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Showroom Uuviet Solutions Hà Nội: Điểm giao thoa giữa nội thất Âu - Mỹ và chuẩn sống Hà Thành

T Thu Ngân

Uuviet Solutions ra mắt showroom nội thất cao cấp tại Hà Nội, mở ra thêm lựa chọn về giải pháp hoàn thiện không gian sống cho khách hàng phía Bắc.

Sự thay đổi trong nhu cầu hoàn thiện nhà ở đang thúc đẩy người tiêu dùng tìm kiếm các lựa chọn có tính đồng bộ, từ thiết kế, vật liệu đến công năng và trải nghiệm. Với phân khúc nhà ở cao cấp, nội thất ngày càng được nhìn nhận như một phần của chiến lược kiến tạo trải nghiệm sống.

Sự thay đổi này kéo theo một yêu cầu mới đối với thị trường: Người tiêu dùng muốn có nhiều lựa chọn hơn, nhưng đồng thời cũng cần một nơi giúp họ nhìn thấy mối liên hệ giữa những lựa chọn ấy.

Từ góc độ đó, showroom dần vượt khỏi vai trò của một địa điểm trưng bày, trở thành nơi khách hàng trực tiếp cảm nhận, từ đó hình dung cách một sản phẩm hiện diện trong chính ngôi nhà của mình.

Ngày 10/10/2026, Uuviet Solutions khai trương showroom mới tại Hà Nội tọa lạc tầng B1, Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City.
Ngày 10/10/2026, Uuviet Solutions khai trương showroom mới tại Hà Nội tọa lạc tầng B1, Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City.

Đây cũng là hướng tiếp cận mà Uuviet Solutions đặt vào Showroom Hà Nội, với kỳ vọng tạo ra một điểm chạm mới cho nhóm khách hàng đang tìm kiếm những tiêu chuẩn cao hơn trong quá trình hoàn thiện tổ ấm.

MỘT ĐIỂM GIAO THOA GIỮA THƯƠNG HIỆU QUỐC TẾ VÀ GU SỐNG HÀ THÀNH

Ra mắt tại Hà Nội, showroom của Uuviet Solutions bao gồm hai khu vực với hai định hướng trải nghiệm: Luxury tại B1 và Lifestyle tại C4, tất cả được đặt tại Tầng B1 - Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City.

Doanh nghiệp tiếp nối hành trình hơn 16 năm, đưa các thương hiệu quốc tế đến gần hơn với đời sống cư dân Hà Nội.
Doanh nghiệp tiếp nối hành trình hơn 16 năm, đưa các thương hiệu quốc tế đến gần hơn với đời sống cư dân Hà Nội.

Tại khu vực B1 - Luxury, sự hiện diện của các thương hiệu Brizo, Bagnodesign, Delta, Axent và Sealy mở ra thế giới nội thất cao cấp mang tinh thần sang trọng và xa xỉ. Mỗi thương hiệu đại diện cho một dấu ấn riêng về thiết kế, vật liệu, công nghệ và nghệ thuật chế tác, từ những thiết bị phòng tắm tinh xảo đến các giải pháp chăm sóc giấc ngủ cao cấp.

Trong khi đó, Lifestyle tại C4 mang đến một cách tiếp cận linh hoạt hơn với Innoci, Teka, Pergo, Lord và Novocore. Các nhóm sản phẩm trải rộng từ thiết bị phòng tắm, bếp, đến ván sàn, hướng đến những nhu cầu đa dạng hơn trong đời sống hiện đại.

Hai khu vực, hai ngôn ngữ thiết kế, cùng phản ánh định hướng phát triển đa dạng của Uuviet Solutions: làm thế nào để sản phẩm phù hợp với phong cách sống. Đây cũng là điểm giao thoa giữa tinh hoa thiết kế quốc tế và gu sống Hà Thành, nơi mỗi gia chủ có thể tìm thấy những lựa chọn phù hợp với quan niệm thẩm mỹ, nhu cầu sử dụng và dấu ấn riêng trong không gian của mình.

UUVIET SOLUTIONS MỞ RỘNG DẤU ẤN TẠI THỊ TRƯỜNG PHÍA BẮC

Uuviet Solutions bước vào thị trường vật liệu hoàn thiện và nội thất cao cấp với một nền tảng đã được xây dựng từ năm 2010. Sau hơn 16 năm phát triển, doanh nghiệp mở rộng danh mục sang nhiều ngành hàng phục vụ quá trình hoàn thiện nhà ở, gồm thiết bị phòng tắm, thiết bị bếp, ván sàn và đệm, chăn, ga, gối.

Định hướng “Đa Phong cách - Đa Thương hiệu - Đa Phân khúc” được thể hiện qua việc doanh nghiệp phát triển hệ sinh thái với hơn 20 thương hiệu đến từ Mỹ và châu Âu. Với cách tiếp cận này, bài toán của Uuviet Solutions không dừng ở việc đưa một thương hiệu hay một dòng sản phẩm đến thị trường.

Showroom Uuviet Solutions Hà Nội đưa các thương hiệu quốc tế đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô.
Showroom Uuviet Solutions Hà Nội đưa các thương hiệu quốc tế đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô.

Việc chính thức khai trương showroom tại Hà Nội vào ngày 10/10/2026, cột mốc nối dài hành trình 16 năm phát triển của Uuviet Solutions, đồng thời mở rộng sự hiện diện của doanh nghiệp tại một trong những thị trường giàu tiềm năng của cả nước. Cùng hệ sinh thái thương hiệu quốc tế, showroom mở ra cơ hội để Uuviet Solutions đến gần hơn với khách hàng Hà Thành, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng về thiết kế và giải pháp nội thất cao cấp.

Cột mốc này cũng đặt nền móng cho chặng đường phát triển tiếp theo của doanh nghiệp, với định hướng mở rộng hệ sinh thái, tăng cường kết nối với thị trường và đưa những giải pháp kiến tạo không gian sống chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước.

* Thông tin chi tiết: https://uuvietsolutions.vn/

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