SACOMBANK và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam mở rộng hành trình làm chủ tài chính số

Với thông điệp “Tự chủ tài chính - Kiến tạo tương lai”, chuỗi hoạt động diễn ra từ tháng 11/2026 đến tháng 01/2027, bao gồm 12 chương trình Tọa đàm Tài chính số S-FinTalk và 03 Ngày hội Tài chính số S-FinFest. Các hoạt động được thiết kế đa dạng, kết hợp giữa chia sẻ kiến thức tài chính, trải nghiệm công nghệ số và giải trí, giúp sinh viên tiếp cận kiến thức thiết thực, nâng cao kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và vận dụng hiệu quả vào cuộc sống.
Sự phối hợp giữa Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và SACOMBANK phát huy vai trò đồng hành của doanh nghiệp trong trang bị kiến thức, kỹ năng cho người trẻ, đưa các giải pháp tài chính, công nghệ hiện đại đến gần hơn với sinh viên, khuyến khích tinh thần chủ động học hỏi và đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế số.
Thông qua 12 S-FinTalk tại 09 tỉnh, thành phố gồm Vĩnh Long, Đồng Nai, Đà Nẵng, Huế, TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai, Hà Nội, Hải Phòng và Thái Nguyên, sinh viên có cơ hội giao lưu cùng các chuyên gia tài chính - ngân hàng; tiếp cận kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân; lập kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư phù hợp. Nội dung tọa đàm chú trọng nâng cao khả năng nhận diện rủi ro, phòng tránh lừa đảo tài chính, “bẫy nợ” và tiêu dùng thiếu kiểm soát. Qua đó, chương trình góp phần hình thành thói quen quản lý tài chính khoa học, sử dụng các công cụ tài chính số an toàn, thông minh.
3 ngày hội S-FinFest sẽ diễn ra tại Đà Nẵng ngày 28/11/2026, TP. Hồ Chí Minh ngày 19/12/2026 và Hà Nội dự kiến ngày 9/1/2027, hướng tới mục tiêu thu hút hơn 10.000 lượt người tham gia tại mỗi địa điểm. Các ngày hội kết hợp hoạt động khám phá, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ tài chính số hiện đại; sân chơi kiến thức S-FinBattle; giao lưu, trao đổi cùng chuyên gia, KOL trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại S-FinTalk; và các đêm đại nhạc hội với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Thông qua hình thức kết hợp học tập, trải nghiệm và giải trí, chương trình góp phần khơi dậy tinh thần chủ động học hỏi, thích ứng và sáng tạo của sinh viên trong lĩnh vực tài chính, công nghệ.
Đại diện Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh: “Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam kỳ vọng chuỗi hoạt động sẽ góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và phát huy năng lực tự chủ tài chính của sinh viên; giúp các bạn hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân hiệu quả, an toàn, đồng thời nâng cao khả năng nhận diện, phòng tránh những rủi ro trong môi trường số. Qua đó, khuyến khích sinh viên chủ động học hỏi, thích ứng và sáng tạo, từng bước làm chủ các công cụ tài chính số, phục vụ thiết thực cho học tập, đời sống và phát triển bản thân”.
“Thông qua việc tiếp tục đồng hành cùng Hội Sinh viên Việt Nam triển khai S-FinFest 2026, SACOMBANK mong muốn đưa kiến thức tài chính đến gần hơn với sinh viên bằng những trải nghiệm thiết thực, dễ tiếp cận và phù hợp với nhịp sống của người trẻ. Đây cũng là một trong những nỗ lực của SACOMBANK nhằm đưa các giải pháp ngân hàng số hiện đại đến gần hơn với thế hệ trẻ, từng bước khẳng định hình ảnh một ngân hàng năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và sẵn sàng đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng”, bà Nguyễn Thị Kiều Anh - Quyền Tổng giám đốc SACOMBANK chia sẻ.
Chuỗi hoạt động được triển khai trên cơ sở phối hợp giữa SACOMBANK và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam kể từ năm 2025. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với các cấp bộ Hội, cơ sở giáo dục và các đơn vị liên quan đưa chuỗi chương trình đến với sinh viên tại nhiều địa phương. SACOMBANK tham gia xây dựng nội dung chuyên môn, kết nối đội ngũ chuyên gia và giới thiệu các giải pháp tài chính số phù hợp với nhu cầu của sinh viên. Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam là đơn vị thường trực triển khai chuỗi hoạt động.
Với hành trình 12 S-FinTalk và 03 S-FinFest, Chuỗi hoạt động Tài chính số năm 2026 tiếp tục khẳng định sự đồng hành của SACOMBANK và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng tài chính, góp phần hình thành thế hệ sinh viên có tư duy số, kỹ năng số, chủ động thích ứng và phát triển trong thời đại chuyển đổi số.
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