Tháng 10/2026, Tập đoàn FLC sẽ tổ chức một chuỗi giải golf đặc biệt nhằm kỷ niệm 25 năm thành lập. Sự kiện này sẽ diễn ra tại ba địa điểm nổi tiếng: Sầm Sơn, Hạ Long và Quy Nhơn, thu hút hơn 1.500 golfer tham gia. Với ba chặng đấu mang tên LEGACY, HERITAGE và MILESTONE, giải đấu không chỉ là cuộc tranh tài mà còn là dịp để tôn vinh những giá trị và dấu ấn mà FLC đã kiến tạo trong suốt 25 năm qua.

Các sân golf của FLC nổi bật với thiết kế hiện đại, hài hòa với thiên nhiên, và được trang bị cơ sở vật chất tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Hệ thống sân golf của FLC tại Việt Nam đã trở thành một biểu tượng của sự phát triển và đầu tư mạnh mẽ trong ngành công nghiệp golf. Với các sân golf trải dài từ Bắc vào Nam, FLC không chỉ mang đến những trải nghiệm chơi golf đẳng cấp mà còn tạo ra những điểm đến du lịch hấp dẫn.

Các sân golf của FLC nổi bật với thiết kế hiện đại, hài hòa với thiên nhiên, và được trang bị cơ sở vật chất tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, mỗi sân golf đều có những đặc điểm riêng biệt, từ cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp đến những thử thách độc đáo cho người chơi.

Đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là một biểu tượng của sự phát triển bền vững và cam kết của FLC đối với cộng đồng và ngành công nghiệp golf.

Chuỗi giải golf đặc biệt này được tổ chức bởi FLC Biscom, một đơn vị thành viên của Tập đoàn FLC, với mục tiêu không chỉ tạo ra một sân chơi đẳng cấp cho các golfer mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển của tập đoàn. Mở màn cho chuỗi sự kiện là giải đấu FLC SAM SON LEGACY GOLF TOURNAMENT 2026, diễn ra từ ngày 15/10 đến 18/10 tại FLC Golf Links Sam Son. Với chủ đề “Honoring The Legacy”, giải đấu này sẽ là nơi các golfer hội tụ để cùng nhau tôn vinh những giá trị đã được FLC kiến tạo. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là một lễ hội văn hóa, nơi các giá trị truyền thống và hiện đại giao thoa, tạo nên một không gian đầy cảm hứng cho người tham gia.

Tiếp nối thành công của chặng đầu tiên, FLC HA LONG HERITAGE GOLF TOURNAMENT 2026 sẽ diễn ra từ ngày 16/10 đến 18/10 tại FLC Golf Club Ha Long. Với chủ đề “Carrying The Legacy Forward”, giải đấu này sẽ mang đến một không gian golf độc đáo với tầm nhìn hướng ra Vịnh Hạ Long, nơi các golfer sẽ tiếp tục câu chuyện về những giá trị di sản mà FLC đã gìn giữ và phát triển. Vịnh Hạ Long, một trong những kỳ quan thiên nhiên thế giới, không chỉ mang lại cảnh quan tuyệt đẹp mà còn tạo ra một thử thách thú vị cho các golfer, khi họ phải điều chỉnh chiến thuật để thích nghi với điều kiện địa hình và thời tiết đặc thù của khu vực.

Khép lại chuỗi sự kiện là FLC 25TH ANNIVERSARY GOLF TOURNAMENT 2026 – QUY NHON, diễn ra từ ngày 22/10 đến 25/10 tại FLC Golf Links Quy Nhon. Với chủ đề “Celebrating The Milestone”, chặng đấu này sẽ là điểm hội tụ của những dấu ấn và giá trị mà FLC đã xây dựng trong suốt 25 năm qua.

Đây cũng là dịp để các golfer cùng nhau tranh tài và tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân golf. Quy Nhơn, với bờ biển dài và khí hậu ôn hòa, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên cho người chơi, đồng thời là cơ hội để quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương.

Tháng 10 này, các fairway tại Sầm Sơn, Hạ Long và Quy Nhơn sẽ trở thành tâm điểm của những vòng đấu sôi động, nơi mỗi cú swing sẽ góp phần viết tiếp câu chuyện 25 năm của Tập đoàn FLC.

Một điểm nhấn đặc biệt của chuỗi giải đấu này là hệ thống giải thưởng Hole-in-One (HIO) với tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Các phần thưởng hấp dẫn bao gồm 27 xe ô tô, 13 thẻ hội viên với thời hạn 35 năm và 5 năm, cùng 13 voucher bất động sản trị giá 500 triệu đồng mỗi voucher tại các dự án như FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort, FLC Heritage Quảng Trị và FLC Capri Villa Quy Nhơn. Những giải thưởng này không chỉ tạo động lực cho các golfer mà còn thể hiện sự đầu tư mạnh mẽ của FLC vào việc phát triển phong trào golf tại Việt Nam.

Với quy mô lớn và hệ thống giải thưởng hấp dẫn, chuỗi giải đấu này không chỉ là dịp để các golfer tranh tài mà còn là cơ hội để cộng đồng golf tại Việt Nam và quốc tế cùng nhau hội ngộ, chia sẻ và ghi dấu ấn trên những sân golf thuộc hệ thống FLC Biscom.

Tháng 10 này, các fairway tại Sầm Sơn, Hạ Long và Quy Nhơn sẽ trở thành tâm điểm của những vòng đấu sôi động, nơi mỗi cú swing sẽ góp phần viết tiếp câu chuyện 25 năm của Tập đoàn FLC. Sự kiện này cũng là dịp để FLC khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp golf, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của du lịch golf tại Việt Nam.

Cùng chờ đón chuỗi giải golf đặc biệt của FLC Biscom trong tháng 10/2026, nơi những giá trị được tiếp nối, những dấu ấn được hội tụ và hành trình 25 năm của Tập đoàn FLC tiếp tục được viết nên trên những fairway. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là một biểu tượng của sự phát triển bền vững và cam kết của FLC đối với cộng đồng và ngành công nghiệp golf.