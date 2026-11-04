Tân Á Đại Thành đẩy mạnh đầu tư công nghệ cao với tổ hợp 1.186 tỷ đồng tại Hưng Yên

Công bố vào cuối tháng 10/2026, kế hoạch đầu tư tiếp nối hành trình 33 năm phát triển của Tân Á Đại Thành, từ sản phẩm bồn nước inox đến hệ sinh thái sản phẩm công nghiệp đa dạng.
Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp liên tục hiện đại hóa dây chuyền, chuẩn hóa quy trình và nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng, tạo nền tảng để sản phẩm cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu quốc tế. Trên cơ sở đó, Tập đoàn định hướng gia tăng hàm lượng công nghệ và giá trị sản phẩm thông qua đầu tư nghiên cứu, thay vì chỉ mở rộng công suất.
Dự án phát huy sự phối hợp giữa hai đơn vị chủ lực: Tổng Công ty Tân Á Đại Thành Công nghệ cao (T-Era) phụ trách nghiên cứu, phát triển và tích hợp công nghệ; Tổng Công ty Tân Á Đại Thành Công nghiệp và Công nghệ đảm nhiệm sản xuất, cung ứng và thương mại hóa.
Mô hình này kết nối các công đoạn nghiên cứu, phát triển nguyên mẫu, thử nghiệm, sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường. Phản hồi từ nhà máy và khách hàng được đưa trở lại hoạt động R&D nhằm cải tiến chất lượng, rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm.
Trung tâm có tổng diện tích sàn dự kiến khoảng 64.800 m², vốn đầu tư 1.186 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi động trong quý 4/2026 và đưa các nhà máy đầu tiên vào hoạt động từ quý 1/2028.
Tổ hợp dự kiến tích hợp trung tâm R&D, khu phát triển nguyên mẫu, nhà máy sản xuất, khu nghiên cứu tự động hóa cùng hạ tầng kỹ thuật và logistics dùng chung.
Việc tổ chức các công đoạn thiết kế, thử nghiệm, chế tạo, kiểm soát chất lượng và cung ứng trong cùng hệ thống được kỳ vọng giúp doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, nâng cao năng suất và tối ưu chi phí vận hành.
T-Era định hướng nghiên cứu các lĩnh vực nước và môi trường, điện - điện tử, kết nối và điều khiển thông minh, robot và tự động hóa ứng dụng.
Từ thế mạnh sản phẩm chứa và lọc nước, Tân Á Đại Thành hướng tới phát triển giải pháp cấp nước, xử lý nước thải và tái sử dụng nước cho công trình, khu đô thị và khu công nghiệp. Các hướng nghiên cứu khác gồm thiết bị điều hòa không khí, điện tử thông minh, vật liệu và thiết bị công trình, từng bước hình thành các nhóm giải pháp tích hợp có giá trị gia tăng cao.
Đáng chú ý, Tổng giám đốc Nguyễn Duy Chính đã đưa ra chủ trương dành 2% doanh thu các tổng công ty thành viên cho công nghệ và chuyển đổi số. Nguồn lực này được định hướng phục vụ đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu suất, tối ưu chi phí vận hành và thúc đẩy R&D, qua đó tăng khả năng làm chủ công nghệ và phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.
Tân Á Đại Thành xác định Công nghiệp - Công nghệ cao - Bất động sản là ba trụ cột chiến lược có tính bổ trợ. Công nghiệp tạo nền tảng chế tạo và cung ứng; công nghệ cao thúc đẩy nghiên cứu, tích hợp giải pháp; bất động sản mở rộng không gian ứng dụng trong nhà ở, công trình và đô thị.
Trung tâm tại Hưng Yên được kỳ vọng góp phần phát triển hệ sinh thái vật liệu, thiết bị và giải pháp công nghệ theo định hướng “Tinh khiết - Thông minh - Bền vững”, đáp ứng nhu cầu thị trường và các dự án trong hệ sinh thái Tập đoàn.
Khu công nghiệp MEYINPARK Hưng Yên do Tân Á Đại Thành làm chủ đầu tư có quy mô 198,39 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 2.270 tỷ đồng. Dự án hướng tới mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, chú trọng hạ tầng đồng bộ, quản lý thông minh và phát triển xanh.
MEYINPARK dự kiến dành tối thiểu 30% quỹ đất cho các ngành công nghệ cao, hướng tới thu hút doanh nghiệp công nghệ, nhà sản xuất và dòng vốn FDI chất lượng cao, thúc đẩy liên kết sản xuất và phát triển chuỗi cung ứng.
Với Tân Á Đại Thành, tổ hợp 1.186 tỷ đồng là bước đi nhằm kết nối năng lực sản xuất hiện có với hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ, tạo nền tảng nâng cao giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh trong dài hạn.
Việt Nam bước vào giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu được Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định là tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp trên 55%, năng suất lao động tăng khoảng 8,5%/năm. Điều đó đòi hỏi nguồn lực được phân bổ hiệu quả hơn, khoa học - công nghệ trở thành động lực trực tiếp và sức mạnh của từng chủ thể được chuyển thành sức mạnh của toàn bộ nền kinh tế.
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