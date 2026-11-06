Tân Á Đại Thành tái hợp tập đoàn tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới BCG

Trước thềm kỷ niệm 33 năm thành lập, Tập đoàn Tân Á Đại Thành tiếp tục lựa chọn Boston Consulting Group (BCG) - một trong những tập đoàn tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới làm đối tác đồng hành. Sau lần hợp tác đầu tiên năm 2021, sự tái hợp này được kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới, phát huy lợi thế trong ba lĩnh vực Công nghiệp - Công nghệ cao - Bất động sản và khai mở những cơ hội tăng trưởng dài hạn.

Ngày 3/11/2026, tại Hà Nội, Tập đoàn Tân Á Đại Thành và Boston Consulting Group (BCG) tổ chức lễ ký kết hợp tác tư vấn chiến lược “Từ tốt đến vĩ đại”, đánh dấu bước tiếp nối trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Duy Chính, Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành cùng Ban Lãnh đạo cấp cao; ông Il-Dong Kwon, Tổng giám đốc BCG tại Việt Nam cùng các chuyên gia tư vấn. Đại diện thực hiện nghi thức ký kết là bà Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Marketing & Truyền thông Tập đoàn Tân Á Đại Thành và ông Il-Dong Kwon.

Đại diện Tân Á Đại Thành và BCG tại lễ ký kết hợp tác tư vấn chiến lược ngày 3/11/2026.

Theo định hướng hợp tác, BCG sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tân Á Đại Thành trong việc hoạch định chiến lược phát triển, phát huy những lợi thế hiện có và nhận diện các cơ hội mới trước sự chuyển dịch của thị trường, công nghệ và nhu cầu tiêu dùng.

33 NĂM PHÁT TRIỂN VÀ BƯỚC CHUYỂN TRONG TƯ DUY CHIẾN LƯỢC

Thành lập năm 1993 với sản phẩm khởi đầu là bồn nước inox, Tân Á Đại Thành từng bước mở rộng quy mô, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và phát triển hoạt động kinh doanh. Đến nay, Tập đoàn hoạt động trên ba lĩnh vực chính: Công nghiệp, Công nghệ cao và Bất động sản.

Năm 2021, Tân Á Đại Thành lần đầu hợp tác với BCG triển khai chương trình tư vấn tái cấu trúc theo định hướng “Từ tốt đến vĩ đại” (Good to Great), tập trung hoàn thiện mô hình quản trị, xác lập các ưu tiên phát triển và củng cố năng lực vận hành.

Sau 5 năm, việc tiếp tục lựa chọn BCG cho thấy tính nhất quán trong định hướng phát triển của Tân Á Đại Thành, đồng thời phản ánh sự chủ động của doanh nghiệp trong việc rà soát mô hình kinh doanh, thích ứng với bối cảnh mới và chuẩn bị cho những bước chuyển tiếp theo.

Hiện nay, sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, xu hướng phát triển xanh cùng tốc độ ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang làm thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh. Song song với đó, nhu cầu về sản phẩm tiết kiệm năng lượng, giải pháp thông minh và không gian sống chất lượng cao cũng tạo ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp.

Trước những chuyển dịch này, Tân Á Đại Thành hướng tới tăng cường kết nối nguồn lực giữa ba lĩnh vực kinh doanh, phát huy thế mạnh riêng và từng bước hình thành các chuỗi giá trị liên hoàn. Sự bổ trợ giữa hoạt động sản xuất, nghiên cứu công nghệ và phát triển bất động sản được kỳ vọng tạo ra những sản phẩm, giải pháp có giá trị gia tăng cao hơn.

Ở lĩnh vực Công nghiệp, Tập đoàn tiếp tục mở rộng danh mục, hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm và giải pháp cho ngôi nhà hiện đại, từ kim khí gia dụng đến vật liệu xây dựng; đồng thời chú trọng tiêu chuẩn xanh, cải tiến chất lượng và mở rộng cơ hội xuất khẩu.

Đối với Công nghệ cao, trọng tâm là nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào sản phẩm, giải pháp phục vụ đời sống, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tiện ích và trải nghiệm thông minh.

Trong khi đó, lĩnh vực Bất động sản được định hướng kế thừa những thành quả từ Công nghiệp và Công nghệ cao để kiến tạo các không gian sống tiện nghi, hiện đại, tinh khiết. Việc tích hợp đồng bộ sản phẩm, giải pháp và công nghệ hướng tới mang lại trải nghiệm sống toàn diện, phù hợp với nhu cầu và lối sống của người Việt.

Ba lĩnh vực Công nghiệp - Công nghệ cao - Bất động sản trong định hướng phát triển của Tân Á Đại Thành.

ĐỒNG HÀNH CÙNG BCG, HIỆN THỰC HÓA MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DÀI HẠN

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Il-Dong Kwon, Tổng giám đốc BCG tại Việt Nam, đánh giá cao quá trình phát triển của Tân Á Đại Thành, đồng thời nhấn mạnh rằng lợi thế cạnh tranh bền vững không chỉ đến từ chiến lược đúng đắn mà còn phụ thuộc vào năng lực tổ chức thực thi.

Theo đại diện BCG, giai đoạn hợp tác mới sẽ kế thừa những kết quả đã đạt được, kết hợp kinh nghiệm tư vấn quốc tế với sự am hiểu thị trường Việt Nam. BCG cam kết huy động đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, phối hợp cùng Ban Lãnh đạo Tân Á Đại Thành để xây dựng các định hướng khả thi và lộ trình triển khai phù hợp.

Ông Il-Dong Kwon, Tổng giám đốc BCG tại Việt Nam, phát biểu tại lễ ký kết.

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, bà Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Marketing & Truyền thông Tập đoàn Tân Á Đại Thành, cho biết: “Việc tiếp tục lựa chọn BCG thể hiện quyết tâm không ngừng đổi mới và chủ động chuẩn bị cho tương lai của Tân Á Đại Thành. Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, doanh nghiệp không chỉ cần phát huy những thế mạnh sẵn có mà còn phải có tầm nhìn dài hạn, khả năng đón đầu xu hướng và năng lực chuyển hóa cơ hội thành giá trị thực tiễn. Chúng tôi kỳ vọng sự đồng hành của BCG sẽ giúp Tân Á Đại Thành tiếp tục khai mở những tiềm năng phát triển, kiến tạo các sản phẩm, giải pháp và trải nghiệm khác biệt, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa thương hiệu Việt vươn xa.”

Trên hành trình “Từ tốt đến vĩ đại”, sự hợp tác giữa Tân Á Đại Thành và BCG được kỳ vọng sẽ góp phần chuyển hóa các định hướng phát triển thành chương trình hành động cụ thể, tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các lĩnh vực và thúc đẩy quá trình đổi mới trong toàn Tập đoàn.

Với bề dày 33 năm phát triển, Tân Á Đại Thành đang hướng tới một giai đoạn tăng trưởng mới, trong đó sức mạnh cộng hưởng giữa các lĩnh vực trụ cột, khả năng ứng dụng công nghệ và năng lực tổ chức thực thi sẽ đóng vai trò quan trọng. Sự đồng hành của BCG được kỳ vọng góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, từng bước nâng cao vị thế của Tập đoàn trên thị trường trong nước và quốc tế.