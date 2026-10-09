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SACOMBANK phát triển hệ sinh thái tài chính cho hộ kinh doanh thời số hóa

T Tuấn Sơn

Quá trình số hóa đang làm thay đổi nhu cầu tài chính của hộ kinh doanh, từ nhận tiền đến quản lý giao dịch và tối ưu vận hành. SACOMBANK phát triển hệ sinh thái giải pháp để đáp ứng sự chuyển dịch này.

Với nhiều hộ kinh doanh, bán được hàng chưa phải là khâu cuối cùng. Sau mỗi đơn hàng vẫn còn những thao tác như thanh toán, kiểm tra tiền về, đối chiếu giao dịch và theo dõi thu chi. Khi lượng khách tăng hoặc cửa hàng cùng lúc tiếp nhận nhiều hình thức thanh toán, những công việc này có thể làm gián đoạn quá trình bán hàng.

Vì vậy, thay vì chỉ cần một tài khoản để nhận tiền, người bán ngày càng cần những công cụ giúp đơn giản hóa từ khâu thanh toán, xác nhận giao dịch đến quản lý dòng tiền. SACOMBANK phát triển hệ sinh thái giải pháp theo hướng đáp ứng những nhu cầu này trong quá trình bán hàng.

NHẬN THANH TOÁN THUẬN TIỆN HƠN VỚI VIETQR

Chuyển khoản qua mã QR đã trở thành hình thức quen thuộc tại nhiều cửa hàng, quán ăn và điểm bán nhỏ lẻ. Với VietQR trên SACOMBANK PAY, người bán có thể tạo mã QR để khách quét và thanh toán, thay vì phải gửi số tài khoản và nhập thông tin thủ công.

Cách thức này giúp rút ngắn thao tác thanh toán. Với người bán online, mã QR cũng có thể được chia sẻ trực tiếp để khách thực hiện chuyển khoản từ xa, đồng thời giúp người kinh doanh thuận tiện hơn khi theo dõi các khoản thu phát sinh trong ngày.

VietQR trên SACOMBANK PAY giúp hộ kinh doanh đơn giản hóa thao tác nhận thanh toán tại cửa hàng và khi bán hàng trực tuyến.
VietQR trên SACOMBANK PAY giúp hộ kinh doanh đơn giản hóa thao tác nhận thanh toán tại cửa hàng và khi bán hàng trực tuyến.

RÚT NGẮN THAO TÁC XÁC NHẬN GIAO DỊCH NHỜ LOA THANH TOÁN

Tại các cửa hàng có lượng giao dịch lớn, việc liên tục kiểm tra tiền về sau mỗi lần khách chuyển khoản có thể làm gián đoạn quá trình phục vụ. Loa thanh toán SACOMBANK phát thông báo bằng giọng nói về số tiền nhận được khi giao dịch QR thành công. Nhờ đó, người bán có thể nhanh chóng xác nhận thanh toán mà không cần thường xuyên kiểm tra điện thoại.

Giải pháp cũng phù hợp với mô hình có nhiều quầy hoặc điểm bán. Một tài khoản thanh toán có thể liên kết với nhiều thiết bị loa, trong khi doanh số của từng cửa hàng hoặc điểm bán vẫn được quản lý riêng theo từng thiết bị.

Loa thanh toán SACOMBANK tự động thông báo giao dịch thành công, giúp người bán xác nhận tiền về mà không cần liên tục kiểm tra điện thoại.
Loa thanh toán SACOMBANK tự động thông báo giao dịch thành công, giúp người bán xác nhận tiền về mà không cần liên tục kiểm tra điện thoại.

MỞ RỘNG LỰA CHỌN THANH TOÁN NGAY TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Bên cạnh chuyển khoản, nhiều khách hàng cũng có nhu cầu thanh toán bằng thẻ. Tuy nhiên, với cửa hàng nhỏ hoặc mô hình kinh doanh linh hoạt, việc trang bị thêm máy POS chuyên dụng chưa hẳn là lựa chọn phù hợp.

Với SoftPOS của SACOMBANK, điện thoại hoặc máy tính bảng Android có thể trở thành thiết bị chấp nhận thanh toán mà không cần sử dụng máy POS chuyên biệt.

Cùng với VietQR và loa thanh toán, SoftPOS giúp hộ kinh doanh tận dụng thiết bị sẵn có để bổ sung thêm phương thức thanh toán tại điểm bán.

Song song với các công cụ thanh toán, SACOMBANK còn phát triển Digi+ và DigiMax mang đến lựa chọn tích hợp nhiều tiện ích trong cùng một gói giải pháp.  Tùy nhu cầu và quy mô hoạt động, hộ kinh doanh có thể lựa chọn gói phù hợp với các tiện ích như tài khoản thanh toán, thẻ thanh toán, tài khoản số đẹp và loa thanh toán.

ƯU ĐÃI HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH TIẾP CẬN GIẢI PHÁP SỐ

SACOMBANK đang triển khai chương trình “Có SACOMBANK – Tiện buôn bán – Lợi doanh thu” đến hết ngày 31/12/2026 tạo thêm điều kiện để hộ kinh doanh tiếp cận các giải pháp số với chi phí phù hợp.

Chương trình “Có SACOMBANK – Tiện buôn bán – Lợi doanh thu” mang các giải pháp số đến gần hơn với hộ kinh doanh.
Chương trình “Có SACOMBANK – Tiện buôn bán – Lợi doanh thu” mang các giải pháp số đến gần hơn với hộ kinh doanh.

Theo đó, khách hàng mở mới tài khoản hộ kinh doanh và đáp ứng điều kiện có thể được hoàn từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng theo mức số dư bình quân. Khách hàng đủ điều kiện còn được miễn, giảm chi phí thiết bị loa thanh toán hoặc tài trợ phần mềm bán hàng trị giá đến 2 triệu đồng, đồng thời có chính sách miễn phí các gói Digi+ và DigiMax theo điều kiện chương trình.

Việc kết hợp các công cụ thanh toán, gói dịch vụ với ưu đãi, SACOMBANK hướng đến hỗ trợ hộ kinh doanh từng bước số hóa hoạt động bán hàng, giảm bớt thao tác thủ công và quản lý các giao dịch thuận tiện hơn.

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