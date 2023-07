Sau 1 tháng, Địa ốc Him Lam không còn là cổ đông lớn tại SGN

CTCP Kinh doanh địa ốc Him Lam báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (mã SGN-HOSE).

Theo đó, địa ốc Him Lam thông báo đã bán ra 980.000 cổ phiếu SGN và giảm tỷ lệ sở hữu 1.577.245 cổ phiếu, chiếm 4,7% tại SGN. Giao dịch được thực hiện trong ngày 7/7 và trên HOSE ghi nhận giao dịch này có giá trị hơn 72,5 tỷ đồng, tương ứng 74.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết, địa ốc Him Lam đã mua 2.557.245 cổ phiếu, chiếm 7,6% và trở thành cổ đông lớn SGN vào ngày 1/6 và Địa ốc Him Lam đã thực hiện bán bớt cổ phiếu sau hơn một tháng trở thành cổ đông lớn tại Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn (SGN).

Cùng ngày 1/6, Công ty Cổ phần đầu tư Khai thác Cảng thông báo đã bán thành công 2.557.245 cổ phiếu, chiếm 7,6% và thôi làm cổ đông lớn tại SGN, từ ngày 1/6.

Kết thúc quý 1/2023, SGN ghi nhận lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính tổng hợp, hợp nhất đạt lần lượt là 54,2 tỷ đồng và 55,26 tỷ đồng tăng so với cùng kỳ năm 2022 lần lượt là 69% và 83%.

Theo SGN nguyên nhân lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ do trong tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới tiếp tục được kiểm soát tốt, sản lượng khai thác của các hãng hàng không đặc biệt là các chuyến bay quốc nội tăng cao trong tháng 1, đầu tháng 2 sau đó giảm dần và ổn định. Cùng kỳ năm 2022 là giai doạn đầu Chính phủ Việt Nam cho phép mở cửa du lịch, thích ứng với tình hình mới sản lượng khai thác chưa phục hồi nhiều do đó doanh thu thực hiện quý 1/2023 tăng cao so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, quý 1/2023 Công ty con SAGS-CXR đã có lãi nhẹ trở lại.

Cũng tính đến hết quý 1/2023, các cổ đông lớn của SGN gồm Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam với 48,03%, Chứng khoán SSI với 17,64%; Vietjet Air với 9,1%; CTCP Khai thác cảng 7,61%...

Năm 2023, cổ đông SGN thông qua kế hoạch hoạch doanh thu hợp nhất đạt 1.280 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 205 tỷ đồng.