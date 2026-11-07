SABECO ra mắt 333 Triple Pure qua không gian trải nghiệm đa giác quan

Sự kiện đưa người tiêu dùng khám phá hành trình không ngừng đổi mới của thương hiệu bia Việt Nam lâu đời nhằm đáp ứng thị hiếu và nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng.
Với dung tích lon 250 ml nhỏ gọn và hiện đại, 333 Triple Pure kết hợp di sản nấu bia lâu đời của thương hiệu 333 với những cải tiến về sản phẩm và quy cách đóng gói tiện lợi. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về một trải nghiệm bia tinh tế hơn, cân bằng giữa hương vị vượt trội và cảm giác thưởng thức nhẹ nhàng, giúp người tiêu dùng thoải mái, tự tin trong những dịp gặp gỡ, giao lưu.
Công nghệ ba lần lọc và chiết xuất hoa bia được bổ sung vào ba giai đoạn của quá trình nấu bia đã mang đến cho 333 Triple Pure vị bia thanh êm, tinh tế cùng hàm lượng carbohydrate và calorie thấp. Sản phẩm cho thấy sự đổi mới trong công nghệ nấu bia có thể đáp ứng những thị hiếu đang thay đổi mà vẫn đảm bảo trải nghiệm thưởng thức được người tiêu dùng yêu thích. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực đầu tư liên tục của SABECO nhằm duy trì sức sống đương đại cho các thương hiệu lâu đời nhưng vẫn gìn giữ những giá trị đã tạo nên bản sắc thương hiệu.
Bà Patsy Lim, Phó Tổng giám đốc phụ trách Marketing của SABECO, chia sẻ: “Tại SABECO, mọi sự đổi mới sáng tạo đều bắt đầu từ việc thấu hiểu những thay đổi trong nhu cầu và phong cách sống của người tiêu dùng. Từ sự thấu hiểu đó, chúng tôi phát triển 333 Triple Pure, kết hợp kinh nghiệm sản xuất bia lâu năm, thiết kế lon hiện đại và chất lượng thưởng thức mà người tiêu dùng luôn mong đợi ở 333. 333 Triple Pure không đơn thuần là một sản phẩm mới được bổ sung vào danh mục, mà còn mở ra cơ hội để thương hiệu 333 tiếp cận người dùng yêu thích vị bia nhẹ nhàng, hiện diện trong nhiều dịp gặp gỡ và kết nối hơn. Qua đó, chúng tôi kỳ vọng sản phẩm sẽ góp phần mở rộng sức hút của thương hiệu và tạo thêm động lực cho chặng đường tăng trưởng tiếp theo của 333.”
Không chỉ đơn thuần giới thiệu các đặc tính của 333 Triple Pure, sự kiện đưa khách tham dự bước vào hành trình khám phá câu chuyện phía sau mỗi lon bia. Thông qua hình ảnh, âm nhạc, và các hoạt động tương tác, khách tham dự có cơ hội quan sát và lắng nghe câu chuyện về quy trình sản xuất bia, những cải tiến nổi bật của 333 Triple Pure và cách các yếu tố này góp phần tạo nên hương vị êm dịu, tinh tế của sản phẩm.
Hành trình trải nghiệm khép lại bằng hoạt động thưởng thức sản phẩm, kết nối câu chuyện nấu bia với cảm nhận thực tế. Qua đó, các cải tiến về công nghệ và đặc tính sản phẩm không còn là những thông tin kỹ thuật đơn thuần, mà trở thành một trải nghiệm gần gũi và dễ cảm nhận hơn đối với khách tham quan.
Chia sẻ cảm nhận tại sự kiện, diễn viên Uyển Ân cho biết: “Điều khiến mình ấn tượng đầu tiên là vị bia thanh êm, dễ uống, đem lại cảm giác nhẹ nhàng. Đây là lựa chọn phù hợp cho những lúc mình muốn trò chuyện cùng bạn bè và tận hưởng cuộc vui theo ý thích.”
Sự ra đời của 333 Triple Pure phản ánh những thay đổi trong nhu cầu thưởng thức bia của người tiêu dùng. Ngày càng có nhiều người tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với phong cách sống và các dịp gặp gỡ, giao lưu khác nhau, nhưng vẫn đề cao chất lượng, hương vị và trải nghiệm đặc trưng của thương hiệu. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trong ngành bia tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa sản phẩm.
Bằng việc kết hợp di sản nấu bia với sự am hiểu thị hiếu người tiêu dùng hiện đại, SABECO tiếp tục phát triển danh mục sản phẩm, làm mới những thương hiệu đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt. Bên cạnh cải tiến sản phẩm, doanh nghiệp còn chú trọng các hoạt động trải nghiệm để người tiêu dùng có cơ hội trực tiếp tìm hiểu, cảm nhận những điểm mới và gắn kết hơn với thương hiệu.
Sự kiện trải nghiệm 333 Triple Pure là một minh chứng cho cách tiếp cận này: Những cải tiến trong công nghệ nấu bia và đặc tính sản phẩm được chuyển tải thành trải nghiệm để người tiêu dùng có thể trực tiếp tìm hiểu và cảm nhận. Qua đó cho thấy SABECO không ngừng nỗ lực gìn giữ sức hấp dẫn và giá trị của những thương hiệu như 333 cho nhiều thế hệ người dùng tương lai.
Ngày 6/11, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) công bố tổ chức Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội - Hanoi Global Culinary Festival (Hanoi Firebeat World Festival) nhằm chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kết nối và giao lưu văn hóa toàn cầu…
Nhằm khuyến khích người dân chủ động chăm sóc sức khỏe tiêu hóa, Hệ thống Y tế MEDLATEC triển khai chương trình ưu đãi trọn gói nội soi gây mê lên đến 50% (chỉ từ 2 triệu đồng) nhân dịp ra mắt cơ sở mới tại 108 Nguyễn Hoàng, Từ Liêm, Hà Nội (áp dụng từ 12/10 - 31/12/2026).
Ánh sáng tự nhiên không chỉ là yếu tố thắp sáng ngôi nhà mà còn là bản giao hưởng của cảm xúc, là sợi dây kết nối con người với thiên nhiên...
Từ những lần khám thai đầu tiên đến khi con chào đời và những ngày đầu chăm sóc con nhỏ, mỗi gia đình đều cần một nơi để yên tâm đồng hành. Hệ thống Y tế MEDLATEC kết nối dịch vụ thai sản trọn gói, nhi khoa và chăm sóc sơ sinh trong cùng một nơi, để mẹ và bé được theo dõi liền mạch hơn.
Hành vi tiêu dùng trên thị trường luôn phản ánh trực tiếp mức độ tự tin tài chính của người dân. Khi kinh tế khó khăn, người tiêu dùng sẽ có xu hướng phòng thủ, hạn chế những khoản chi chưa thực sự cần thiết và tập trung vào nhu cầu cơ bản…
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều con số kỷ lục. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký đạt mức cao nhất kể từ năm 2009 đến nay (54,85 tỷ USD), vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong 5 năm qua (24,08 tỷ USD). Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, bán lẻ và du lịch, nền kinh tế Việt Nam đang chứng tỏ đà tăng trưởng vững chắc…
Lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký lập đỉnh cao nhất trong vòng 17 năm qua, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng. Tuy nhiên, diện tích gieo cấy lúa lại giảm tới hàng chục nghìn ha, bình quân vẫn còn tới 18,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thi trường. Đó là những điểm nhấn trong tổng quan bức tranh kinh tế Việt Nam 10 tháng qua.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...