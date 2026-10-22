SCC có hai thương hiệu nước hoa đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026

Tiếp tục khẳng định vị thế tại kỳ xét chọn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026, Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn (SCC) ghi dấu ấn với hai thương hiệu nước hoa Miss Saigon và Miss Vietnam. Trong đó, Miss Saigon tiếp tục được công nhận sau thành công năm 2024, còn Miss Vietnam lần đầu góp mặt trong danh sách sản phẩm đạt danh hiệu này.

Đại diện công ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn – Ông Lương An Bình nhận giải Thương Hiệu Quốc Gia năm 2026.

Kết quả xét chọn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình phát triển của Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn (SCC), khi hai thương hiệu nước hoa mang đậm bản sắc Việt Nam là Miss Saigon và Miss Vietnam cùng được công nhận.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai liên tiếp Miss Saigon được ghi nhận tại chương trình, sau lần đầu đạt danh hiệu vào năm 2024. Trong khi đó, Miss Vietnam lần đầu được công nhận, đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu nước hoa lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa và những vùng đất Việt Nam.

Việc hai thương hiệu cùng đạt danh hiệu không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận đối với các sản phẩm cụ thể, mà còn phản ánh quá trình phát triển danh mục sản phẩm, đầu tư chất lượng và xây dựng bản sắc thương hiệu của doanh nghiệp mỹ phẩm Việt.

TỪ MỘT THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẾN HAI DẤU ẤN NƯỚC HOA VIỆT

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, do Bộ Công Thương chủ trì, được tổ chức xét chọn định kỳ hai năm một lần. Các sản phẩm tham gia được đánh giá dựa trên các giá trị cốt lõi: Chất lượng; Đổi mới, sáng tạo; Năng lực tiên phong.

Tại kỳ xét chọn năm 2024, dòng nước hoa Miss Saigon Elegance của SCC lần đầu được công nhận là sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Sự kiện đánh dấu bước phát triển đáng chú ý của một thương hiệu nước hoa nội địa có lịch sử lâu năm.

Đến năm 2026, Miss Saigon tiếp tục được công nhận, trong khi Miss Vietnam lần đầu đạt danh hiệu.

Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn nhận giải thưởng Thương hiệu Quốc gia năm 2026.

Nếu Miss Saigon được biết đến qua hình ảnh người phụ nữ Việt Nam duyên dáng trong tà áo dài và chiếc nón lá truyền thống, Miss Vietnam lại lựa chọn cách thể hiện bản sắc đất nước thông qua những mùi hương lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ ba miền: Hà Nội, Huế và Sài Gòn.

Hai thương hiệu mang những câu chuyện riêng, nhưng có chung định hướng: đưa các giá trị văn hóa Việt Nam vào sản phẩm nước hoa, tạo nên sự khác biệt trong một thị trường có sự hiện diện của nhiều thương hiệu quốc tế.

Với Miss Saigon, thiết kế chai nước hoa mang hình tượng người phụ nữ Việt trong tà áo dài và nón lá đã trở thành dấu ấn nhận diện xuyên suốt nhiều năm. Không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày, sản phẩm còn được lựa chọn như một món quà lưu niệm gắn với hình ảnh Việt Nam.

Trong khi đó, Miss Vietnam mở rộng câu chuyện thương hiệu từ một hình tượng văn hóa cụ thể sang những nét đặc trưng của các vùng miền. Mỗi phiên bản nước hoa được xây dựng như một cách diễn giải vẻ đẹp, cảm xúc và ký ức về một địa danh.

Sự hiện diện đồng thời của hai thương hiệu trong kỳ xét chọn năm 2026 cho thấy những cách tiếp cận khác nhau trong việc phát triển sản phẩm nước hoa mang bản sắc Việt.

KHẲNG ĐỊNH NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NƯỚC HOA NỘI ĐỊA

Là một trong những doanh nghiệp có lịch sử lâu năm trong ngành mỹ phẩm Việt Nam, SCC đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi để thích ứng với sự phát triển của thị trường.

Theo thông tin giới thiệu của doanh nghiệp, SCC có tiền thân gắn với hãng nước hoa Imortel trước năm 1975. Năm 1990, Nhà máy Mỹ phẩm Sài Gòn được thành lập và đến năm 1999, doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần. Trong quá trình phát triển, SCC từng bước xây dựng các dòng sản phẩm nước hoa, mỹ phẩm phục vụ thị trường trong nước và quốc tế, trong đó Miss Saigon trở thành một trong những thương hiệu tiêu biểu.

Bên cạnh việc duy trì các giá trị nhận diện truyền thống, doanh nghiệp cũng phát triển thêm những dòng sản phẩm mới, chú trọng thiết kế, chất lượng hương thơm và trải nghiệm người sử dụng.

Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn nhận giải thường Thương hiệu Quốc gia năm 2026.

Việc Miss Saigon tiếp tục đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2026, đồng thời Miss Vietnam lần đầu được công nhận, là dấu mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển thương hiệu của SCC.

Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng và giới thiệu những sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam đến thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc và câu chuyện phía sau sản phẩm, việc xây dựng thương hiệu dựa trên bản sắc văn hóa có thể trở thành một lợi thế khác biệt của doanh nghiệp nội địa.

Từ Miss Saigon đến Miss Vietnam, hành trình phát triển của SCC cho thấy một hướng đi đáng chú ý của ngành nước hoa Việt: kết hợp kỹ thuật sản xuất hiện đại với những giá trị văn hóa quen thuộc để tạo nên các sản phẩm có nhận diện riêng.

Hai thương hiệu cùng đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2026 không chỉ là dấu mốc của SCC, mà còn đặt ra kỳ vọng về khả năng phát triển những thương hiệu nước hoa Việt có sức cạnh tranh và bản sắc trên thị trường trong nước lẫn quốc tế.