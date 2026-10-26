SACOMBANK vừa có tân Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Xuân Ái Quốc tốt nghiệp Cử nhân Thương mại loại Xuất sắc tại Đại học RMIT Việt Nam và Thạc sĩ Kế toán tại Đại học Tasmania (Úc). Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, điều hành cấp cao tại các định chế tài chính quốc tế và Việt Nam như ANZ, HSBC, VIB, Commonwealth Bank of Australia (CBA), Westpac.
Quá trình công tác đa dạng giúp ông tích lũy kinh nghiệm chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực, từ phát triển kinh doanh, quản lý quan hệ khách hàng, xây dựng chiến lược và phát triển sản phẩm, đến quản trị tín dụng, kiểm soát rủi ro và quản lý danh mục đầu tư. Việc kinh qua cả hai mảng kinh doanh và quản trị rủi ro giúp ông hình thành góc nhìn toàn diện trong hoạt động ngân hàng, kết hợp nhịp nhàng giữa khai thác cơ hội thị trường và bảo đảm chất lượng tăng trưởng.
Đặc biệt, kinh nghiệm làm việc tại cả thị trường Việt Nam và Úc mang đến cho ông sự am hiểu về môi trường kinh doanh trong nước cùng khả năng tiếp cận các thông lệ quản trị quốc tế. Trong những năm gần đây, ông trực tiếp quản lý, phát triển quan hệ với các khách hàng là tổ chức lớn thuộc nhiều lĩnh vực và tham gia triển khai các giao dịch tài trợ có quy mô lớn, cấu trúc phức tạp. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển các giải pháp tài chính phù hợp với đặc thù hoạt động, dòng tiền và nhu cầu vốn của nhóm khách hàng này tại SACOMBANK.
Trên cương vị Phó Tổng giám đốc, ông được kỳ vọng sẽ cùng Ban Điều hành Ngân hàng thúc đẩy hoạt động kinh doanh theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm, nâng cao năng lực tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính chất lượng, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị kinh doanh, sản phẩm và quản trị rủi ro.
Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Ái Quốc tiếp tục thể hiện định hướng của SACOMBANK trong xây dựng đội ngũ lãnh đạo có chuyên môn sâu, kinh nghiệm thực tiễn và tư duy quản trị hiện đại. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để Ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố chất lượng tăng trưởng và tạo thêm động lực phát triển trong giai đoạn mới.
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