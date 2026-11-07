Thứ Bảy, 07/11/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

SABECO ra mắt 333 Triple Pure qua không gian trải nghiệm đa giác quan

P P.V

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã tái hiện hành trình sáng tạo làm nên sản phẩm mới 333 Triple Pure với không gian đa trải nghiệm tại Thủ Thiêm Riverstage.

333 Triple Pure là sản phẩm mới nhất thuộc danh mục của thương hiệu 333.
333 Triple Pure là sản phẩm mới nhất thuộc danh mục của thương hiệu 333.

Sự kiện đưa người tiêu dùng khám phá hành trình không ngừng đổi mới của thương hiệu bia Việt Nam lâu đời nhằm đáp ứng thị hiếu và nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng.

Với dung tích lon 250 ml nhỏ gọn và hiện đại, 333 Triple Pure kết hợp di sản nấu bia lâu đời của thương hiệu 333 với những cải tiến về sản phẩm và quy cách đóng gói tiện lợi. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về một trải nghiệm bia tinh tế hơn, cân bằng giữa hương vị vượt trội và cảm giác thưởng thức nhẹ nhàng, giúp người tiêu dùng thoải mái, tự tin trong những dịp gặp gỡ, giao lưu.

Công nghệ ba lần lọc và chiết xuất hoa bia được bổ sung vào ba giai đoạn của quá trình nấu bia đã mang đến cho 333 Triple Pure vị bia thanh êm, tinh tế cùng hàm lượng carbohydrate và calorie thấp. Sản phẩm cho thấy sự đổi mới trong công nghệ nấu bia có thể đáp ứng những thị hiếu đang thay đổi mà vẫn đảm bảo trải nghiệm thưởng thức được người tiêu dùng yêu thích. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực đầu tư liên tục của SABECO nhằm duy trì sức sống đương đại cho các thương hiệu lâu đời nhưng vẫn gìn giữ những giá trị đã tạo nên bản sắc thương hiệu.

Bà Patsy Lim, Phó Tổng giám đốc phụ trách Marketing của SABECO, chia sẻ: “Tại SABECO, mọi sự đổi mới sáng tạo đều bắt đầu từ việc thấu hiểu những thay đổi trong nhu cầu và phong cách sống của người tiêu dùng. Từ sự thấu hiểu đó, chúng tôi phát triển 333 Triple Pure, kết hợp kinh nghiệm sản xuất bia lâu năm, thiết kế lon hiện đại và chất lượng thưởng thức mà người tiêu dùng luôn mong đợi ở 333. 333 Triple Pure không đơn thuần là một sản phẩm mới được bổ sung vào danh mục, mà còn mở ra cơ hội để thương hiệu 333 tiếp cận người dùng yêu thích vị bia nhẹ nhàng, hiện diện trong nhiều dịp gặp gỡ và kết nối hơn. Qua đó, chúng tôi kỳ vọng sản phẩm sẽ góp phần mở rộng sức hút của thương hiệu và tạo thêm động lực cho chặng đường tăng trưởng tiếp theo của 333.”

Sự ra đời của 333 Triple Pure đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển của thương hiệu 333.
Sự ra đời của 333 Triple Pure đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển của thương hiệu 333.

KHI HƯƠNG VỊ MỚI ĐƯỢC CẢM NHẬN CHÂN THỰC QUA TRẢI NGHIỆM

Không chỉ đơn thuần giới thiệu các đặc tính của 333 Triple Pure, sự kiện đưa khách tham dự bước vào hành trình khám phá câu chuyện phía sau mỗi lon bia. Thông qua hình ảnh, âm nhạc, và các hoạt động tương tác, khách tham dự có cơ hội quan sát và lắng nghe câu chuyện về quy trình sản xuất bia, những cải tiến nổi bật của 333 Triple Pure và cách các yếu tố này góp phần tạo nên hương vị êm dịu, tinh tế của sản phẩm.

Hành trình trải nghiệm khép lại bằng hoạt động thưởng thức sản phẩm, kết nối câu chuyện nấu bia với cảm nhận thực tế. Qua đó, các cải tiến về công nghệ và đặc tính sản phẩm không còn là những thông tin kỹ thuật đơn thuần, mà trở thành một trải nghiệm gần gũi và dễ cảm nhận hơn đối với khách tham quan.

