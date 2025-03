Sự kiện “kick off” dự án Him Lam Central Park đã được tổ chức thành công và thu hút nhiều đại lý uy tín

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu đầy ấn tượng của dự án tại thị trường Hải Phòng, đồng thời khẳng định sức hút mạnh mẽ của Him Lam Central Park ngay từ thời điểm mới khởi động.

Lấy chủ đề “Hồng tâm rực sáng”, sự kiện nhấn mạnh vị thế “trung tâm mới của trung tâm” mà Him Lam Central Park đang nắm giữ. Đây không chỉ là tọa độ vàng giữa lòng Hải Phòng, mà còn là điểm đến của những cơ hội an cư và sinh lời bền vững trong tương lai.

Viễn cảnh một khu đô thị thịnh vượng, nơi con người được tận hưởng môi trường sống xanh, tiện ích đẳng cấp và tiềm năng phát triển không giới hạn, đã thực sự khuấy động không khí sự kiện. Hơn 800 chiến binh kinh doanh có mặt tại hội trường đều cảm nhận rõ nguồn năng lượng mạnh mẽ, sẵn sàng cho hành trình chinh phục thị trường đầy triển vọng.

Sức nóng lan tỏa khắp khán phòng cùng quyết tâm “quét sạch giỏ hàng” của các chiến binh sale.

Ngay từ những phút mở đầu, sự kiện đã mang đến một màn trình diễn đầy cảm hứng, tái hiện hình ảnh đảo quốc Singapore - biểu tượng của một đô thị hiện đại, nơi con người được sống giữa thiên nhiên xanh mát nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi đẳng cấp.

Hình ảnh những công viên rợp bóng cây, cùng hệ tiện ích hiện đại, đã khắc họa rõ nét một xu hướng sống mà Him Lam Central Park đang hướng đến. Không chỉ là một khu đô thị xanh đúng nghĩa, dự án còn thể hiện cam kết đồng hành cùng chiến lược “chuyển đổi xanh” của quận Hồng Bàng, góp phần kiến tạo một Hải Phòng phát triển bền vững.

Ông Trần Trọng Nghĩa - Tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản NewX - chia sẻ đầy tâm huyết về dự án.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Trọng Nghĩa - Tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản NewX, đơn vị phát triển sản phẩm và quản lý phân phối dự án - đã mang đến một bức tranh tổng thể về tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của Hải Phòng, đồng thời phân tích sâu về xu hướng phát triển bất động sản trong giai đoạn tới.

Theo ông, với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng, thành phố cảng đang đứng trước vận hội phát triển bứt phá, trong đó quận Hồng Bàng chính là tâm điểm. Him Lam Central Park, với vị trí đắc địa ngay phường An Hồng - khu vực vừa sáp nhập vào quận trung tâm, không chỉ thừa hưởng những lợi thế hạ tầng đồng bộ mà còn sở hữu quỹ đất rộng lớn, mở ra cơ hội tăng giá hấp dẫn trong tương lai.

Lấy cảm hứng từ mô hình đô thị xanh kiểu Singapore, Him Lam Central Park dành tới 3ha không gian xanh, đồng thời ôm trọn công viên trung tâm rộng 2ha, mang đến môi trường sống trong lành, hài hòa với thiên nhiên. Không chỉ nâng tầm chất lượng sống cho cư dân, dự án còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư trong việc kiến tạo một không gian đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ được sự cân bằng giữa phát triển và bảo tồn thiên nhiên.

Chính những giá trị này đã giúp Him Lam Central Park trở thành tâm điểm thu hút giới đầu tư và những khách hàng đang tìm kiếm một nơi an cư lý tưởng giữa lòng Hải Phòng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thanh Khoa - Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Him Lam Hồng Bàng, cũng là đơn vị Chủ đầu tư của dự án - nhấn mạnh: "Him Lam Central Park không chỉ đơn thuần là một dự án bất động sản, mà còn là biểu tượng mới của đô thị hiện đại. Với vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản và hệ sinh thái tiện ích vượt trội, chúng tôi tin rằng đây sẽ là lựa chọn hàng đầu cho cả khách hàng an cư và nhà đầu tư trong thời gian tới."

Với những lợi thế vượt trội về vị trí, không gian sống xanh và chính sách bán hàng hấp dẫn, Him Lam Central Park không chỉ mang đến một nơi an cư lý tưởng mà còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn tại thị trường bất động sản Hải Phòng. Sự kiện kick off đã khẳng định sức hút mạnh mẽ của dự án, hứa hẹn sẽ trở thành điểm sáng trên bản đồ bất động sản khu vực khi chính thức ra mắt trong thời gian tới.