Giá vàng tăng nhẹ, SPDR Gold Trust xả gần 5 tấn vàng

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (18/7), khi đồng USD giảm giá sau mấy phiên tăng liên tiếp. Nhu cầu phòng ngừa rủi ro tiếp tục hỗ trợ giá vàng, nhưng quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust đã bán ròng trong tuần này.

Đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 9,6 USD/oz so với mức đóng cửa của phiên trước, tương đương tăng gần 0,3%, chốt ở 3.350,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 106,3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Website của Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 25.950 đồng (mua vào) và 26.340 đồng (bán ra), tăng 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng thứ Sáu. Cả tuần, giá USD tại ngân hàng này tăng 50 đồng ở mỗi đầu giá.

Giá vàng giao ngay giảm gần 0,2% trong tuần này, còn giá vàng quy đổi đi ngang.

Đồng USD giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, với chỉ số Dollar Index giảm 0,27%, chốt ở mức 98,46 điểm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch. Bạc xanh giảm giá hỗ trợ cho giá vàng vì vàng được định giá bằng đồng tiền này.

“Thị trường kim loại quý đang được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD”, nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex nhận xét.

Tuy nhiên, USD đã có một tuần tăng giá và đây là yếu tố quan trọng gây áp lực giảm giá lên vàng trong tuần. Cả tuần, Dollar Index tăng hơn 0,6%.

Giá vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh còn nhiều bấp bênh xung quanh chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

Ngày thứ Sáu, tờ báo Finacial Times dẫn nguồn thạo tin nói rằng Tổng thống Donald Trump đang tính áp thuế quan tối thiểu từ 15% đến 20% trong bất kỳ thỏa thuận thương mại nào giữa Mỹ với Liên minh châu Âu (EU). Về phần mình, EU đang cố gắng đạt một thỏa thuận thương mại với Mỹ trước thời hạn ngày 1/8 - thời điểm mà ông Trump tuyên bố sẽ bắt đầu thực thi mức thuế quan 30% đối với khối này. Hiện tại, EU được cho là muốn có mức thuế quan 10%.

“Mối lo về sự gia tăng nợ công của Mỹ và những động thái thuế quan tiếp theo có thể sẽ hỗ trợ giá vàng. Hiện tại, giá vàng đang có một mặt sàn vững chắc”, nhà phân tích kim loại quý Suki Cooper của ngân hàng Standard Chartered nhận xét trong một báo cáo.

Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuần này, mối lo về khả năng ông Trump sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng đã hỗ trợ giá vàng. Ông Trump đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng ông đang định sa thải ông Powell, nhưng ông để ngỏ mọi khả năng và tiếp tục chỉ trích ông Powell vì không hạ lãi suất.

Về cơ bản, kỳ vọng về lãi suất Fed không có sự thay đổi trong tuần này, khi thị trường tiếp tục tin rằng Fed sẽ giảm lãi suất 2 lần trong năm nay, với tổng lượng giảm 0,5%. Kỳ vọng này duy trì ngay cả khi Mỹ có những số liệu thống kê kinh tế khả quan trong tuần.

Báo cáo khảo sát người tiêu dùng tháng 7 của Đại học Michigan công bố vào ngày thứ Sáu cho thấy mức độ lo ngại của người tiêu dùng Mỹ về lạm phát do thuế quan gây ra đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2. Cùng với đó niềm tin của người tiêu dùng tăng 1,8% so với mức của tháng 6, lên mức 61,8 điểm, phù hợp với dự báo và là mức cao nhất từ tháng 2 tới nay.

Môi trường lãi suất giảm sẽ có lợi cho giá vàng, một tài sản không mang lãi suất.

Đây là một lý do khiến giới phân tích giữ lạc quan về triển vọng tăng giá của vàng trong trung và dài hạn, dù cho rằng trong ngắn hạn, giá kim loại quý này có thể tiếp tục bị ghìm trong một phạm vi do thiếu chất xúc tác đủ mạnh để bứt phá và do sự trầm lắng thường thấy của giao dịch trong những tháng mùa hè.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 4,1 tấn vàng trong tuần này, đánh dấu tuần bán ròng thứ ba liên tục. Phiên ngày thứ Sáu, quỹ bán ròng 4,9 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 943,6 tấn vàng.