Singapore triển khai ba chương trình phát triển nhân lực năng lượng hạt nhân
TTrọng Hoàng
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Singapore triển khai ba chương trình mới nhằm xây dựng đội ngũ chuyên gia trong nước, nâng cao năng lực đánh giá công nghệ hạt nhân tiên tiến và chuẩn bị cơ sở để cân nhắc khả năng phát triển điện hạt nhân trong tương lai. Tuy nhiên, quốc gia này khẳng định chưa đưa ra quyết định về việc sử dụng năng lượng hạt nhân...
Singapore
đã triển khai ba chương trình nhằm xây dựng “nguồn cung chuyên gia trong nước
dồi dào và liên tục” trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, theo thông báo
ngày 26/10 của Bộ Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp (METI) và Cơ quan Thị
trường Năng lượng (EMA).
Các
chương trình được công bố trong ngày khai mạc Tuần lễ Năng lượng Quốc tế
Singapore (SIEW), hướng tới phát triển năng lực đánh giá mức độ phù hợp của những
công nghệ năng lượng hạt nhân tiên tiến đối với hoạt động phát điện tại
Singapore.
Đồng
thời, các chương trình sẽ giúp nước này chuẩn bị cho đợt đánh giá của chuyên
gia quốc tế về khả năng đưa ra quyết định có đầy đủ cơ sở đối với việc triển
khai những công nghệ hạt nhân tiên tiến.
Đợt
đánh giá mang tên Sứ mệnh đánh giá tích hợp cơ sở hạ tầng hạt nhân (Integrated
Nuclear Infrastructure Review Mission). Theo Bộ Phát triển Bền vững và Môi trường
Singapore, hoạt động này sẽ hỗ trợ Chính phủ đánh giá tiến độ thực hiện và bảo
đảm quá trình phát triển năng lực quốc gia đi đúng hướng.
XÂY
DỰNG NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN
METI
và EMA nhấn mạnh Singapore chưa đưa ra quyết định về năng lượng hạt nhân. Tuy
nhiên, hai cơ quan cho rằng việc chủ động xây dựng năng lực trong nước và nâng
cao hiểu biết về các khía cạnh của phát triển điện hạt nhân dân sự là cần thiết.
“Điều
này bao gồm việc nâng cao hiểu biết của Singapore về các yêu cầu quản trị, quản
lý, cấp phép và điều tiết trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân để hỗ trợ quá
trình ra quyết định dựa trên đầy đủ thông tin”, METI và EMA cho biết.
Phát
biểu tại SIEW, ông Tan See Leng, Bộ trưởng Năng lượng,
Thương mại và Công nghiệp Singapore phụ trách năng lượng và công nghiệp, khẳng
định nếu quốc gia này quyết định sử dụng điện hạt nhân trong tương lai, Chính
phủ sẽ đặt yêu cầu an toàn và an ninh lên hàng đầu.
Nếu
Singapore cuối cùng quyết định sử dụng điện hạt nhân, Chính phủ cam kết duy trì
những tiêu chuẩn cao nhất về an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân và các biện
pháp thanh sát, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế.
Ông Tan See LengBộ trưởng Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore
Theo
ông, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Công nghệ Nanyang đang phối hợp
xây dựng chương trình thạc sĩ chung về kỹ thuật hạt nhân, dự kiến khai giảng
vào năm 2027, nhằm tạo nguồn nhân lực chuyên môn cho lĩnh vực này.
Theo
thông tin trên website NUS, chương trình dự kiến kéo dài một năm đối với học
viên toàn thời gian và hai hoặc ba năm đối với học viên bán thời gian. Chương
trình cũng khuyến nghị học viên tham gia chuyến học tập thực tế kéo dài từ một
đến hai tuần tại một quốc gia có ngành công nghiệp hạt nhân phát triển.
Ứng
viên tốt nghiệp các ngành có tính định lượng đều có thể đăng ký và không bắt buộc
phải có kinh nghiệm về kỹ thuật hạt nhân. Nội dung đào tạo được xây dựng có
tính đến những đặc điểm của Singapore, bao gồm diện tích đất hạn chế, khí hậu
nhiệt đới và vị trí ven biển.
Ông
Tan cho rằng việc phát triển năng lực chuyên môn vẫn có ý nghĩa ngay cả khi
Singapore không lựa chọn điện hạt nhân.
Ngay
cả khi Singapore cuối cùng quyết định không triển khai năng lượng hạt nhân, những
năng lực và chuyên môn mà chúng ta đang xây dựng ngày nay vẫn sẽ mang lại lợi
ích lâu dài, đặc biệt trong bối cảnh sự quan tâm đến năng lượng hạt nhân đang
gia tăng trên khắp Đông Nam Á và thế giới.
Ông Tan See LengBộ trưởng Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore
BA
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Ba
chương trình được Singapore công bố gồm Chương trình Phát triển Nhân lực Hạt
nhân Singapore (Singapore Nuclear Manpower Development Programme), Chương trình
Phát triển Nhân lực Hạt nhân dành cho ngành công nghiệp (Nuclear Manpower
Development Programme – Industry) và Học bổng Năng lượng Tương lai Singapore
(Singapore Future Energy Fellowship).
