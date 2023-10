9 tháng, FPT báo lãi 6.768 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ

CTCP FPT (mã FPT-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, 9 tháng năm 2023, FPT ghi nhận doanh thu đạt 37.927 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 6.768 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái.



Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 4.742 tỷ đồng, tăng trưởng 20,3%, EPS đạt 3.744 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 19,6% so với năm trước.

Về khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 59% doanh thu và 46% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương dương 22.517 tỷ đồng và 3.128 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 25,7% và 20,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu Dịch vụ CNTT tại nước ngoài dạt 17.626 tỷ đồng, tăng 30,8%, lợi nhuận trước thuế đạt 2.878 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước.



Cũng theo FPT, các thị trường trọng điểm đều giữ được đà tăng trưởng cao, dặc biệt tại thị trường Nhật Bản, bất chấp sự mất giá của đồng Yên, vẫn giữ được đà tăng trưởng cao, 44,1% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do nhu cầu chi tiêu lớn cho công nghệ thông tin, dặc biệt là chi tiêu cho chuyển đổi số.

Mới đây nhất, vào ngày 19/7, Công ty cũng đã ký thỏa thuận hợp tác, phụ trách toàn bộ việc phát triển phần mềm cho nhiều loại thiết bị của Nippon Sciki - Tập đoàn sản xuất thiết bị đo tốc độ lớn nhất Nhật Bản với lịch sử 70 năm hoạt động.

Doanh thu chuyển dổi số từ thị trường nước ngoài trong 9 tháng năm 2023 đạt 7.710 tỷ đồng, tăng trưởng 46% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analylics, ...

Ngoài ra, công ty cũng ghi nhận nhiều dơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài, với doanh thu ký mới đạt 20.700 tỷ đồng, tăng trưởng 23,2% so với cùng kỳ. Trong đó có 20 dự án với quy mô trên 5 triệu USD, cho thấy sự chuyến dịch trọng tâm rõ ràng hơn sang các đơn hàng lớn, khẳng định sự hiệu quả của chiến lược “săn cá voi” của FPT.

Dịch vụ CNTT Trong nước vẫn còn nhiều thách thức do nhu cầu sụt giảm từ khối khách hàng doanh nghiệp, ghi nhận doanh thu 4.891 tỷ đồng, tăng trưởng 10,2% và lợi nhuận trước thuế đạt 250 tỷ đồng, giảm 34,1%.

Hệ sinh thái công nghệ Made-by-FPT mang lại 993 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 45% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục đóng vai trò là một trong những động lực tăng trưởng mũi nhọn của Tập đoàn trong dài hạn.

Về dịch vụ Viễn thông ghi nhận tăng trưởng hai con số, doanh thu đạt 11.278 tỷ đồng, tăng trưởng 10,1% và lợi nhuận trước thuế dạt 2.217 tỷ đồng, tăng 15,0%.

Nhu cầu giáo dục ngành công nghệ thông tin tăng mạnh đã góp phần thúc dẩy doanh thu của mảng Giáo dục của FPT tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4.435 tỷ đồng.

Hiện, giá cổ phiếu FPT tăng 0,62% lên 97.400 đồng/cổ phiếu và tăng 45,66% từ đầu năm đến nay.