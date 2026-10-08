Sống phong cách "Beachtro Living" thời thượng tại Beachtro Tower

Tại dự án Sun Group Vũng Tàu, Beachtro Living kiến tạo một chuẩn sống nhiệt đới bên biển phía Nam Sài Gòn, nơi một ngày có thể thong thả như một kỳ nghỉ, rộn ràng cùng nhịp lễ hội phố biển và vừa đủ chậm lại để tận hưởng những khoảng riêng.

Tại các đô thị biển danh tiếng như Miami (Mỹ), Gold Coast (Australia) hay Dubai (UAE), biển từ lâu đã vượt ra khỏi khái niệm điểm đến du lịch thuần túy để trở thành không gian sống thường nhật. Sức hút của các hình mẫu này đến từ quy mô không gian sống vượt trội: Thiên nhiên khoáng đạt kết hợp cùng hạ tầng tiện ích, tạo dựng những cộng đồng năng động, giàu tính sáng tạo và có chất lượng sống cao.

Nắm bắt xu thế đó, Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) giới thiệu phong cách sống "Beachtro Living" tại tổ hợp căn hộ Beachtro Tower, thuộc đại đô thị Blanca City (Bãi Sau, TP.HCM). Kết hợp hài hòa giữa Beach (tinh thần tự do, cân bằng, trải nghiệm ngoài trời) và Tro - Tropical (năng lượng nhiệt đới tươi mới, rực rỡ, đậm chất lễ hội), chuẩn sống Beachtro Living được kết tinh qua 3 sắc thái: Resort Living, Festival Living và Freedom Living.

RESORT LIVING: ĐẶC QUYỀN NGHỈ DƯỠNG NHIỆT ĐỚI NGAY NỘI TÒA

Được thiết kế kiến trúc và cảnh quan bởi những đơn vị quốc tế hàng đầu Aedas và Kume Design Asia, Beachtro Tower gồm 4 tòa tháp mang dáng hình những ngọn hải đăng, quy tụ hơn 1.700 căn hộ biển cùng bộ sưu tập tiện ích độc bản “Tro-Collection”. Gần 20 tiện ích cao cấp trải dài theo chiều đứng, kiến tạo chất sống “Resort Living”, đưa tinh thần nghỉ dưỡng vào dòng chảy thường nhật.

Hệ tiện ích nội tòa đa dạng, chất lượng cao. Ảnh: Sun Property.

Một ngày tại Beachtro Tower có thể bắt đầu giữa màu xanh ngay tầng trệt với Tro Park, hệ cảnh quan đa tầng mang dáng dấp một khu rừng nhiệt đới hoặc ở Tro Chill cư dân có thể ghé Flower Hi Garden, thư giãn bên bể bơi Tro Oasis Pool hay đưa trẻ nhỏ tới sân chơi Water Playground.

Nhịp sống tiếp tục ở tầng 3 với Tro Play, nơi 6 khu vườn theo chủ đề dành cho nhiều hoạt động khác nhau. BBQ Garden phù hợp cho những buổi gặp gỡ, trong khi Kid Hi Garden dành riêng cho các thành viên nhỏ tuổi.

Với những ngày cần tập trung làm việc, cư dân có thể chọn Tro Work - không gian co-working ngay trong tòa nhà; ngoài ra còn có không gian thể thao riêng Tro Fitness.

Không gian sống đậm chất nghỉ dưỡng mỗi ngày. Ảnh: Sun Property.

Cuối ngày, có thể lên tầng 20 để trẻ nhỏ vui chơi tại The 20 Tro Nest. Cao hơn nữa, tầng 40 là Tro Signature, cư dân có thể phóng tầm mắt ra biển, ngắm hoàng hôn. Khi đêm xuống, đài vọng cảnh cũng trở thành nơi khám phá thiên văn, từ những chuyển động của các vì sao đến vẻ đẹp của bầu trời biển đêm.

Sự sắp đặt tinh tế này mang đến cho cư dân đặc quyền thức giấc cùng tiếng sóng vỗ rì rào, chạm vào không gian nghỉ dưỡng biệt lập ngay bên trong tòa tháp mà không cần phải tìm kiếm ở bất kỳ khu resort xa xôi nào.

