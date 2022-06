Vụ đại án Đông Á Bank: Chủ dự án nhận lại 124 sổ đỏ

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là “đặc biệt nghiêm trọng”. Khi thực hiện hành vi, các bị cáo đều có đủ năng lực, nhận thức, biết rõ quy định về quy trình thủ tục đảm bảo điều kiện cấp tín dụng cho khách hàng song vẫn bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, để CTCP Đầu tư và Du lịch An Phát (chủ dự án Khu du lịch 79 Mùa Xuân - ở huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc) được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn.

CỰU TỔNG GIÁM ĐỐC DAB NHẬN THÊM 10 NĂM TÙ

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Trần Phương Bình – cựu Tổng giám đốc DAB mức án 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Tổng hợp chung với 2 án chung thân trong các vụ án trước (đều liên quan sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB), ông Bình phải thi hành tù chung thân.

Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu phó tổng giám đốc DAB, bị phạt 11 năm tù. Tổng hợp với hình phạt 30 năm tù trong vụ án đầu tiên, bị cáo Xuyến bị phạt 30 năm tù.

Trước đó, cả ông Bình và bà Xuyến đều có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe và tòa án chấp nhận. Tại các biên bản hỏi cung được chủ tọa Trần Thị Tâm công bố trong ngày xét xử đầu tiên, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi, mong nhận được mức án khoan hồng.

Bị cáo Phan Thúy Mai – cựu giám đốc Công ty An Phát bị tuyên phạt 5 năm tù và phải bồi thường gần 76 tỷ đồng cho DAB. Cộng mức án cũ, bị cáo này phải chấp hành hình phạt 18 năm tù.

7 bị cáo còn lại bị xử phạt mức án 24 tháng tù treo – 5 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc Công ty An Phát bồi thường 108 tỷ đồng cho DAB. Về tang vật vụ án, tòa tuyên trả 124 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty An Phát, song tiếp tục được tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Bản án sơ thẩm nhận định, từ năm 2007- 2014, các bị cáo Bình, Xuyến cùng một số nhân viên ở DAB chi nhánh Hà Nội có nhiều sai phạm khi xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty An Phát, Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An, Công ty TNHH Star Hair vay tiền.

Quá trình điều tra làm rõ, khi Công ty An Phát lập hồ sơ vay vốn, bị cáo Phan Thúy Mai đã sử dụng biên bản họp HĐQT ngày 1/2/2008 và biên bản họp HĐQT ngày 1/12/2008 với cùng nội dung là đồng ý thế chấp toàn bộ quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và các tài sản khác của Công ty An Phát để vay tối đa 500 tỷ đồng.

Trên thực tế, ngày 1/2/2008 Công ty An Phát chưa được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 18 quyền sử dụng đất, mà đến tháng 7/2008 Công ty An Phát mới được cấp.

Kết quả giám định cũng xác định, chữ ký cổ đông Nguyễn Kỳ Anh trong Biên bản họp HĐQT 1/2/2008 là giả.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi, xin hưởng hình phạt nhẹ do không có động cơ vụ lợi, thực tế không hưởng lợi. Hơn nữa, DAB về bản chất không gánh thiệt hại, do giá trị tài sản đảm bảo rất lớn.

NỂ NANG KHÁCH VIP ĐỂ CHE GIẤU SAI PHẠM

Theo bản án sơ thẩm, ngày 29/12/2008, DAB chi nhánh Hà Nội ký hợp đồng cho Công ty An Phát vay 185.000 chỉ vàng. Tài sản đảm bảo là 74 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Công ty An Phát nhưng không có tài liệu thể hiện ý chí của ĐHĐCĐ, HĐQT công ty về việc đồng ý thế chấp tài sản để vay vàng. Hợp đồng thế chấp không làm thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo.

Kết quả điều tra xác định, hợp đồng vàng này là khống. Thực tế không có việc giải ngân vàng cho Công ty An Phát. Các hồ sơ tài liệu, chứng từ được lập chỉ là để hợp thức hóa theo yêu cầu của ông Trần Phương Bình, nhằm mục đích che giấu số vàng bị Bình làm thất thoát.

Chủ tọa công bố lời khai thể hiện, ông Bình chỉ đạo Xuyến tìm cách hợp thức hóa số vàng bị thất thoát bằng cách lập hồ sơ tín dụng và chứng từ khống vào thời điểm cuối năm, trước khi chốt sổ sách. Sau đó tiếp tục lập các chứng từ khống thu hồi vàng về để tránh tồn ảo tại các chi nhánh.

Ngoài ra, cựu Tổng giám đốc DAB cũng thừa nhận đã đồng ý phê duyệt việc giải ngân khi chưa làm thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo đối với tài sản thế chấp, chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện để giải ngân nhanh chóng cho Công ty An Phát. Việc này do Bình "nể nang Mai đã thực hiện hồ sơ vay vàng khống giúp Bình che giấu khoản âm quỹ vàng của DAB, và với mục đích để đảo nợ như trên nhằm giảm nợ quá hạn, thu lãi cho Ngân hàng, tạo điều kiện cho Công ty An Phát tiếp tục vay vốn.

Còn bị cáo Phan Thúy Mai thừa nhận, không có việc giải ngân cho vay vàng. Thực chất, việc vay vàng để Mai lấy bộ hồ sơ tín dụng đi kêu gọi nhà đầu tư Hồng Kông tham gia vào dự án.