tham gia của các sản phẩm bia đến từ khoảng 40 quốc gia, SABECO đã xuất sắc giành 7 huy chương. Thành tích này tiếp tục khẳng định năng lực sản xuất vượt trội, chất lượng ổn định và sức cạnh tranh của danh mục sản phẩm đa dạng trên trường quốc tế.

Bên cạnh danh hiệu tập thể, các sản phẩm bia của SABECO mang về bảy huy chương: Bia Lạc Việt, Bia 333 Pilsner, Bia Saigon Lager, Bia 333, Bia Saigon Special, Bia Saigon Export Premium và Bia Saigon Chill.
Bên cạnh danh hiệu tập thể, các sản phẩm bia của SABECO mang về bảy huy chương: Bia Lạc Việt, Bia 333 Pilsner, Bia Saigon Lager, Bia 333, Bia Saigon Special, Bia Saigon Export Premium và Bia Saigon Chill.

NĂNG LỰC SẢN XUẤT ĐƯỢC VUN ĐẮP TỪ CON NGƯỜI, CÔNG NGHỆ VÀ KỶ LUẬT VẬN HÀNH

Sự công nhận này đến từ chiến lược nhất quán của SABECO, xoay quanh ba trụ cột: phát triển nguồn nhân lực, chuẩn hóa vận hành và đầu tư công nghệ. Xác định con người là gốc rễ của chất lượng, SABECO chú trọng phát triển đội ngũ chuyên gia nấu bia (brewmaster) người Việt - lực lượng làm chủ công thức và quy trình kỹ thuật của từng dòng sản phẩm.

Song song, doanh nghiệp liên tục đầu tư công nghệ nấu bia, hiện đại hóa dây chuyền và nâng cao năng lực kỹ thuật để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Bước đi chiến lược cho định hướng này là việc đưa vào hoạt động Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển ngành bia SABECO (SRC) tại Nhà máy Bia Nguyễn Chí Thanh (TP.HCM) đây là "nôi" thử nghiệm công thức và quy trình mới trước khi đưa vào sản xuất quy mô lớn.

Với doanh nghiệp sản xuất bia, thách thức lớn nhất là duy trì tính đồng nhất về chất lượng: mỗi sản phẩm phải giữ nguyên hương vị dù được sản xuất ở bất kỳ thời điểm nào. Để làm được điều này, SABECO đã chuẩn hóa và áp dụng đồng bộ hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt trên toàn bộ 26 nhà máy, phục vụ mạng lưới hơn 200.000 điểm bán khắp cả nước. Sự kỷ luật trong vận hành giúp người tiêu dùng ở khắp nước Việt Nam đều được thưởng thức chất lượng bia hảo hạng.

SABECO sở hữu dây chuyền sản xuất chuẩn hóa phục vụ hơn 200,000 điểm bán trong và ngoài nước.
SABECO sở hữu dây chuyền sản xuất chuẩn hóa phục vụ hơn 200,000 điểm bán trong và ngoài nước.

Chia sẻ về ý nghĩa của giải thưởng, ông Lâm Du An, Phó Tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật và Sản xuất SABECO cho biết: "Việc giành 25 huy chương tại 4 cuộc thi bia quốc tế cùng danh hiệu ‘Nhà sản xuất bia của năm khu vực châu Á 2026’ do International Beer Challenge trao tặng khẳng định chất lượng bia SABECO và năng lực của đội ngũ làm bia Việt Nam.

Thành tích này đến từ quá trình đầu tư, hoàn thiện công nghệ, chuẩn hóa sản xuất và kiểm soát chặt chẽ mọi công đoạn, từ nguyên liệu đến thành phẩm, giúp duy trì chất lượng ổn định, đồng nhất và hương vị đặc trưng của từng sản phẩm. Thời gian tới, SABECO sẽ tiếp tục nâng cao năng lực kỹ thuật, phát triển đội ngũ và cải tiến chất lượng để đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của người tiêu dùng.”

ĐƯA NĂNG LỰC SẢN XUẤT BIA VIỆT NAM ĐẾN GẦN HƠN VỚI THẾ GIỚI

Điểm khác biệt của SABECO không chỉ nằm ở chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, mà còn ở bản sắc Việt được thể hiện qua những thương hiệu biểu tượng: Bia Saigon, Bia 333 và Bia Lạc Việt. Bản sắc ấy được tạo nên bởi đội ngũ chuyên gia nấu bia người Việt, những người am hiểu sâu sắc khẩu vị và văn hóa thưởng thức bia của người Việt. Nhờ đó, SABECO có thể phát triển những dòng bia mang hương vị riêng biệt, gần gũi với người tiêu dùng trong nước, đồng thời đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Kể từ năm 2019, các sản phẩm bia của SABECO được ghi nhận với hơn 80 giải thưởng quốc tế, trong đó nổi bật có danh hiệu World's Best Light Lager của Bia Lạc Việt tại World Beer Awards 2024 (Anh) và Huy chương Vàng của Bia 333 Pilsner, Bia Saigon Chill tại Brussels Beer Challenge 2025 (Bỉ).

Chia sẻ thêm về động lực tăng trưởng, góp phần mang hương vị bia Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế, ông Lâm Du An nhấn mạnh: "Khi Việt Nam đặt mục tiêu vươn lên trong khu vực Đông Nam Á, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào chất lượng và đổi mới, mang những sản phẩm bia tôn vinh di sản Việt đến với người tiêu dùng trong nước và trên toàn thế giới".

SABECO đầu tư vào phát triển nhà máy, gia tăng sản xuất để cạnh tranh trên trường quốc tế.
SABECO đầu tư vào phát triển nhà máy, gia tăng sản xuất để cạnh tranh trên trường quốc tế.

Bên cạnh việc không ngừng khẳng định vị thế dẫn đầu tại thị trường nội địa, chất lượng và uy tín của thương hiệu bia SABECO ngày càng được ghi nhận trên trường quốc tế khi đang hiện diện tại 40 thị trường trên thế giới.

Từ hệ thống nhà máy trên khắp đất nước Việt Nam đến tay người tiêu dùng toàn cầu, mỗi sản phẩm của SABECO là minh chứng cho cam kết bền bỉ về chất lượng, đồng thời thể hiện năng lực sản xuất bia Việt Nam tự tin chinh phục những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe, góp phần nâng tầm vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ ngành bia thế giới.

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