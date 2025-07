S&P 500 và Dow Jones sụt điểm sau báo cáo lạm phát, giá dầu cũng đi xuống

Giá dầu giảm do mối lo về sự gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga lắng xuống.

Lúc đóng cửa, Dow Joes mất 436,36 điểm, tương đương giảm 0,98%, còn 44.023,29 điểm. S&P 500 giảm 0,4%, còn 6.243,76 điểm, sau khi lập kỷ lục nội phiên mới. Nasdaq tăng 0,18%, chốt ở mức kỷ ục 20.677,8 điểm.

Sự vượt trội của Nasdaq trong phiên này đến từ cú tăng 4% của cổ phiếu Nvidia, sau khi hãng chip tuyên bố có thể sớm nối lại việc bán chip H20 cho Trung Quốc. Đây là loại chip mà Chính phủ Mỹ trước đó đã áp lệnh hạn chế cung cấp cho Trung Quốc trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.

Hai thước đo còn lại của giá cổ phiếu ở Phố Wall đương đầu áp lực giảm từ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 đến từ Bộ Lao động Mỹ. Theo báo cáo này, CPI tháng 6 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo mà các nhà phân tích đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. CPI lõi - thước đo không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm - tăng 0,2% so với tháng trước, thấp hơn một chút so với dự báo. Cả năm, CPI lõi tăng 2,9%, bằng với dự báo.

Các số liệu trên khiến thị trường lo ngại hơn về tác động đối với lạm phát từ các kế hoạch áp thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump. Nếu thuế quan đẩy lạm phát tăng trở lại hoặc khiến lạm phát chững lại trên ngưỡng mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), các nhà hoạch định chính sách tiền tệ sẽ phải trì hoãn việc cắt giảm lãi suất.

“Báo cáo lạm phát mới nhất của Mỹ thực chất xác nhận rằng thuế quan của ông Trump đẩy giá tiêu dùng tăng trong tháng 6”, trưởng chiến lược Matthew Ryan của công ty dịch vụ tài chính Ebury nhận định với hãng tin CNBC.

“Lạm phát lõi có thấp hơn dự báo một chút, nhưng cả chỉ số lạm phát toàn phần và lạm phát lõi đều đang ở mức cao nhất trong 4 tháng. Mối lo ngại lớn của giới chức Fed là sóng gió lạm phát đang đợi phía trước, không chỉ vì có một độ trễ giữa thuế quan và lạm phát, mà kế hoạch tăng thuế thêm từ ngày 1/8 gần như chắc chắn sẽ mở đường cho áp lực lạm phát gia tăng trong thời gian tới”, ông Ryan nói thêm.

Theo Giám đốc đầu tư Skyler Weinand của công ty Regan Capital, dù báo cáo lạm phát tháng 6 vừa được công bố đưa ra những con số về cơ bản phù hợp với dự báo, “khả năng cao là lạm phát do thuế quan gây ra sắp trở thành hiện thực”.

Cùng với đó, loạt báo cáo tài chính quý 2 từ các ngân hàng và công ty tài chính lớn - những doanh nghiệp mở màn cho mùa báo cáo kết quả kinh doanh ở Phố Wall - cũng không thể giúp nhà đầu tư yên lòng hơn.

Ngân hàng Wells Fargo đưa ra con số lợi nhuận vượt dự báo, nhưng dự báo lãi ròng từ lãi suất bị cắt giảm khiến giá cổ phiếu chốt phiên với mức giảm hơn 5%. Cổ phiếu JPMorgan Chase cũng giảm phiên này dù kết quả kinh doanh quý 2 tốt hơn kỳ vọng. Cổ phiếu công ty quản lý tài sản khổng lồ BlackRock giảm gần 6% vì doanh thu quý không được như kỳ vọng.

Riêng cổ phiếu Citigroup đi ngược xu hướng giảm của nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng trong phiên này, ghi nhận mức tăng hơn 3% khi chốt phiên nhờ lợi nhuận quý 2 tốt hơn dự báo.

Chứng khoán Mỹ đang ở vùng kỷ lục, bất chấp cuộc chiến thuế quan đầy biến động của Tổng thống Trump. Trong bối cảnh như vậy, nhà đầu tư ở Phố Wall kỳ vọng rằng mùa báo cáo tài chính quý 2 sẽ mang tới sự hỗ trợ mới cho thị trường. Tuy nhiên, kỳ vọng của nhà đầu tư trước khi mùa báo cáo khởi động là không cao. Theo dữ liệu từ FactSet, nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong S&P 500 đạt mức tăng trưởng bình quân 4,3% trong quý 2 so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng thấp nhất kể từ quý 4/2023.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,5 USD/thùng, tương đương giảm 0,72%, đóng cửa ở mức 68,71 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,46 USD/thùng, tương đương giảm 0,69%, đóng cửa ở mức 66,52 USD/thùng.

Hôm thứ Hai, ông Trump tuyên bố sẽ tăng cường trừng phạt Nga bằng cách áp thuế quan 100% lên những nước nhập khẩu hàng hóa Nga, trong đó có dầu thô. Sau tuyên bố này, giá dầu tăng mạnh. Nhưng tiếp đó, ông Trump đưa ra thời hạn 50 ngày trước khi áp thuế trừng phạt như vậy, và giá dầu lại quay đầu giảm. Xu thế giảm tiếp diễn trong phiên ngày thứ Ba.

“Nhiều người đã sợ ông Trump áp lệnh trừng phạt mới lên Nga ngay lập tức, nhưng sau đó, ông ấy lại cho thời hạn 50 ngày. Điều này xoa dịu những mối lo về sự gián đoạn nguồn cung tức thì trên thị trường”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS nhận xét.

Theo một báo cáo của ngân hàng ING, nếu ông Trump thực sự triển khai lệnh trừng phạt nói trên, “việc đó sẽ thay đổi mạnh mẽ triển vọng thị trường dầu”. “Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ là những nước mua dầu thô Nga nhiều nhất. Họ sẽ phải cân nhắc lợi ích của việc mua dầu thô Nga so với tổn thất từ việc bị Mỹ áp thuế quan”, báo cáo viết.

Nhìn trong dài hạn, giá dầu đương đầu áp lực giảm từ việc thuế quan có thể gây suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Số liệu công bố ngày 15/7 cho thấy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng vượt dự báo trong quý 2, nhưng giới phân tích cho rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ giảm tốc trong nửa sau của năm nay.