Shopee quý 3/2026: Tăng trưởng 70% người mua, 45% giá trị giao dịch

Tăng trưởng về lượng người mua mới và tổng giá trị giao dịch của nhà bán trên Shopee trong quý 3/2026 cho thấy thị trường thương mại điện tử vẫn mở ra cơ hội kinh doanh, nhưng để biến dư địa tăng trưởng thành đơn hàng, nhà bán cần hiểu đúng nhu cầu người mua, chọn kênh tiếp cận phù hợp và nâng cao hiệu quả vận hành.

Trong quý 3/2026, lượng người dùng mới trên Shopee tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tổng giá trị giao dịch của nhà bán trên toàn sàn tăng 45%. Hệ sinh thái nhà bán cũng tiếp tục mở rộng, với trung bình hơn 37.000 nhà bán mới tham gia mỗi tháng và hơn 15 triệu sản phẩm mới được đăng bán mỗi tháng trên toàn sàn.

Trong bối cảnh thương mại điện tử tiếp tục phát triển, cơ hội không chỉ nằm ở những ngành hàng có quy mô lớn hay các sản phẩm đang dẫn đầu xu hướng. Điều quan trọng là xác định đúng nhu cầu thị trường, đáp ứng tốt nhất bằng sản phẩm và nguồn lực của doanh nghiệp. Báo cáo “Bức tranh tăng trưởng và động lực kinh doanh của nhà bán trên Shopee trong Quý 3/2026” ghi nhận những chuyển động đáng chú ý, đồng thời cho thấy các hướng đi mà nhà bán có thể cân nhắc để chuẩn bị cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

THOÁT KHỎI CUỘC ĐUA VỀ GIÁ, TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH TỪ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng yêu cầu khắt khe và cân nhắc toàn diện hơn trước khi ra quyết định mua sắm, cơ hội không nhất thiết thuộc về sản phẩm có giá thấp nhất, mà còn nằm ở khả năng giải quyết đúng nhu cầu và mang lại giá trị sử dụng rõ ràng. Điều này thể hiện qua các nhu cầu như giao hàng nhanh, mua sản phẩm chính hãng với mức giá phù hợp hoặc tìm kiếm những mặt hàng kích thước lớn vốn có yêu cầu vận chuyển phức tạp hơn.

Đại diện thương hiệu Bear Việt Nam cho biết: “Chúng tôi ghi nhận người tiêu dùng chú trọng nhiều hơn vào chất lượng, tính an toàn và giá trị thực tế của sản phẩm, thay vì mức giá như trước đây.”

Tính đến quý 3/2026, hơn 1 triệu nhà bán trên Shopee đã hỗ trợ phương thức vận chuyển Hỏa tốc cho hơn 44 triệu sản phẩm; số đơn hàng sử dụng phương thức này tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tổng giá trị giao dịch của các đơn hàng cồng kềnh tăng gấp đôi so với cùng kỳ, cho thấy những nhu cầu đặc thù vẫn có thể mở ra cơ hội kinh doanh khi rào cản mua sắm và giao nhận được giải quyết tốt hơn, mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn hơn.

Một hướng tiếp cận khác là đáp ứng nhu cầu mua sắm tiết kiệm nhưng vẫn chú trọng chất lượng. Sau khi ra mắt vào tháng 4/2026, số nhà bán tham gia Shopee Mall Outlet đã tăng gấp ba và số sản phẩm bán ra tăng gấp tám lần trong quý 3 so với quý 2/2026.

MỞ RỘNG TỆP KHÁCH HÀNG KHÔNG CHỈ NHỜ QUẢNG CÁO: SỨC BẬT TỪ NỘI DUNG VÀ THỊ TRƯỜNG MỚI

Bên cạnh nhu cầu về sản phẩm, cách người tiêu dùng khám phá và lựa chọn sản phẩm cũng đang tạo thêm cơ hội cho nhà bán. Trong quý 3/2026, tổng số đơn hàng qua Shopee Live, Shopee Video và Shopee Affiliate tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái; riêng Shopee Video ghi nhận mức tăng gần 80%.

