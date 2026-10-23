SCEX hoàn tất thẩm định An toàn hệ thống thông tin cấp độ 4, tiến gần hơn đến giai đoạn vận hành chính thức

Việc SCEX được Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an thẩm định An toàn hệ thống thông tin và đồng ý với đề xuất cấp độ 4 là mảnh ghép quan trọng giúp sàn giao dịch tài sản mã hóa tiến gần hơn vào giai đoạn vận hành chính thức…

SCEX đã hoàn thiện hạ tầng công nghệ, sẵn sàng cho việc vận hành chính thức.

Ngày 22/10/2026, Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX) là một trong các doanh nghiệp đầu tiên chính thức hoàn tất thẩm định An toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 - một trong những chuẩn mực an toàn khắt khe nhất đối với hệ thống thông tin tại Việt Nam và là điều kiện bắt buộc để một sàn giao dịch tài sản mã hóa được phép vận hành theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP.

Theo thông tin mới nhất, hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 của SCEX đã được Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an thẩm định và đồng ý với đề xuất cấp độ. Cùng với mức vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng mới được bổ sung gần đây, đây là mảnh ghép quan trọng giúp SCEX hoàn thiện các hệ thống cốt lõi trước khi bước vào giai đoạn vận hành chính thức.

CẤP ĐỘ 4 - “HÀNG RÀO” AN TOÀN CHO MỘT HẠ TẦNG TÀI CHÍNH MỚI

Với thị trường tài sản mã hóa, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ phải đáp ứng chuẩn mực an toàn thông tin cấp độ 4 trước khi đi vào hoạt động - một “ngưỡng” được đánh giá là rất cao, đòi hỏi công sức và cam kết lớn từ doanh nghiệp.

Với SCEX, hạ tầng công nghệ của sàn được xây dựng theo định hướng tiêu chuẩn cấp độ 4 ngay từ đầu, kết hợp mô hình lưu ký tài sản nhiều lớp và đội ngũ vận hành giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán. Việc hoàn tất thẩm định xác nhận hệ thống của SCEX đã đạt chuẩn mực an toàn cao, sẵn sàng bảo vệ tài sản và dữ liệu của nhà đầu tư.

Chia sẻ về cột mốc này, đại diện SCEX cho biết: “Với một sàn giao dịch tài sản mã hóa, niềm tin của nhà đầu tư bắt đầu từ sự an toàn. Chúng tôi xác định ‘an toàn và bảo mật’ là cam kết không thể thương lượng. Hoàn tất thẩm định cấp độ 4 là minh chứng cho sự đầu tư bài bản của SCEX, để mỗi nhà đầu tư khi tham gia thị trường đều có thể yên tâm về tài sản của mình.”

Bên cạnh năng lực công nghệ, SCEX cũng đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, đáp ứng mức vốn tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết 05/2025/NQ-CP. Nguồn lực tài chính mới giúp SCEX tiếp tục đầu tư vào hạ tầng công nghệ, an ninh mạng và quản trị rủi ro, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp sẵn sàng cho giai đoạn triển khai chính thức.

SCEX SIMULATOR – PHÉP THỬ CHIẾN LƯỢC TRƯỚC “GIỜ G”

Không chỉ chuẩn bị trên hồ sơ, hệ thống công nghệ của SCEX đã được kiểm chứng trong điều kiện thực tế qua nền tảng SCEX Simulator (*). Nền tảng được phát triển cho cuộc thi “Đấu trường Giao dịch Tài sản Mã hóa” thuộc chương trình “Phổ cập Tài sản số 2026” do Trung tâm đào tạo VIFC Academy (thuộc Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh – VIFC-HCM) và Học viện Đào tạo VBI tổ chức, trong đó SCEX đồng hành với vai trò đối tác chiến lược về công nghệ.

Chỉ 48 giờ sau khi ra mắt, ứng dụng đã có hơn 22.000 tài khoản đăng ký, vươn lên top 2 lượt tải trên App Store và lọt top 6 xu hướng trên nền tảng X tại Việt Nam. Sau một tuần, con số này tăng lên hơn 41.000 tài khoản với gần 142.000 lệnh đặt, tổng giá trị giao dịch mô phỏng gần 55.000 tỷ đồng. Đến nay, sau hơn ba tháng triển khai, SCEX Simulator đã thu hút hơn 60.000 nhà đầu tư tham gia trải nghiệm.

Nền tảng SCEX Simulator.

Môi trường mô phỏng được thiết kế sát với thực tế: giá biến động theo thời gian thực, bám sát các sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn trên thế giới; giao dịch bằng đồng Việt Nam theo đúng định hướng của khung pháp lý thí điểm; tích hợp cả cơ chế ghi nhận nghĩa vụ thuế phát sinh. Việc hàng chục nghìn người dùng cùng lúc đặt lệnh, theo dõi biến động giá và phản hồi về giao diện, tính năng là nguồn dữ liệu quý giá để SCEX kiểm tra khả năng chịu tải, tối ưu hiệu năng và tinh chỉnh trải nghiệm người dùng. Kết quả này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của SCEX trên cả hai phương diện: hạ tầng công nghệ và công tác thử nghiệm.

SCEX là một trong năm doanh nghiệp có hồ sơ được Bộ Tài chính đánh giá đầy đủ, hợp lệ để xem xét cấp phép tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP. Trong thời gian tới, SCEX sẽ tiếp tục hoàn thiện các cấu phần công nghệ, quy trình nghiệp vụ và năng lực vận hành, đồng thời phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để đáp ứng đầy đủ các điều kiện tham gia chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Việc cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa sẽ được triển khai sau khi doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu liên quan theo quy định pháp luật và được cấp phép.

(*) SCEX Simulator là nền tảng trải nghiệm trong khuôn khổ Chương trình Phổ cập Tài sản số 2026. Các số dư, lệnh giao dịch, giá trị giao dịch và kết quả hiển thị trên nền tảng đều mang tính mô phỏng, không phải giao dịch tài sản mã hóa thực tế, không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ hoặc quan hệ giao dịch tài sản mã hóa giữa người tham gia và SCEX.