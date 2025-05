Sự bất định về thông tin có thể làm gia tăng tần suất các phiên giao dịch tăng giảm bất thường trong tháng 5?

Mirae Asset vừa có cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán tháng 5 trong đó dự báo VN-Index sẽ tiếp tục đà phục hồi trong tháng 5. Tâm lý được kỳ vọng sẽ trở nên tích cực hơn khi thị trường bước vào giai đoạn ổn định, với các quốc gia bắt đầu tham gia đàm phán thuế quan, qua đó có thể làm giảm tần suất các thông tin khó lường từ phía Hoa Kỳ.

Tại thị trường trong nước, tâm lý nhà đầu tư dự kiến sẽ được củng cố bởi thông tin hệ thống giao dịch KRX chính thức đi vào vận hành từ ngày 5/5. Tuy vậy, mức độ biến động hiện tại cùng với sự bất định về mặt thông tin có thể làm gia tăng tần suất các phiên giao dịch tăng giảm bất thường, có khả năng khiến thị trường kiểm định lại vùng hỗ trợ ngắn hạn tại 1.180 – 1.200 điểm trước khi tiếp diễn xu hướng phục hồi và hướng về ngưỡng kháng cự 1.280 điểm.

Tính đến ngày 3/5, đã có hơn 320 doanh nghiệp niêm yết tại sàn HoSE công bố kết quả kinh doanh quý 1/2025 – đại diện cho 97,6% tổng vốn hóa thị trường. Trong đó, tổng lợi nhuận sau thuế và lợi ích thiểu số hiện đạt khoảng 120 nghìn tỷ đồng tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó, một số nhóm ngành đã có kết quả tăng trưởng sơ bộ như sau: Ngân hàng tăng 12%, Bất động sản tăng 101%, Tiện ích tăng 44,4%, Bán lẻ tăng 60%, IT tăng 21,6%, F&B tăng 20,7%.

Theo số liệu tổng hợp từ 79 công ty chứng khoán khác nhau, tổng dư nợ cho vay ký quỹ tính đến cuối quý I/2025 ghi nhận khoảng 273 nghìn tỷ đồng tăng 12,3% so với quý trước và tăng 44,4% so với cùng kỳ. Tuy vậy, tổng dư nợ cho vay chỉ đạt khoảng 92,7% tổng vốn chủ sở hữu và còn cách khá xa so với tỷ lệ 110% từng được ghi nhận vào giai đoạn quý IV/2021 – quý I/2022, phản ánh nỗ lực tăng vốn đáng kể của các công ty chứng khoán kể từ năm 2022.

Tuy vậy, mức độ hấp thụ dư nợ cho vay ký quỹ trong thời gian qua phần nào không phản ánh được bức tranh toàn cảnh về diễn biến giao dịch trên thị trường. Thanh khoản dù được cải thiện trong quý I/2025, song phần lớn mức tăng này diễn ra sau khi VN-Index bứt phá qua ngưỡng 1.300 điểm, kéo theo tâm lý chốt lời dần hình thành khi chỉ số gặp khó tại vùng kháng cự 1.300 – 1.330 điểm.

Thêm vào đó, tâm lý thận trọng gia tăng trước thềm Hoa Kỳ công bố thuế đối ứng cũng góp phần khiến thanh khoản tăng cao nhưng thị trường gần như không ghi nhận các nhịp tăng điểm đáng kể. Điều này phần nào được lý giải bởi nhu cầu tiếp cận vốn của doanh nghiệp thông qua hoạt động cầm cố tài sản đảm bảo bằng cổ phiếu tại các công ty chứng khoán, trong bối cảnh thị trường vốn trái phiếu doanh nghiệp còn hạn chế và việc tiếp cận tín dụng ngân hàng gặp nhiều khó khăn.

Một số nhà quan sát thị trường bày tỏ lo ngại rằng việc dư nợ cho vay ký quỹ duy trì ở mức cao trong bối cảnh tâm lý thận trọng bao trùm có thể khiến thị trường ghi nhận các nhịp giảm điểm đột ngột do hiện tượng bán giải chấp chéo tài sản đảm bảo để duy trì tỷ lệ an toàn; đặc biệt nếu phần lớn dư nợ ký quỹ tập trung tại các hợp đồng cho vay cầm cố cổ phiếu.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn khá sớm để khẳng định các rủi ro tương tự sẽ hiện thực hóa trong thời gian tới với các lý do sau: 1) Thị trường Việt Nam đã thể hiện khả năng chống chịu tốt trước sự kiện thuế đối ứng; mặc dù trải qua đợt sụt giảm mạnh và nhanh chóng 18,5% trong giai đoạn từ 02/04 đến 09/04, thị trường đã phục hồi nhanh chóng sau đó, giảm thiểu rủi ro bán giải chấp trên diện rộng trong kịch bản thị trường mất thanh khoản;

Các đợt giảm sàn liên tiếp từ 3 đến 4 phiên là tương đối hiếm đối với thị trường Việt Nam, nếu loại bỏ giai đoạn 2000 - 2002 thì lần gần nhất VN-Index ghi nhận diễn biến tương tự là khi dịch COVID-19 mới bùng phát; Các công ty chứng khoán đã rút kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng thanh khoản năm 2022 gây ra bởi vấn đề trái phiếu doanh nghiệp và việc Fed tăng lãi suất và đã triển khai các biện pháp quản trị rủi ro tăng cường.

Hiện các ứng viên tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Singapore vẫn chưa công bố đạt được thỏa thuận thuế quan với Hoa Kỳ. Tuy vậy, những động thái hòa giải giữa Bắc Kinh và Washington về thuế quan trong tuần cuối cùng của tháng 4 đã đưa Việt Nam trở thành ứng cử viên sáng giá tiếp theo cho một thỏa thuận đàm phán.

Mirae Asset dự báo đây sẽ là một quá trình đầy thách thức, xét đến độ mở kinh tế lớn của Việt Nam và sự liên kết thương mại phức tạp với Trung Quốc – mục tiêu chính trong chiến lược thương mại của Hoa Kỳ nhằm xây dựng liên minh và cô lập Trung Quốc trong khu vực.

Do đó, biện pháp tốt nhất lúc này cho Việt Nam là nỗ lực kéo dài thời gian đàm phán, giảm thiểu tác động của thuế đối ứng về mức tối thiểu, đồng thời tăng cường hợp tác thương mại với các khối kinh tế khác trong khu vực thông qua các hiệp định thương mại tự do để đa dạng hóa thị trường và giảm sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ.