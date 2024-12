Sửa quy định thẩm quyền của cảnh sát môi trường

Ngày 16/12/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 157/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường. Quy định có hiệu lực từ ngày 20/12/2024.

Nghị định số 157/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2015/NĐ-CP về nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát môi trường.

Cụ thể, Nghị định số 157/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Nghị định số 105/2015/NĐ-CP về thẩm quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, đồ vật; yêu cầu giải trình về những hành vi có dấu hiệu tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Theo quy định mới, đây là thẩm quyền của: Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Giám đốc Công an cấp tỉnh; Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an cấp tỉnh; Trưởng Công an cấp huyện.

Đồng thời, Nghị định số 157/2024/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 Nghị định số 105/2015/NĐ-CP về thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Theo đó, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Giám đốc Công an cấp tỉnh; Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an cấp tỉnh; Trưởng Công an cấp huyện có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Nghị định số 157/2024/NĐ-CP cũng sửa đổi khoản 2 Điều 8 Nghị định số 105/2015/NĐ-CP về thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra phương tiện, đồ vật, địa điểm có liên quan đến tội phạm và vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Đây là thẩm quyền của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Giám đốc Công an cấp tỉnh; Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an cấp tỉnh; Trưởng Công an cấp huyện.