Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Sức mạnh hộ chiếu phản ánh sức ảnh hưởng về mặt ngoại giao và khả năng đi lại linh hoạt trên toàn cầu của công dân sở hữu hộ chiếu đó.

Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn dựa trên số lượng điểm đến miễn thị thực cho người sở hữu hộ chiếu theo Chỉ số Hộ chiếu Henley năm 2025 của công ty tư vấn di trú Henley & Partners.

Năm 2025, Singapore tiếp tục là quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới khi được miễn thị thực tại 193 điểm đến. Theo sau là Hàn Quốc và Nhật Bản với 190 điểm đến miễn thị thực.

Các quốc gia châu Âu như Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha đều năm trong top đầu với 189 điểm đến. Nhìn chung, các nước châu Âu có hộ chiếu mạnh khi nền kinh tế có thứ hạng thấp nhất là Thụy Sỹ cũng có tới 187 điểm điến miễn thị thực.

Trong số các nước nói tiếng Anh, Vương quốc Anh (186 điểm đến miễn thị thực), Australia (185 điểm đến) và Canada (184 điểm đến) đều có xếp hạng cao hơn Mỹ (182 điểm đến).

Trong số các nền kinh tế mới nổi lớn, Brazil và Argentina có vị trí tương đối cao trong bạng xếp hạng với 170 điểm đến miễn thị thực. Nga đứng vị trí thấp hơn với 114 điểm đến. Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam nằm gần cuối danh sách với lần lượt 83, 58 và 50 điểm đến miễn thị thực.