Sổ đỏ giả và những chiêu lừa tinh vi

Ngày 16/2, TAND TP Hà Nội xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Anh (SN 1977, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

“CẮM” SỔ ĐỎ GIẢ ĐỂ VAY TIỀN

Theo bản án sơ thẩm, diện tích 253,9m2 ở cụm 1, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội mang tên ông Nguyễn Văn Mười – bố đẻ Văn Anh. Do có nhu cầu vay vốn để kinh doanh, cuối năm 2019, Văn Anh đã nhờ người làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất từ ông Mười sang Văn Anh và chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nhưng bất thành.

Đến giữa năm 2020, Văn Anh nói chuyện với Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1985, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội, là em họ) về thửa đất trên. Nghĩa nói có thể làm được sổ đỏ giả. Vì vậy, Văn Anh chụp ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và CMND, sổ hộ khẩu vào Zalo cho Nghĩa. Nghĩa nói chi phí làm sổ đỏ hết 12 triệu đồng. Nghĩa sử dụng tài khoản Facebook “Phiêu du” để nhắn tin, trao đổi với đối tượng trên mạng để nhờ làm sổ đỏ giả.

Khoảng 10 ngày sau, Nghĩa nhận được sổ giả và giao cho Văn Anh. Nghĩa nhắn Văn Anh: “Đây là sổ giả, anh cắm ở đâu phải có trách nhiệm nhổ, cái này chỉ để hoãn binh thôi”. Văn Anh đáp: “Chú cứ yên tâm anh biết rồi.

Đến tháng 9/2020, Văn Anh hỏi vay anh Đặng Văn T. và Phùng Văn D. số tiền 500 triệu đồng với điều kiện lãi là 19,5 triệu đồng/tháng. Đồng thời Văn Anh phải tạm thời chuyển nhượng đất, trong thời hạn 6 tháng phải trả gốc và lãi. Sau khi thỏa thuận xong, ngày 21/9/2020, vợ chồng Văn Anh đến văn phòng công chứng để ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên.

Do Văn Anh không trả tiền gốc, lãi theo thỏa thuận nên ngày 6/4/2021, anh Phùng Văn D. mang hồ sơ thửa đất trên đến Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh Đan Phượng để làm thủ tục sang tên. Nhưng khi kiểm tra thông tin, Văn phòng đăng ký thấy các thông tin trên sổ đỏ không đúng với thông tin do văn phòng quản lý. Vì vậy, Văn phòng đăng ký có văn bản kiến nghị và chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra.

Tòa sơ thẩm xử phạt Văn Anh 8 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 6 tháng tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành hình phạt 9 năm tù. Còn Nguyễn Văn Nghĩa lĩnh 9 tháng tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Văn Anh tại phiên tòa ngày 16/2.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Văn Anh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Khi xem xét, tòa phúc thẩm thấy rằng không có tình tiết mới nên không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo.

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ “VỊT TRỜI” ĐỂ CHIẾM ĐOẠT TIỀN

Trong vụ án khác, TAND TP Hà Nội đã xử phạt Phạm Thị Thanh An (SN 1996, ngụ Thanh Xuân) mức án 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị hại là bà Nguyễn Thị Mai H. (SN 1966).

Theo hồ sơ, khoảng đầu tháng 11/2020, An thuê một căn hộ chung cư ở phố Nguyễn Huy Tưởng để ở. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, An nói dối mình đã mua căn hộ trên và đang cần tiền trả ngân hàng để lấy sổ hồng. Đồng thời, An thuê người làm giả sổ hồng căn hộ đang thuê để “cầm cố”, lừa vay tiền của bà H.

Theo đó, An vào mạng internet liên hệ qua zalo với một người tên “Nguyễn Long” (hiện người này đã xóa zalo, hủy kết bạn, An cũng không nhớ số điện thoại) để đặt làm giấy tờ giả.

Ngày 3/1/2021 có một người đàn ông (chưa rõ nhân thân lai lịch) đến gặp An. Hai bên thỏa thuận giá làm giả sổ hồng căn hộ An đang thuê là 127 triệu đồng. An đưa trước 7 triệu đồng cùng căn cước công dân của vợ chồng An để người đàn ông chụp lại bằng điện thoại di động. Đến 6/1/2021, theo hướng dẫn của người đàn ông trên, An lên sân bay Nội Bài gặp một người phụ nữ (chưa rõ nhân thân lai lịch) nhận sổ hồng giả và trả nốt 120 triệu đồng theo thỏa thuận.

Sau khi có được sổ hồng giả, cùng ngày, An đến nhà bà H. để vay tiền. Tin sổ hồng là thật, bà H. cho An vay thêm 400 triệu đồng. Số tiền này, An sử dụng kinh doanh tiền ảo, bị thua lỗ hết.

Chưa dừng lại, cuối tháng 1/2021, An tiếp tục hỏi vay bà H. 300 triệu đồng. Vì đang cầm sổ hồng của An nên bà H. đồng ý.

An hứa hẹn trong khoảng 2 tháng sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã nhận. Hết thời hạn cam kết, không thấy An trả nên bà H. yêu cầu ký hợp đồng mua bán, sang tên căn hộ. Trong vòng 1 tháng, nếu An hoàn trả số tiền vay, bà H. sẽ trả lại sổ hồng và hợp đồng mua bán căn hộ trên. An đồng ý nên ngày 6/4/2021, thông qua một văn phòng công chứng, vợ chồng An và bà H. ký hợp đồng chuyển nhượng căn hộ trên với giá 2,8 tỷ đồng.

Do An không trả tiền nên bà H. đã mang sổ hồng đứng tên vợ chồng An đến Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Thanh Xuân để làm thủ tục sang tên. Tại đây, bà H. được biết sổ hồng trên là giả nên đã báo cho Công an Hà Nội điều tra làm rõ.

Thực tế, vấn nạn làm giả giấy tờ giả nhức nhối thời gian qua. Chỉ cần gõ tìm kiếm trên Google, nhiều người có thể dễ dàng thỏa thuận làm giấy tờ giả từ sổ đỏ, sổ hồng, CMND…

Theo cơ quan tố tụng, hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài liệu, con dấu của các cơ quan tổ chức, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bình thường của một số cơ quan quản lý trong việc ấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mặc dù các bị cáo không trực tiếp làm giả tài liệu nhưng vì vụ lợi, các bị cáo bất chấp quy định của pháp luật, tiếp tay cho các hành vi làm giả, gây khó khăn cho công tác quản lý, tạo điều kiện phát sinh các tệ nạn xã hội khác.