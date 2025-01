SGO Land trở thành Tổng đại lý phân phối dự án Phú Thị Riverside, đón sóng "quận mới" Gia Lâm

QUY HOẠCH XỨNG TẦM “QUẬN MỚI”

Được quy hoạch lên quận sau cùng trong 5 huyện tại Thủ đô, nhưng Gia Lâm lại là huyện đủ điều kiện lên quận đầu tiên vào đầu năm 2025. Nằm ở phía Đông Hà Nội, Gia Lâm sở hữu lợi thế vị trí chiến lược, đóng vai trò cửa ngõ kết nối ba hạt nhân kinh tế lớn Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, đồng thời là tâm điểm của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Huyện này cũng sở hữu mạng lưới giao thông đồng bộ và đa dạng bậc nhất Thủ đô với loạt tuyến đường huyết mạch quốc gia như: Quốc lộ 1A, kết nối Hà Nội - Bắc Ninh - Lạng Sơn; Quốc lộ 5A và 5B, kết nối Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Quốc lộ 3, kết nối Hà Nội - Thái Nguyên. Bên cạnh đó là nhiều trục giao thông trọng điểm như đường Vành đai 3.5, nút giao Cổ Linh, đường Lý Thánh Tông, đường gom Quốc lộ 3.

Cầu Vĩnh Tuy 2 đi vào hoạt động thu hẹp khoảng cách từ Gia Lâm vào phố cổ.

Theo lộ trình từ 2021 tới 2030, có gần 200 dự án hạ tầng giao thông nghìn tỷ đã và đang được triển khai sẽ thu hẹp khoảng cách giữa “quận mới” Gia Lâm với phố cổ Hà Nội. Đáng chú ý là quy hoạch 9 cây cầu vượt sông Hồng và sông Đuống, trong đó, cầu Vĩnh Tuy 2 đã đi vào hoạt động, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi sẽ được triển khai trong năm nay.

Thêm vào đó, tuyến metro số 1 (Ngọc Hồi - Yên Viên - Như Quỳnh) và tuyến metro số 8 (Sơn Động - Mai Dịch - Dương Xá) đi qua Gia Lâm sẽ đưa quận này vào mạng lưới đường sắt đô thị Thủ đô với tổng chiều dài khoảng 318 km.

Cùng với hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội tại Gia Lâm cũng được nâng tầm để xứng danh “quận mới”. Nổi bật là công viên trung tâm Gia Lâm rộng 31ha đang gấp rút hoàn thiện. Dự kiến giai đoạn 1 rộng 14ha với 9ha mặt nước sẽ đi vào hoạt động trong năm 2025. Cùng với đó, đề án mở rộng Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm và các công trình tiện ích công cộng, trung tâm thương mại - vui chơi giải trí cũng được đầu tư mạnh mẽ.

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TĂNG NHIỆT

Sở hữu vị trí chiến lược, Gia Lâm từ lâu đã là điểm đến của dòng tiền trong làn sóng dịch chuyển về phía Đông Hà Nội, thu hút nhiều đại bàng lớn. Đặc biệt, sự kiện Gia Lâm chính thức lên quận trong năm nay càng trở thành "cú hích" mạnh mẽ, làm cho thị trường “nóng” hơn bao giờ hết.

Bên cạnh ngoại lực, Gia Lâm cũng sở hữu nội lực vững chắc, đủ sức làm bệ phóng cho thị trường bất động sản phát triển bền vững. Huyện này sở hữu nhiều khu công nghiệp lớn với tỷ lệ lấp đầy 100% như khu công nghiệp Phú Thị và khu công nghiệp Đài Tư, cụm công nghiệp Phú Thị giai đoạn 2 đang mở rộng và nhiều làng nghề truyền thống như làng gốm Bát Tràng, làng gốm cổ Kim Lan, làng “tỷ phú hoa giấy” Phù Đổng, làng dát vàng Kiêu Kỵ...

Trước sóng “quận mới”, nhiều nhà đầu tư đổ về Gia Lâm tìm kiếm cơ hội sinh lời. Phân khúc thấp tầng, pháp lý hoàn thiện và vị trí thuận lợi giao thương trở thành đích đến của dòng tiền. Trong đó có dự án Phú Thị Riverside của chủ đầu tư PC1 đang thu hút toàn bộ sự chú ý nhờ ưu thế về vị trí quy hoạch và pháp lý.

SGO LAND - TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN PHÚ THỊ RIVERSIDE

Sáng ngày 17/1/2025, Lễ ký kết đơn vị phát triển kinh doanh dự án Phú Thị Riverside đã được diễn ra. Qua đó, SGO Land chính thức trở thành đơn vị tổng đại lý phân phối dự án.

Cũng trong sự kiện, SGO Land đã ký kết với 11 đại lý F1, là các đơn vị phân phối bất động sản uy tín trên toàn miền Bắc.

Lễ ký kết đơn vị Tổng đại lý phân phối dự án Phú Thị Riverside.

11 đơn vị phân phối quy tụ tại sự kiện Lễ ký kết.

PC1 được biết là tập đoàn kinh tế đa ngành uy tín tại Việt Nam với hơn 60 năm phát triển, đi đầu trong lĩnh vực xây lắp điện, đầu tư năng lượng. Trong lĩnh vực bất động sản, PC1 đã ghi dấu ấn với nhiều dự án như: Mỹ Đình Plaza 1, Mỹ Đình Plaza 2, PCC1 Thanh Xuân, PCC1 Vĩnh Hưng, PCC1 Complex Hà Đông, PC1 Định Công...

Trong đó, Phú Thị Riverside là dự án khu đô thị của PC1 đặt nhiều tâm huyết tại Gia Lâm. Dự án nằm kế bên dòng sông Thiên Đức, tiếp giáp mặt đường Phú Thị, gần kề Quốc lộ 17, dễ dàng tiếp cận vào mạng lưới quốc lộ, cao tốc, metro, thuận tiện kết nối với trung tâm thành phố. Phú Thị Riverside cũng được chú ý nhờ hệ tiện ích hiện đại đồng bộ, mật độ xây dựng thấp, 100% sản phẩm có sân vườn sau.

Theo đại diện SGO Land, Phú Thị Riverside sở hữu giá trị giao thương vượt trội nhờ vị trí mặt tiền đường Phú Thị đắt giá, được bao bọc bởi khu dân cư đông đúc với mức sống cao. Dự án cũng được hưởng lợi nhờ gần kề các khu công nghiệp với hàng ngàn chuyên gia, quản lý cấp cao trong nước, quốc tế cùng lực lượng lao động hùng hậu.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Gia Lâm đang tăng nhiệt trước thềm lên quận, Phú Thị Riverside được đánh giá là lựa chọn lý tưởng, không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn là kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn, mang lại cơ hội lớn cho cả người mua nhà lẫn nhà đầu tư.

* Thông tin chi tiết:

Tổng đại lý phân phối độc quyền dự án Phú Thị Riverside: SGO Land.

Đơn vị phân phối chính thức: Địa ốc SGO, SGO X, SGO Property, CLAND, Liên minh SGO Green - SGO Đại Dương - SGO The Best Land, Liên minh SGO An Thịnh - SGO Lotus - Huy Phong, Liên minh Diamond Land - Cường Thịnh Land - BĐS SHB Việt Nam, Liên minh Địa Ốc Palhomes - Trí Long Land, Liên minh VRE Land - Trường Thành Land, Liên minh An Phúc Land, MSH Group - Indochine, Liên minh GDT - An Nam Land.