Chương
trình Phát triển Nhân lực Hạt nhân Singapore hướng tới thiết lập quan hệ hợp
tác giữa các cơ quan Chính phủ và những tổ chức hạt nhân hàng đầu thế giới
thông qua các chương trình được thiết kế có hệ thống.
Các
cán bộ, công chức sẽ có cơ hội tiếp cận thực tiễn thông qua quá trình làm việc
trực tiếp trong những lĩnh vực như đánh giá công nghệ, phát triển dự án, cấp
phép và xây dựng khuôn khổ quản lý, giám sát.
Trong
giai đoạn đầu, EMA sẽ ký thỏa thuận hợp tác với ba tổ chức gồm AtkinsRéalis của
Canada, Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc ở nước ngoài (China National
Nuclear Corporation Overseas) và X-energy của Mỹ.
Danh
sách đối tác sẽ được mở rộng khi có thêm các tổ chức tham gia. Chương trình dự
kiến bắt đầu vào năm 2027 và được triển khai từng bước trong những năm tiếp
theo.
Trong
khi đó, Chương trình Phát triển Nhân lực Hạt nhân dành cho ngành công nghiệp tập
trung nâng cao năng lực doanh nghiệp Singapore, giúp các công ty trong nước có
điều kiện thuận lợi hơn để tham gia những cơ hội kinh doanh trên thị trường quốc
tế.
Nhân
viên của một số doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore sẽ được mời tham gia các
khóa đào tạo và chương trình thực tập, trải nghiệm tại những đối tác quốc tế.
Các doanh nghiệp sẽ nhận được hỗ trợ kinh phí, trong khi người lao động được
trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để hỗ trợ chiến lược phát triển trong
lĩnh vực hạt nhân của doanh nghiệp.
Chương
trình thứ ba, Học bổng Năng lượng Tương lai Singapore, sẽ mời các nhà lãnh đạo
năng lượng quốc tế có uy tín tư vấn về chiến lược năng lượng dài hạn của
Singapore, bao gồm các công nghệ phát thải carbon thấp như năng lượng hạt nhân.
Các
chuyên gia tham gia chương trình cũng sẽ hỗ trợ phát triển đội ngũ lãnh đạo
năng lượng trong tương lai và chia sẻ quan điểm chuyên môn với Chính phủ, doanh
nghiệp, giới học thuật và truyền thông.
Nhóm
chuyên gia đầu tiên có chuyên môn về năng lượng hạt nhân dự kiến được bổ nhiệm
trong năm 2026, nhằm hỗ trợ Singapore chuẩn bị cho Sứ mệnh đánh giá tích hợp cơ
sở hạ tầng hạt nhân vào năm 2027. Các nhóm tiếp theo có thể mở rộng sang những
lĩnh vực khác như các giải pháp năng lượng carbon thấp, hạ tầng lưới điện và
quy hoạch năng lượng.
THÚC
ĐẨY ĐỐI THOẠI VÀ CHIA SẺ KINH NGHIỆM HẠT NHÂN
Cũng
trong ngày 26/10, EMA và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông báo
Diễn đàn IAEA@SIEW lần đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 27/10.
Theo
hai cơ quan, ngày càng có nhiều quốc gia xem xét năng lượng hạt nhân như một
phương án đáp ứng nhu cầu năng lượng. Diễn đàn sẽ tạo điều kiện chia sẻ kiến thức
và thúc đẩy thảo luận dựa trên thông tin đầy đủ về khả năng phát triển nguồn
năng lượng này.
Các
nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức tài
chính và chuyên gia sẽ cùng trao đổi về cách ASEAN và khu vực rộng lớn hơn có
thể khai thác tiềm năng năng lượng hạt nhân một cách an toàn và có trách nhiệm.
Hai
phiên thảo luận sẽ tập trung vào khuôn khổ chính sách, cơ chế tài chính và quan
hệ đối tác quốc tế phục vụ các chương trình điện hạt nhân; đồng thời xem xét những
yêu cầu về hạ tầng, chuỗi cung ứng, nhân lực và năng lực thể chế cần được xây dựng.
Theo
EMA và IAEA, diễn đàn tiếp nối những nỗ lực của Singapore nhằm phát triển năng
lực trong lĩnh vực khoa học hạt nhân, an toàn và công nghệ.
Ông Puah Kok Keong, Tổng giám đốc EMA, nhấn mạnh tầm
quan trọng của đối thoại quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình phát
triển năng lượng hạt nhân an toàn, có trách nhiệm.
Singapore
chưa đưa ra quyết định về năng lượng hạt nhân, nhưng việc học hỏi từ kinh nghiệm
quốc tế vẫn mang lại nhiều giá trị khi chúng tôi tiếp tục xây dựng năng lực và đánh
giá tiềm năng của lĩnh vực này.
Ông Puah Kok Keong Tổng giám đốc EMA
Trong
khi đó, Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi cho rằng năng lượng hạt nhân
có thể giúp châu Á đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với nguồn điện ổn định và
đáng tin cậy.
“IAEA
luôn sẵn sàng hỗ trợ một quốc gia trong suốt hành trình của mình, từ giai đoạn
đầu tiên cho đến khi hoàn tất”, ông Grossi nói.
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