Sản xuất và tiêu thụ thép chững lại do ảnh hưởng của Covid-19

Theo báo cáo về tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2021 vừa được Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) công bố, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên sản xuất và tiêu thụ thép trong tháng 7/2021 chững lại, nhưng tính chung 7 tháng năm 2021 vẫn tăng trưởng khá tốt so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong tháng 7 sản xuất thép các loại đạt 2.398.028 tấn, giảm 6,48% so với tháng trước nhưng tăng 13,8% so với cùng kỳ 2020. Tính chung 7 tháng năm 2021, sản xuất thép các loại đạt 18.325.583 tấn, tăng 33,5% so với cùng kỳ 2020.

Về tiêu thụ thép các loại, trong tháng 7/2021 đạt 2.101.200 tấn, ngang mức tháng 6/2021, nhưng tăng 7,4% so với cùng kỳ 2020; trong đó, xuất khẩu thép các loại đạt 658.207 tấn, tăng 5,96% so với tháng trước, và tăng 55% so với cùng kỳ tháng 7/2020.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, tiêu thụ đạt 16.161.179 tấn, tăng 30,7% so với cùng kỳ 2020; trong đó, xuất khẩu thép các loại đạt 4.078.19 tấn, tăng 78,9% so với 7 tháng năm 2020.

Về tình hình nhập khẩu, báo cáo cập nhật đến hết tháng 6/2021 cho thấy, trong tháng 6 nhập khẩu thép về Việt Nam đạt 1,12 triệu tấn với kim ngạch 1,1 tỷ USD, tăng 18,13% về lượng và tăng 25,73% về trị giá so với tháng trước; so với cùng kỳ năm trước giảm 5,65% về lượng nhưng tăng 75,16% về giá trị.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 6/2021, nhập khẩu thép về Việt Nam đạt 7,09 triệu tấn với trị giá trên 5,78 tỷ USD, tăng lần lượt 5,92% về lượng và 44,12% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Diễn biến lượng và giá nhập khẩu thép vào Việt Nam từ 2019-2021

Đối với tình hình thị trường nguyên liệu sản xuất thép, thống kê từ báo cáo cho thấy, giá quặng sắt ngày 11/8/2021 giao dịch ở mức 165,95-166,45 USD/tấn CFR cảng Thiên Tân, Trung Quốc, giảm mạnh khoảng 56 USD/tấn so với thời điểm 6/7/2021.

Giá than mỡ luyện cốc, xuất khẩu tại cảng Australia (giá FOB) ngày 11/8/2021 khoảng 221,5USD/tấn, tăng mạnh 21,5USD so với đầu tháng 7/2021, trong khi đó giá cốc tại thị trường nội địa Trung Quốc tăng cao.

Giá thép phế liệu nhập khẩu cảng Đông Á ở mức 495USD/tấn CFR Đông Á ngày 11/8/2021. Mức giá này giảm 23USD/tấn so với hồi đầu tháng 7/2021. Giá thép phế chào bán tại các thị trường Mỹ, Châu Âu và Đông Nam Á có xu hướng tăng nhẹ.

Giá điện cực của Trung Quốc đã tăng trung bình 34% kể từ ngày 21/1/2021, tiếp tục duy trì ở mức cao với loại 600mm UHP tháng 7/2021 ở mức 26.000-27.000 NDT/tấn (4.025-4.180 USD/tấn) trong khi loại HP 450mm ở mức 21.000 – 22.000 NDT/tấn (3.200 – 3.400 USD/tấn)

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) ngày 11/8/2021 ở mức 917USD/T, CFR cảng Đông Á, giảm khoảng 37 USD/tấn so với mức giá giao dịch đầu tháng 7/2021.