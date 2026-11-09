Stavian “bắt tay” Midas Capital phát triển hạ tầng cáp quang biển, hạ tầng công nghệ số tại Việt Nam

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
Theo MOU, hai bên thống nhất thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược dài hạn với tổng mức đầu tư dự kiến là 1 tỷ USD, tập trung vào bốn lĩnh vực chính: đầu tư phát triển các tuyến cáp quang biển kết nối Việt Nam với quốc tế và Nhật Bản; phát triển hạ tầng công nghệ số, hạ tầng trí tuệ nhân tạo AI và SI, bao gồm trung tâm dữ liệu, khu công nghệ số và hạ tầng tính toán AI và SI; kết nối nguồn lực tài chính và đối tác quốc tế; chuyển giao công nghệ, áp dụng tiêu chuẩn vận hành quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Trong khuôn khổ hợp tác, Tập đoàn Stavian đóng vai trò chủ trì phát triển dự án và triển khai các thủ tục đầu tư tại Việt Nam, Midas Capital sẽ phối hợp kết nối nguồn lực tài chính, đối tác công nghệ và các tổ chức liên quan tại Nhật Bản và quốc tế. Hai bên hướng tới phát triển các dự án cụ thể trên cơ sở đánh giá, thẩm định và các thỏa thuận triển khai tiếp theo.
Một trong những dự án hạ tầng số trọng tâm được công bố trong dịp này là MViSTA, hệ thống cáp quang biển quốc tế theo mô hình kết nối mở, được thiết kế để kết nối Việt Nam với Malaysia, Singapore và Thái Lan. Dự án hướng tới tăng cường năng lực truyền dẫn quốc tế, đa dạng hóa kết nối dữ liệu và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và ứng dụng AI/SI trong khu vực.
Theo thiết kế, MViSTA có chiều dài khoảng 2.500 km, với dung lượng thiết kế 400 Tbps thông qua 16 cặp sợi quang. Dự án có sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược đến từ bốn quốc gia, gồm Tập đoàn Stavian (Việt Nam), Midas Capital (Nhật Bản), OMS Group (Malaysia) và LitUp (Singapore). Đây là nền tảng quan trọng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới, điện toán đám mây và các ứng dụng AI/SI.
Song song với MViSTA, Tập đoàn Stavian thông qua Công ty Cổ phần Hạ tầng Công nghệ cao Stavian (Stavian Hightech) đang định hướng phát triển Stavian Digital Park (Stavian DP) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được quy hoạch trên diện tích khoảng 300 ha, hướng tới hình thành khu công nghệ số tập trung phục vụ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn, trung tâm dữ liệu AI và SI, doanh nghiệp và các tổ chức có nhu cầu sử dụng hạ tầng số. Nghiên cứu khả thi của Stavian DP được Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) tài trợ, do Cushman & Wakefield chủ trì thực hiện với sự tham gia của APTelecom trong vai trò nhà thầu phụ chuyên môn về viễn thông.
MViSTA và Stavian DP bổ trợ cho nhau, kết nối hạ tầng truyền dẫn quốc tế với trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán hạ tầng AI và SI. Thông qua hai dự án, Tập đoàn Stavian hướng tới phát triển hệ sinh thái hạ tầng số đồng bộ, có khả năng mở rộng theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực kết nối và thúc đẩy phát triển công nghệ cao tại Việt Nam.
Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Đức Thắng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Stavian chia sẻ: “Hạ tầng số là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và năng lực cạnh tranh quốc gia. Thông qua hợp tác với Midas Capital và các đối tác quốc tế, Tập đoàn Stavian mong muốn phát triển các dự án hạ tầng cáp quang biển, trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI/SI có khả năng kết nối, mở rộng theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời kỳ vọng hợp tác sẽ góp phần kết nối nguồn lực đầu tư, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế, đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng hợp tác công nghệ với Nhật Bản cũng như các đối tác trong khu vực”.
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