Suôn sẻ ngày đầu cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bỏ thu phí bằng tiền mặt

Cách đây 6 tháng, lượng xe đi qua làn ETC tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ đạt 30-35%. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu có chủ trương về việc thí điểm cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ có thu phí ETC, tỷ lệ dán thẻ và nạp tiền tăng lên rất nhanh. Theo thống kê của VIDIFI, hiện nay, bình quân mỗi ngày, tuyến có khoảng 48.000 phương tiện lưu thông, trong đó 27.000 - 28.000 xe sử dụng ETC, chiếm tỷ lệ 70%.