Chia sẻ cảm nhận tại sự kiện, diễn viên Uyển Ân cho biết: “Điều khiến mình ấn tượng đầu tiên là vị bia thanh êm, dễ uống, đem lại cảm giác nhẹ nhàng. Đây là lựa chọn phù hợp cho những lúc mình muốn trò chuyện cùng bạn bè và tận hưởng cuộc vui theo ý thích.”

ĐỔI MỚI ĐỂ BẮT NHỊP VỚI XU HƯỚNG THƯỞNG THỨC NGÀY CÀNG ĐA DẠNG

Sự ra đời của 333 Triple Pure phản ánh những thay đổi trong nhu cầu thưởng thức bia của người tiêu dùng. Ngày càng có nhiều người tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với phong cách sống và các dịp gặp gỡ, giao lưu khác nhau, nhưng vẫn đề cao chất lượng, hương vị và trải nghiệm đặc trưng của thương hiệu. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trong ngành bia tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa sản phẩm.

Khách mời khám phá và trải nghiệm 333 Triple Pure tại sự kiện.
Khách mời khám phá và trải nghiệm 333 Triple Pure tại sự kiện.

Bằng việc kết hợp di sản nấu bia với sự am hiểu thị hiếu người tiêu dùng hiện đại, SABECO tiếp tục phát triển danh mục sản phẩm, làm mới những thương hiệu đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt. Bên cạnh cải tiến sản phẩm, doanh nghiệp còn chú trọng các hoạt động trải nghiệm để người tiêu dùng có cơ hội trực tiếp tìm hiểu, cảm nhận những điểm mới và gắn kết hơn với thương hiệu.

Sự kiện trải nghiệm 333 Triple Pure là một minh chứng cho cách tiếp cận này: Những cải tiến trong công nghệ nấu bia và đặc tính sản phẩm được chuyển tải thành trải nghiệm để người tiêu dùng có thể trực tiếp tìm hiểu và cảm nhận. Qua đó cho thấy SABECO không ngừng nỗ lực gìn giữ sức hấp dẫn và giá trị của những thương hiệu như 333 cho nhiều thế hệ người dùng tương lai.

Đọc bài theo từ khoá

333 Triple Pure VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Hệ thống Y tế MEDLATEC: Đồng hành cùng mẹ và bé trên hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện

Hệ thống Y tế MEDLATEC: Đồng hành cùng mẹ và bé trên hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện

Từ những lần khám thai đầu tiên đến khi con chào đời và những ngày đầu chăm sóc con nhỏ, mỗi gia đình đều cần một nơi để yên tâm đồng hành. Hệ thống Y tế MEDLATEC kết nối dịch vụ thai sản trọn gói, nhi khoa và chăm sóc sơ sinh trong cùng một nơi, để mẹ và bé được theo dõi liền mạch hơn.

VnEconomy

"Săn sale giờ vàng”: Tiết kiệm chi phí hay tiêu dùng bền vững?

Hành vi tiêu dùng trên thị trường luôn phản ánh trực tiếp mức độ tự tin tài chính của người dân. Khi kinh tế khó khăn, người tiêu dùng sẽ có xu hướng phòng thủ, hạn chế những khoản chi chưa thực sự cần thiết và tập trung vào nhu cầu cơ bản…

VnEconomy Xem thêm
Du lịch Sức khỏe Thị trường Sự kiện Đẹp + Giải trí Nhà Ẩm thực

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026

VnEconomy [Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều con số kỷ lục. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký đạt mức cao nhất kể từ năm 2009 đến nay (54,85 tỷ USD), vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong 5 năm qua (24,08 tỷ USD). Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, bán lẻ và du lịch, nền kinh tế Việt Nam đang chứng tỏ đà tăng trưởng vững chắc…

AI Điểm tin

VnE TV
10 tháng năm 2026, bức tranh kinh tế Việt Nam có nhiều điểm nhấn tích cực. Ảnh: VnEconomy

VnEconomy Điểm nhấn bức tranh kinh tế 10 tháng năm 2026

Lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký lập đỉnh cao nhất trong vòng 17 năm qua, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng. Tuy nhiên, diện tích gieo cấy lúa lại giảm tới hàng chục nghìn ha, bình quân vẫn còn tới 18,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thi trường. Đó là những điểm nhấn trong tổng quan bức tranh kinh tế Việt Nam 10 tháng qua.

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

69 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

338 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy