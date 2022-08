Tập đoàn GFS trở thành nhà chiến thắng trong hạng mục Best Luxury Boutique Developer 2022

Tập đoàn GFS với những thành tựu nổi bật trong thị trường bất động sản trở thành Đơn vị chiến thắng giải thưởng Best Luxury Boutique Developer tại Dot Property Vietnam Awards 2022.

SÁNG TẠO ĐỂ VƯƠN TỚI THÀNH CÔNG

GFS Group là một Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, với 30 đơn vị thành viên và liên kết, hoạt động trong 5 lĩnh vực cốt lõi bao gồm: Bất động sản - Xây dựng; Khoa học - Công nghệ; Công nghiệp, Nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao; Đào tạo và phát triển nhân lực tại Việt Nam. Trong đó Bất động sản - Xây dựng là mũi nhọn hàng đầu được Tập đoàn đặc biệt tập trung triển khai.

Dot Property Vietnam Awards là giải thưởng bất động sản tầm vóc và uy tín được thành lập bởi Tập đoàn Dot Property Group (thuộc tập đoàn LIFULL CONNECT danh tiếng thế giới có Trụ sở chính tại Tây Ban Nha). Giải thưởng nhằm tôn vinh những nhà phát triển dự án bất động sản uy tín, những dự án đã có nhiều đóng góp nổi bật, tích cực cho sự phát triển của ngành bất động sản Việt Nam.

2022 là năm thứ hai liên tiếp Tập đoàn GFS vinh dự nhận giải thưởng của Dot Property. Trong đó, năm 2021, Tập đoàn GFS đã vinh dự nhận giải Chủ đầu tư đổi mới sáng tạo tốt nhất năm 2021. Năm 2022, kế thừa chủ đề “Phát triển bền vững”, Dot Property Vietnam Awards tiếp tục khai thác các vấn đề về đánh thức hành trình đầy triển vọng của bất động sản Việt Nam.

Vượt qua nhiều chủ đầu tư, nhiều doanh nghiệp uy tín trên thị trường cùng những tiêu chí đánh giá khắt khe từ Ban tổ chức, Tập đoàn GFS một lần nữa được vinh danh là Nhà phát triển bất động sản cao cấp độc đáo tốt nhất Việt Nam 2022 thông qua các dự án bất động sản nổi bật của mình như Five Star West Lake, Five Star Garden, Five Star Mỹ Đình…

Với sứ mệnh gia tăng giá trị cho xã hội và cộng đồng, Tập đoàn GFS luôn đưa ra những sản phẩm chất lượng và đầy tính sáng tạo, được trau chuốt trong từng thiết kế. GFS luôn được đánh giá cao ở sự đổi mới và khác biệt, tất cả được thể hiện qua các thiết kế độc đáo và phong cách kiến trúc hài hòa. Ngoài ra, các dự án của tập đoàn GFS luôn chú trọng vào không gian xanh, đưa các mảng xanh vào đời sống để giúp cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn không gian thoáng đãng và không khí trong lành.

Trong hơn 25 năm hình thành và phát triển với tôn chỉ “Cùng hợp tác, cùng sáng tạo và cùng chia sẻ để vươn tới thành công”, Tập đoàn GFS đã vinh dự được đồng hành, hợp tác cùng nhiều đối tác, khách hàng lớn trong nước và quốc tế, từ đó mang lại nhiều thành tựu trong lĩnh vực hoạt động, kinh doanh và những giá trị thiết thực cho cuộc sống, cho cộng đồng.

FIVE STAR WEST LAKE TIÊN PHONG XU HƯỚNG TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG

Nằm tại vị trí có tầm nhìn bao trọn không gian thơ mộng của Hồ Tây, Five Star West Lake được xem là một dự án nổi trội biểu trưng cho sự “xa xỉ kín đáo” mà GFS Group mang đến cho khách hàng của mình. Sở hữu thiết kế vô cùng lạ mắt với những đường cong tinh tế như làn sóng nhẹ trên mặt Hồ Tây, mỗi căn hộ tại Five Star West Lake sở hữu cho mình một không gian sống thời thượng và đẳng cấp với sự giao thoa hài hòa giữa kiến trúc hiện đại Châu Âu cùng văn hóa Châu Á.

Five Star West Lake được xem là một dự án tiên phong trong việc kết hợp giữa căn hộ hạng sang cùng biệt thự truyền thống, tạo ra 32 căn biệt thự trên không với không gian sống đẳng cấp và riêng tư, góp phần nâng tầm giá trị sống của các cư dân tinh hoa. Không chỉ độc đáo trong từng thiết kế, Five Star West Lake còn đưa các chuỗi dịch vụ đẳng cấp 5 sao vào hệ thống tiện ích của mình như hồ bơi 4 mùa, nhà hàng rooftop kết hợp cùng sky bar, và các siêu thị thông minh… giúp mang đến cuộc sống tiện nghi và đẳng cấp cho chủ nhân căn hộ.

Với những nỗ lực nâng tầm chất lượng cuộc sống của khách hàng cũng như sự đầu tư, trau chuốt trong từng thiết kế, dự án Five Star West Lake là một trong những dự án điển hình khiến Tập đoàn GFS xứng đáng là nhà chiến thắng trong hạng mục Best Luxury Boutique Developer tại Dot Property Vietnam Awards 2022. Tin tưởng trong tương lai, Tập đoàn GFS sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm chất lượng đáp ứng được yêu cầu ngày một cao của khách hàng bên cạnh việc tạo lập vị thế cao hơn của mình trong tương lai.