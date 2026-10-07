SACOMBANK được vinh danh Thương hiệu Mạnh 2026: Vững nội lực, kiến tạo giá trị bền vững

Trong khuôn khổ Lễ công bố và vinh danh Thương hiệu Mạnh lần thứ 23 vừa qua, SACOMBANK vinh dự được trao giải thưởng thuộc hạng mục Thương hiệu Doanh nghiệp Phát triển ấn tượng. Đây là dấu mốc tiếp nối hành trình xây dựng và củng cố thương hiệu của Ngân hàng, đồng thời phản ánh những chuyển động đáng chú ý của SACOMBANK trong năm 2026…

Chương trình Thương hiệu Mạnh do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times khởi xướng, đã đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong 23 năm qua, ghi nhận những thương hiệu có thành tích nổi bật trong tăng trưởng, đổi mới và đóng góp cho cộng đồng. Các doanh nghiệp được đánh giá trên các tiêu chí như uy tín và giá trị thương hiệu, trách nhiệm xã hội, văn hóa doanh nghiệp, khả năng đổi mới sáng tạo, năng lực vươn tầm và hội nhập quốc tế.

KHI UY TÍN LÀ BẢN SẮC VĂN HÓA CỦA THƯƠNG HIỆU

Tính riêng 9 tháng đầu năm 2026, SACOMBANK liên tục có những bước chuyển mạnh mẽ trong định vị thương hiệu và tái tạo, phân bổ nguồn lực một cách hợp lý, hiệu quả. Ngân hàng thay đổi diện mạo với logo và tên thương mại mới “Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc”, đồng thời chuyển trụ sở vào vùng lõi của Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, tiếp cận gần hơn với các quy chuẩn chất lượng hiện đại và cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị tài chính quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Tổng giám đốc SACOMBANK (giữa) nhận giải Thương hiệu Mạnh 2026 từ Ban tổ chức.

Xác định mục tiêu trở thành “Top 1 Ngân hàng bán lẻ Việt Nam”, SACOMBANK triển khai hàng loạt sản phẩm dịch vụ đa năng, cam kết mang đến sự thuận tiện trong sử dụng và gia tăng giá trị cho khách hàng. Điển hình là hệ thống Ngân hàng mở - SACOMBANK OPEN API, kết nối với nền tảng của bên thứ ba, cho phép khách hàng mở tài khoản, mở thẻ và đăng ký dịch vụ ngân hàng ngay trên web hoặc ứng dụng đang dùng mà không cần phải chuyển sang nền tảng khác. Hay giải pháp “Chấp nhận thanh toán thẻ VISA” cho phép biến điện thoại của người bán thành “máy POS di động”, chạm và thanh toán thẻ dễ dàng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí thiết bị cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Nhờ những nỗ lực cải tiến không ngừng, quy mô khách hàng của SACOMBANK gia tăng nhanh chóng, vượt mốc 20 triệu khách hàng trên toàn hệ thống.

Tăng trưởng đi đôi với trách nhiệm cộng đồng, SACOMBANK xem các hoạt động xã hội là một phần tạo nên bản sắc và giá trị thương hiệu. Gần đây, Ngân hàng đã trao 15 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo, đồng thời triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội và miễn giảm lãi vay, trợ lực cho nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng cũng hợp tác với Cục Thuế và cơ quan thuế các địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, kê khai và sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời cử nhân sự trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh làm quen với các quy định mới.

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐỂ VƯƠN TẦM QUỐC TẾ

Một dấu ấn trong hành trình phát triển của SACOMBANK là đề cao các tiêu chí bền vững mà Việt Nam và thế giới đang quan tâm. Ngân hàng ra mắt Gói Tài chính Xanh, đưa nhu cầu bảo vệ môi trường vào các sản phẩm tài chính thường ngày thông qua tiền gửi Xanh, thẻ tín dụng Visa O₂ và giải pháp vay lĩnh vực xanh. Qua đó, khách hàng có thêm lựa chọn để thực hiện các quyết định tài chính theo hướng xanh hơn và bền vững hơn.

Song song đó, Ngân hàng mở rộng năng lực kết nối với thị trường quốc tế thông qua VIETQRGlobal, hỗ trợ thanh toán xuyên biên giới giữa Việt Nam và các thị trường trong khu vực. Trong năm 2026, Ngân hàng mở rộng kết nối với các thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, đồng thời duy trì kết nối hai chiều với Thái Lan, Campuchia, Lào và phát triển mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán tại các địa bàn có lượng khách quốc tế lớn. Không chỉ tạo thuận tiện cho người dùng, giải pháp còn góp phần đưa các điểm kinh doanh trong nước tiếp cận trực tiếp hơn với nhóm du khách quốc tế, qua đó hỗ trợ hệ sinh thái du lịch và thương mại xuyên biên giới.

Gần đây, theo Báo cáo Banking 500 năm 2026 do Brand Finance - tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới công bố, SACOMBANK xếp hạng 336 trong Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu, tăng 13 bậc so với năm 2025. Đây là năm thứ 7 liên tiếp SACOMBANK góp mặt trong bảng xếp hạng kể từ năm 2020.

SACOMBANK được vinh danh 3 danh hiệu trong khuôn khổ giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2026.

Cùng dịp này, trong khuôn khổ giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2026 (Vietnam Outstanding Banking Awards 2026), SACOMBANK còn lập “hat-trick” 3 giải thưởng liên tiếp từ Tập đoàn dữ liệu Quốc Tế (IDG), gồm “Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu”, “Ngân hàng Chuyển đổi số Tiêu biểu” và “Ngân hàng đồng hành cùng Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa”. Cũng như giải thưởng Thương hiệu Mạnh 2026, các tiêu chí chính của giải này gồm chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động, uy tín, mức độ ứng dụng công nghệ, đổi mới và sáng tạo.

Giải thưởng Doanh nghiệp Phát triển ấn tượng 2026 và 3 danh hiệu tại Vietnam Outstanding Banking Awards 2026 không đơn giản là ghi nhận kết quả hoạt động của một năm, mà còn phản ánh những chuyển động của SACOMBANK trên hành trình củng cố nội lực, đổi mới và phát triển bền vững. Đây cũng là nền tảng để Ngân hàng tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo giá trị cho khách hàng và đóng góp tích cực cho cộng đồng trong giai đoạn mới.