Tân Á Đại Thành đẩy mạnh đầu tư công nghệ cao với tổ hợp 1.186 tỷ đồng tại Hưng Yên

Tập đoàn Tân Á Đại Thành dự kiến đầu tư 1.186 tỷ đồng phát triển Trung tâm Nghiên cứu - Sản xuất - Cung ứng tại Khu công nghiệp MEYINPARK Hưng Yên, hướng tới kết nối hoạt động R&D với sản xuất công nghiệp, nâng cao năng lực công nghệ và hoàn thiện chuỗi giá trị.

Công bố vào cuối tháng 10/2026, kế hoạch đầu tư tiếp nối hành trình 33 năm phát triển của Tân Á Đại Thành, từ sản phẩm bồn nước inox đến hệ sinh thái sản phẩm công nghiệp đa dạng.

TỪ NỀN TẢNG SẢN XUẤT ĐẾN MÔ HÌNH TÍCH HỢP R&D

Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp liên tục hiện đại hóa dây chuyền, chuẩn hóa quy trình và nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng, tạo nền tảng để sản phẩm cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu quốc tế. Trên cơ sở đó, Tập đoàn định hướng gia tăng hàm lượng công nghệ và giá trị sản phẩm thông qua đầu tư nghiên cứu, thay vì chỉ mở rộng công suất.

Hệ sinh thái sản phẩm công nghiệp Tân Á Đại Thành sau 33 năm phát triển.

Dự án phát huy sự phối hợp giữa hai đơn vị chủ lực: Tổng Công ty Tân Á Đại Thành Công nghệ cao (T-Era) phụ trách nghiên cứu, phát triển và tích hợp công nghệ; Tổng Công ty Tân Á Đại Thành Công nghiệp và Công nghệ đảm nhiệm sản xuất, cung ứng và thương mại hóa.

Mô hình này kết nối các công đoạn nghiên cứu, phát triển nguyên mẫu, thử nghiệm, sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường. Phản hồi từ nhà máy và khách hàng được đưa trở lại hoạt động R&D nhằm cải tiến chất lượng, rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm.

TỔ HỢP 1.186 TỶ ĐỒNG, DỰ KIẾN VẬN HÀNH TỪ QUÝ 1/2028

Trung tâm có tổng diện tích sàn dự kiến khoảng 64.800 m², vốn đầu tư 1.186 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi động trong quý 4/2026 và đưa các nhà máy đầu tiên vào hoạt động từ quý 1/2028.

Phối cảnh giai đoạn 1 Khu công nghiệp MEYINPARK Hưng Yên, nơi dự kiến triển khai Trung tâm Nghiên cứu - Sản xuất - Cung ứng.

Tổ hợp dự kiến tích hợp trung tâm R&D, khu phát triển nguyên mẫu, nhà máy sản xuất, khu nghiên cứu tự động hóa cùng hạ tầng kỹ thuật và logistics dùng chung.

Việc tổ chức các công đoạn thiết kế, thử nghiệm, chế tạo, kiểm soát chất lượng và cung ứng trong cùng hệ thống được kỳ vọng giúp doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, nâng cao năng suất và tối ưu chi phí vận hành.

ƯU TIÊN CÔNG NGHỆ, DÀNH 2% DOANH THU CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ

T-Era định hướng nghiên cứu các lĩnh vực nước và môi trường, điện - điện tử, kết nối và điều khiển thông minh, robot và tự động hóa ứng dụng.

Từ thế mạnh sản phẩm chứa và lọc nước, Tân Á Đại Thành hướng tới phát triển giải pháp cấp nước, xử lý nước thải và tái sử dụng nước cho công trình, khu đô thị và khu công nghiệp. Các hướng nghiên cứu khác gồm thiết bị điều hòa không khí, điện tử thông minh, vật liệu và thiết bị công trình, từng bước hình thành các nhóm giải pháp tích hợp có giá trị gia tăng cao.

Đáng chú ý, Tổng giám đốc Nguyễn Duy Chính đã đưa ra chủ trương dành 2% doanh thu các tổng công ty thành viên cho công nghệ và chuyển đổi số. Nguồn lực này được định hướng phục vụ đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu suất, tối ưu chi phí vận hành và thúc đẩy R&D, qua đó tăng khả năng làm chủ công nghệ và phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ông Nguyễn Duy Chính - Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành định hướng dành 2% doanh thu các tổng công ty thành viên cho công nghệ và chuyển đổi số.

HOÀN THIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ TỪ CÔNG NGHIỆP ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN

Tân Á Đại Thành xác định Công nghiệp - Công nghệ cao - Bất động sản là ba trụ cột chiến lược có tính bổ trợ. Công nghiệp tạo nền tảng chế tạo và cung ứng; công nghệ cao thúc đẩy nghiên cứu, tích hợp giải pháp; bất động sản mở rộng không gian ứng dụng trong nhà ở, công trình và đô thị.

Trung tâm tại Hưng Yên được kỳ vọng góp phần phát triển hệ sinh thái vật liệu, thiết bị và giải pháp công nghệ theo định hướng “Tinh khiết - Thông minh - Bền vững”, đáp ứng nhu cầu thị trường và các dự án trong hệ sinh thái Tập đoàn.

Khu công nghiệp MEYINPARK Hưng Yên do Tân Á Đại Thành làm chủ đầu tư có quy mô 198,39 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 2.270 tỷ đồng. Dự án hướng tới mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, chú trọng hạ tầng đồng bộ, quản lý thông minh và phát triển xanh.

MEYINPARK dự kiến dành tối thiểu 30% quỹ đất cho các ngành công nghệ cao, hướng tới thu hút doanh nghiệp công nghệ, nhà sản xuất và dòng vốn FDI chất lượng cao, thúc đẩy liên kết sản xuất và phát triển chuỗi cung ứng.

Với Tân Á Đại Thành, tổ hợp 1.186 tỷ đồng là bước đi nhằm kết nối năng lực sản xuất hiện có với hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ, tạo nền tảng nâng cao giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh trong dài hạn.