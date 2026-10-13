Techcombank tăng vốn điều lệ lên 106,6 nghìn tỷ đồng, dẫn đầu ngành

Ngày 13/10/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận đề nghị tăng mức vốn điều lệ của TCB thêm tối đa 35.730.974.410.000 đồng (ba mươi lăm nghìn bảy trăm ba mươi tỷ chín trăm bảy mươi tư triệu bốn trăm mười nghìn đồng) thông qua hình thức: (i) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu là 35.431.202.070.000 đồng (ba mươi lăm nghìn bốn trăm ba mươi mốt tỷ hai trăm linh hai triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng); (ii) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là 299.772.340.000 đồng (hai trăm chín mươi chín tỷ bảy trăm bảy mươi hai triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng) theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông TCB thông qua tại Nghị quyết ngày 08/9/2026 và Hội đồng quản trị TCB thông qua tại Nghị quyết số 0506/2026/NQ-HĐQT ngày 15/9/2026.
Việc tăng vốn điều lệ là một bước đi quan trọng nhằm củng cố nền tảng vốn dài hạn, chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Techcombank. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Ngân hàng dự kiến đạt 106.593 tỷ đồng mức cao nhất toàn ngành.
Techcombank được kỳ vọng vào năng lực tài chính và dư địa tăng trưởng được tạo ra từ nền tảng vốn lớn hơn. Nguồn vốn này sẽ giúp Techcombank nâng cao khả năng nắm bắt các cơ hội tăng trưởng dài hạn, tiếp tục đầu tư vào công nghệ và dữ liệu, đồng thời duy trì bộ đệm vốn vững chắc khi mở rộng quy mô hoạt động.
Cổ tức bằng cổ phiếu giúp cổ đông tiếp tục tham gia vào hành trình tăng trưởng dài hạn của Ngân hàng, đồng thời giữ lại nguồn lực để tái đầu tư cho hoạt động kinh doanh.
Phía Techcombank cho biết sẽ tiếp tục duy trì kỷ luật trong phân bổ vốn. Mục tiêu không phải là tăng trưởng bằng mọi giá, mà là triển khai vốn một cách chọn lọc vào những lĩnh vực Ngân hàng có lợi thế cạnh tranh, có khả năng tạo ra lợi nhuận hấp dẫn sau điều chỉnh rủi ro, đồng thời kiểm soát chất lượng tài sản và duy trì an toàn vốn.
Mới đây, trong danh sách Top 20 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026, bên khối ngân hàng tư nhân, Techcombank đứng đầu với mức đóng góp gần 11.000 tỷ đồng vào ngân sách năm 2025. Đây là lần đầu tiên xuất hiện một ngân hàng tư nhân nộp ngân sách trên 10.000 tỷ đồng. Kết quả này đưa Techcombank trở thành đại diện nổi bật nhất của khối ngân hàng tư nhân trong bảng vinh danh, đồng thời cho thấy quy mô đóng góp của ngân hàng tư nhân đã tiệm cận nhóm dẫn đầu toàn ngành.
Techcombank cũng vừa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 với nhiều kết quả tích cực. Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 18,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, quý 2 đóng vai trò là tâm điểm bứt phá khi thiết lập mức đỉnh mới về lợi nhuận. Sáu tháng đầu năm 2026 chứng kiến sự khởi sắc toàn diện trên các phương diện kinh doanh của Techcombank, với tổng thu nhập hoạt động lên mức 28,6 nghìn tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ.
Bên cạnh những kết quả kinh doanh tích cực, Techcombank tiếp tục được cộng đồng tài chính quốc tế ghi nhận về chất lượng tăng trưởng và năng lực đổi mới. Mới đây, ngân hàngđược Euromoney vinh danh là "Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam 2026", đánh dấu 6 năm liên tiếp nhận giải thưởng này. Theo đánh giá của Euromoney, Techcombank nổi bật nhờ nền tảng tài chính vững mạnh, chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, năng lực quản trị rủi ro cùng những đầu tư dài hạn vào công nghệ, dữ liệu và con người.
Đáng chú ý, năm 2026, Techcombank là ngân hàng Việt Nam duy nhất đồng thời được 3 tổ chức tài chính lớn nhất là Euromoney, FinanceAsia và Global Finance trao tặng danh hiệu "Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam" (hat-trick) năm thứ 3 liên tiếp, khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của ngân hàng trên thị trường trong nước và khu vực.
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