Quỹ ngoại America LLC quay lại làm cổ đông lớn của SGN

AMERICA LLC báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (mã SGN-HOSE).

Theo đó, Quỹ ngoại America LLC (trụ sở chính Bahamas) đã mua vào 1,3 triệu cổ phiếu SGN, trong ngày 9/8 với mục đích đầu tư. Sau giao dịch, quỹ này đã nâng sở hữu từ hơn 1,4 triệu cổ phiếu, chiếm 4,18% lên hơn 2,7 triệu cổ phiếu, chiếm 8,06%. Qua đó, quỹ ngoại này đã trở thành cổ đông lớn tại SGN.

Tạm tính theo mức thị giá SGN đóng cửa phiên diễn ra giao dịch (75.800 đồng/cp), America LLC có thể đã chi gần trăm tỷ để thực hiện giao dịch trên.

Được biết, ngày 30/8 tới, Phục vụ Mặt đất Sài Gòn sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2022, tỷ lệ 25% (1 cp sẽ nhận được 2.500 đồng/cp). Thời gian thanh toán dự kiến ngày 15/9.



Với hơn 33,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi gần 84 tỷ để trả cổ tức - trong đó, America LLC có thể thu về gần 7 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 1/6, Địa ốc Him Lam thông báo đã mua vào gần 2,6 triệu cổ phiếu SGN, nâng tỷ lệ nắm giữ từ 0% lên 7,6% vốn điều lệ SGN và trở thành cổ đông lớn của công ty. Tuy nhiên, sau đó Him Lam thông báo đã bán 980.000 cổ phiếu SGN vào ngày 7/7. Sau giao dịch, Địa ốc Him Lam giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 1.577.245 cổ phiếu, chiếm 4,7% và không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp này.

Cùng ngày 1/6, CTCP Đầu tư Khai thác Cảng thông báo bán ra đúng lượng cổ phiếu Địa ốc Him Lam vừa mua vào và không còn làm cổ đông lớn của SGN.

Kết thúc quý 2/2023, SGN ghi nhận doanh thu thuần đạt 365 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt gần 75 tỷ đồng, cùng tăng 54% so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ phíau công ty, lợi nhuận khả quan nhờ sản lượng khai thác của các hãng hàng không quốc nội và quốc tế phục hồi mạnh so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, Công ty ký được thêm hợp đồng phục vụ một số khách hàng mới, điều chỉnh tăng phí dịch vụ với một số khách hàng hiện tại. Đồng thời, công ty con SAGS - CXR đã có lãi trở lại.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, SGN thông báo doanh thu thuần đạt 695 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 134,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 71% và 74,6% so với cùng kỳ năm 2022. NHư vậy, công ty đã hoàn thành 63% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/8, SGN đã tăng 1,47%, lên 76.100 đồng/CP.