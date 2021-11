Sở GD&ĐT TP.HCM: Đề nghị khẩn trương cấp mã định danh cho học sinh

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Sở này vừa có công văn khẩn gửi Công an thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp mã định danh cho học sinh.

Cụ thể, căn cứ vào chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức tại cuộc họp về công tác phối hợp triển khai hoạt động tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn, yêu cầu thông tin tiêm vaccine phải có đầy đủ mã định danh của người dân. Và theo công văn của Công an thành phố, đối với trường hợp chưa cấp thẻ căn cước công dân thì sử dụng mã số công dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã đề nghị Công an thành phố phối hợp với công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ đạo công an các quận, huyện, TP Thủ Đức phối hợp các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong việc cấp mã định danh cho tất cả học sinh đang theo học, nhằm phục vụ cho công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho học sinh thành phố, bao gồm tất cả học sinh có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM và học sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố khác nhưng thuộc đối tượng tiêm vaccine tại đây.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đợt 2 tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn sẽ thực hiện từ ngày 22-28/11. Thành phố sẽ thực hiện tiêm mũi 2 cho tất cả trẻ từ 12-17 tuổi sinh sống hoặc học tập trên địa bàn đã được tiêm vaccien phòng Covid-19 mũi 1 đủ thời gian, kể cả trẻ đã được tiêm mũi 1 tại tỉnh, thành phố khác. Đồng thời, tiếp tục tiêm mũi 1 cho những trẻ từ 12-17 tuổi sinh sống, học tập trên địa bàn mà chưa được tiêm trong đợt 1 do phải hoãn tiêm.