Đại diện thương hiệu DELIZ chia sẻ: “Trong tháng 9, doanh thu đến từ Shopee Live của DELIZ tăng gần 40% so với tháng trước. Điều này này khẳng định xu hướng mua sắm kết hợp giải trí vẫn là kênh quan trọng mở ra cơ hội cho các thương hiệu thời trang tiếp cận khách hàng trực quan và hiệu quả hơn.”

Cơ hội mở rộng thị trường cũng không dừng lại ở phạm vi trong nước. Thông qua chương trình Bán hàng toàn cầu (SIP) và mô hình Bán hàng toàn cầu chủ động (Direct Selling), Shopee hỗ trợ nhà bán nội địa tiếp cận người mua tại các thị trường Đông Nam Á và Đài Loan. Đến hết quý 3/2026, hơn 600.000 nhà bán đã tham gia hai mô hình này; riêng số nhà bán tham gia Direct Selling trong quý 3 tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái.

KHÔNG CẦN NGUỒN LỰC LỚN, XÂY DỰNG NIỀM TIN TỪ CHẤT LƯỢNG VẬN HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM NHẤT QUÁN

Niềm tin của người mua được hình thành ngay từ những điểm chạm đầu tiên, thông qua thông tin sản phẩm, uy tín gian hàng và các tiêu chuẩn kinh doanh được duy trì nhất quán. Do đó, tìm đúng nhu cầu và kênh tiếp cận là một phần của bài toán; duy trì chất lượng vận hành khi quy mô kinh doanh tăng lên cũng quan trọng không kém.

Trong quý 3/2026, số nhà bán nâng cấp lên Shopee Mall tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi số nhà bán đạt danh hiệu Shop Yêu Thích+ tăng 73%. Đây là những hướng đi giúp nhà bán củng cố uy tín và tạo cơ sở để người mua an tâm lựa chọn, ngay cả trước khi trực tiếp trải nghiệm sản phẩm.

Trong quý 3/2026, số nhà bán sử dụng livestream ứng dụng AI tăng 28 lần, số phiên livestream tăng 45 lần và số đơn hàng từ các phiên này tăng 21 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Với nhà bán nhỏ và nhà bán ngách, điều quan trọng không phải đầu tư dàn trải hay chạy theo mọi công nghệ mới, mà là lựa chọn giải pháp phù hợp với năng lực hiện có. Khi uy tín gian hàng được củng cố và công nghệ được ứng dụng đúng mục tiêu, nhà bán có thể vừa tạo niềm tin với người mua, vừa duy trì trải nghiệm nhất quán trong quá trình tăng trưởng.

Đơn cử, đại diện thương hiệu NutiFood cho biết: “Trong quý 3/2026, NutiFood GrowPLUS+ đã chủ động ứng dụng AI trong livestream nhằm mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, tối ưu nguồn lực vận hành, qua đó gia tăng cơ hội chuyển đổi. Chúng tôi dự đoán các hình thức như video ngắn, livestream và trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa sẽ tiếp tục thúc đẩy người dùng mua sắm, đồng thời đòi hỏi các thương hiệu trên thương mại điện tử nâng cao chất lượng vận hành.”

Bước vào quý 4/2026, thị trường thương mại điện tử sẽ còn nhiều dư địa tăng trưởng, nhưng không có một công thức chung cho mọi nhà bán. Dù tập trung vào ngành hàng phổ biến hay phân khúc chuyên biệt, khả năng nắm bắt nhu cầu, phát huy lợi thế sản phẩm và phân bổ nguồn lực đúng hướng sẽ là yếu tố giúp nhà bán tìm kiếm cơ hội và nâng cao sức cạnh tranh trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm.