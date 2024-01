SSI Research: Đồng Yên mất giá có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của FPT

Triển vọng chi tiêu công nghệ thông tin toàn cầu kỳ vọng đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2024.

Theo Gartner, việc mức chi tiêu cho công nghệ thông tin chững lại trong năm 2023 cho thấy mức chi tiêu sẽ tăng trưởng trở lại trong năm 2024. Đối với mảng công nghệ thông tin nước ngoài của FPT, kỳ vọng mức tăng trưởng doanh thu cao nhất trong năm 2024 từ Nhật Bản và APAC lần lượt tăng 30% và 31% so với cùng kỳ, tiếp theo là Châu Âu tăng 14% và Mỹ tăng 12.

Gartner cho rằng chi tiêu cho công nghệ điện toán đám mây và AI là hai động lực chính cho tăng trưởng chi tiêu CNTT toàn cầu trong năm 2023 và sẽ tiếp tục duy trì đến năm 2024, điều này sẽ hỗ trợ tăng trưởng cho FPT, vì hai phân khúc này chiếm hơn 40% doanh thu chuyển đổi số của công ty.

Đối với mảng AI có biên lợi nhuận tương đối cao hơn, FPT kỳ vọng tăng doanh thu từ AI trong năm 2024 hiện ở mức tương đối nhỏ trong tổng doanh thu để cải thiện kết quả kinh doanh chung. Theo FPT, công ty có kế hoạch hợp tác với Microsoft để phát triển them use case về generative AI cho khách hàng và công ty cũng đang thúc đẩy hợp tác với NVIDIA liên quan đến AI.

Hiện tại, FPT có nhiều đối tác trong lĩnh vực AI trên toàn thế giới, trong đó bao gồm AITOMATIC (đơn vị cung cấp giải pháp Generative AI trong ngành công nghiệp), Mila - Quebec AI Institute và Landing AI. FPT Software cũng là một trong những thành viên sáng lập của AI Alliance.

SSI cũng tin rằng nhu cầu tự động hóa trong ngành ô tô sẽ tiếp tục ổn định trong năm 2024, đặc biệt là nhu cầu về xe điện tự động, lĩnh vực mà FPT hướng tới mở rộng. Trong 10 năm tới, Precedence Research dự báo tỷ lệ tang trưởng kép (CAGR) ở mức hai chữ số cho phần mềm trong ô tô, dịch vụ điện toán đám mây toàn cầu và AI.

Những lo ngại về rủi ro liên quan đến AI sẽ ảnh hưởng đến triển vọng ngắn hạn của các ứng dụng về generative AI. Theo Gartner, generative AI chưa có đóng góp lớn vào chi tiêu công nghệ thông tin toàn cầu, mặc dù chi tiêu cho AI khá tốt trong năm 2023. Điều này là do người tiêu dùng lo ngại về những rủi ro mà AI có thể tạo ra và ảnh hưởng kém tích cực đến xã hội loài người trong tương lai, đặc biệt là kể từ khi OpenAI ra mắt ChatGPT trong tháng 11/2022.

Do đó, triển vọng ngắn hạn có thể không thuận lợi cho generative AI vì vẫn cần thời gian để luật toàn diện về AI hoàn thiện để phục vụ cho việc quản trị rủi ro. Tuy nhiên, tiềm năng tăng trưởng trung và dài hạn vẫn rất đáng kỳ vọng.

Để mở rộng ngành bán dẫn trong nước, Chính phủ đặt mục tiêu đào tạo khoảng 30.000-50.000 kỹ sư và chuyên bán dẫn đến năm 2030, trong đó FPT sẽ đào tạo khoảng 10.000-15.000 chuyên gia cho ngành này. Để theo đuổi mục tiêu này, trong Q3/2023, Khoa Vi mạch bán dẫn đã được Đại học FPT thành lập và đặt mục tiêu đào tạo lứa sinh viên đầu tiên vào năm 2024.

Ngoài ra, trong tháng 11/2023, FPT Polytechnic College and Pearson (tổ chức giáo dục của Anh) đã ký kết chuyển giao chương trình đào tạo bán dẫn BTEC của Pearson (Business Technology and Education Council) cho BTEC FPT.

Giả định doanh thu mảng giáo dục sẽ tăng trưởng 25% trong năm 2024 vì hai lý do chính: Mảng giáo dục hiện tại của FPT tiếp tục được hưởng lợi từ việc các trường công lập trong nước chưa đáp ứng được hết nhu cầu giáo dục; và FPT sẽ được hưởng lợi từ lứa sinh viên đầu tiên trong ngành vi mạch bán dẫn.

Về dài hạn, cần có thời gian để đánh giá hiệu quả của mảng này, điều này phụ thuộc phần lớn vào số lượng thực tế của người Việt Nam quan tâm/sẵn sàng tham gia vào ngành bán dẫn. Đối với FPT Semiconductor, FPT đã ghi nhận doanh thu từ chip (rất nhỏ) từ năm 2022 và dự kiến bán được 67 triệu chip cho khách hàng tại Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản đến năm 2025.

Tuy nhiên, tỷ lệ đóng góp lợi nhuận từ mảng này vẫn chưa đáng kể, vì FPT Semiconductor chỉ phụ trách thiết kế chip, khâu không yêu cầu vốn đầu tư quá lớn.

SSI Research cho rằng mức P/E trong ngành công nghệ tăng chủ yếu do xu hướng AI. Đối với FPT, công ty giao dịch ở mức P/E năm 2024 là 16,8x nhờ mức tăng trưởng lợi nhuận dự báo là 24% so với cùng kỳ. Mức P/E này vẫn rất hấp dẫn. Tuy nhiên, SSI lo ngại việc đồng JPY tiếp tục mất giá so với VND có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của FPT tại thị trường Nhật Bản.