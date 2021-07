Sản xuất và tiêu thụ thép tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2021

Theo báo cáo về tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021 vừa được Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) công bố, sản xuất và tiêu thụ thép các loại đều tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong tháng 6/2021, sản xuất thép các loại đạt 2.562.810 tấn, giảm 12,21% so với tháng trước nhưng tăng 31% so với cùng kỳ 2020. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, sản xuất thép các loại đạt 15.926.051 tấn, tăng 37% so với cùng kỳ 2020.

Về tiêu thụ, trong tháng 6/2021 đạt 2.095.708 tấn, giảm 15,35% so với tháng 5/2021, nhưng tăng 19,2% so với cùng kỳ 2020; trong đó, xuất khẩu thép các loại đạt 621.617 tấn, giảm 1,42% so với tháng trước, và tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ tháng 6/2020.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, tiêu thụ thép đạt 14.055.289 tấn, tăng 35% so với cùng kỳ 2020; trong đó, xuất khẩu thép các loại đạt 3.420.869 tấn, tăng 84,4% so với 6 tháng năm 2020.

Về tình hình nhập khẩu thép, báo cáo cập nhật đến hết tháng 5/2021 cho thấy, trong tháng 5 nhập khẩu thép về Việt Nam đạt 951 nghìn tấn với kim ngạch 0,9 tỷ USD, giảm 29,39% về lượng và giảm 16,4% về trị giá so với tháng trước; so với cùng kỳ năm trước giảm 8,74% về lượng nhưng tăng 44,09% về giá trị.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 5/2021, nhập khẩu thép về Việt Nam đạt 5,97 triệu tấn với trị giá trên 4,64 tỷ USD, tăng lần lượt 8,43% về lượng và 38,11% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc là hơn 3,12 triệu tấn, với trị giá nhập khẩu hơn 2,3 tỷ USD, chiếm 52,37% tổng lượng thép nhập khẩu và 49,57% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Diễn biến lượng và giá nhập khẩu thép vào Việt Nam từ 2019-2021 (theo số liệu tổng hợp của VITIC)

Đối với tình hình thị trường nguyên liệu sản xuất thép, thống kê từ báo cáo cho thấy, giá quặng sắt ngày 6/7/2021 giao dịch ở mức 221,75-222,25 USD/tấn CFR cảng Thiên Tân, Trung Quốc, tăng khoảng 20 USD/tấn so với thời điểm 7/6/2021.

Giá than mỡ luyện cốc, xuất khẩu tại cảng Australia (giá FOB) ngày 7/6/2021 khoảng 200USD/tấn, tăng mạnh 33USD so với đầu tháng 6/202, trong khi đó giá cốc tại thị trường nội địa Trung Quốc tăng cao.

Thép phế nhập khẩu cảng Đông Á ở mức 518 USD/tấn CFR Đông Á ngày 30/6/2021. Mức giá này tăng 10USD/tấn so với hồi đầu tháng 6/2021. Giá thép phế chào bán tại các thị trường Mỹ, Châu Âu và Đông Nam Á có xu hướng tăng nhẹ.

Giá than điện cực của Trung Quốc đã tăng khoảng 30% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6/2021. Hiện tại, giá than điện cực loại 600mm UHP công suất cực cao hiện được đánh giá ở mức 4.100 USD/tấn và của loại 450mm HP được giao dịch ở mức 3.200 USD/tấn.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) ngày 6/7/2021 ở mức 880 USD/tấn, CFR cảng Đông Á, giảm khoảng 20 USD/Tấn so với mức giá giao dịch đầu tháng 6/2021.