FESTIVAL LIVING: NHỊP ĐẬP PHỒN HOA VÀ NĂNG LƯỢNG LỄ HỘI TẠI ĐẠI ĐÔ THỊ

Bước ra khỏi không gian nội tòa, sắc thái thứ hai - Festival Living - đón chào cư dân bằng vũ trụ giải trí sôi động ngày đêm tại đại đô thị Blanca City quy mô hơn 96 ha. Với mật độ xây dựng lý tưởng 27,9%, dự án nhường trọn không gian cho 1 km bờ biển riêng và hệ thống 9 công viên đa chức năng.

Ngay dưới chân tháp, cư dân kết nối trực tiếp với đại công viên Whale Park, kề cận công viên thể thao Sport Park và Central Park, Sea Soul Park. Nhịp sống phồn hoa bùng nổ suốt 365 ngày nhờ công viên nước Sun World Vung Tau 15 ha cùng chuỗi chương trình pháo hoa rực rỡ mỗi dịp cuối tuần. Tiếp nối kinh nghiệm phát triển đô thị biển quy mô tại Phú Quốc, Quảng Ninh,… Sun Group kiến tạo nên một hệ sinh thái all-in-one hoàn chỉnh với trường quốc tế, tổ hợp y tế, chuỗi khách sạn Marriott và trung tâm thương mại mặt biển…

Đặc biệt, nhịp sống này càng thêm gần gũi khi tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM xuống còn khoảng 70 phút, kết hợp cùng sân bay quốc tế Long Thành và cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, biến phố biển thành chốn đi về thường xuyên, thuận tiện.

Đánh giá về sức hút thực tế của dự án, ông Công Thành – Giám đốc dự án, Công ty Bất động sản SmartRealtors & Partners, nhận định: “Sự xuất hiện của đại đô thị all-in-one như Blanca City, với các tiện ích giải trí đưa vào vận hành sớm, đã giải cơn khát về không gian sống cao cấp tại Vũng Tàu. Một dự án quy hoạch đồng bộ, sở hữu lâu dài như Beachtro Tower đang đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư thực tế lẫn bài toán lưu trú dài hạn cho cộng đồng chuyên gia quốc tế.”

FREEDOM LIVING: TUYÊN NGÔN CÁ TÍNH ĐỘC BẢN CÙNG CĂN HỘ DYHOME

Mảnh ghép hoàn thiện phong cách sống Beachtro Living chính là Freedom Living, được phản ánh trọn vẹn qua dòng căn hộ DyHome (Design Your Home). Được bàn giao theo gói “không gian sáng tạo”, DyHome trao quyền chủ động cho gia chủ tự do biến hóa tọa độ riêng thành tuyên ngôn cá tính độc bản.

Thay vì nhận về thiết kế cố định, chủ nhân DyHome có thể tự do phân chia mặt bằng, lựa chọn vật liệu và hoàn thiện nội thất: từ studio nghệ thuật ngập tràn ánh nắng cho người làm sáng tạo, chốn làm việc tĩnh tại ven biển, đến tổ ấm sum vầy cho nhiều thế hệ. Tính tùy biến này giúp mỗi căn hộ trở nên độc bản, để mỗi chủ nhân không chỉ sở hữu không gian sống, mà còn là mảnh ghép định hình và lan tỏa phong cách sống Beachtro Living.

Căn hộ.Dyhome khuyến khích tinh thần sống tự do. Ảnh: Sun Property

Đặc biệt, Beachtro Tower là quỹ căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài cuối cùng tại Blanca City. Tọa lạc tại mặt tiền đại lộ 3 Tháng 2, dự án nắm giữ vị thế chiến lược để vừa đón đầu dòng khách quốc tế, vừa thành bến đỗ an cư vững chắc của cộng đồng trí thức và chuyên gia chất lượng cao.

Khi cuộc cạnh tranh giữa các đô thị dịch chuyển từ hạ tầng đơn thuần sang chất lượng sống, những hệ sinh thái được kiến tạo quanh một phong cách sống rõ nét sẽ trở thành lợi thế phát triển dài hạn. Beachtro Living vì thế không chỉ là concept của Beachtro Tower, mà còn phản ánh tầm nhìn về một đô thị biển năng động, hội nhập và đáng sống của TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới.