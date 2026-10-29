Thái Nguyên khởi công khu công nghiệp 499 ha, tổng vốn đầu tư 5400 tỷ đồng

Ngày 29/10/2026, Công ty cổ phần Viglacera Thái Nguyên (thành viên Tổng công ty Viglacera – CTCP) đã khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - giai đoạn 1.
Thông tin về dự án, ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Thái Nguyên, cho biết Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư 5400 tỷ đồng, quy mô 499 ha, thuộc địa bàn phường Phúc Thuận và xã Thành Công (tỉnh Thái Nguyên). Đây là vị trí kết nối giao thông thuận tiện khi tiếp giáp tuyến đường liên kết vùng Thái Nguyên - Bắc Ninh - Phú Thọ, tuyến Vành đai 5 vùng Thủ đô, có khả năng kết nối nhanh với cửa khẩu Lạng Sơn, sân bay Nội Bài, Gia Bình, cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh và các trung tâm logistics trong nước lẫn khu vực.
Ngoài ra, dự án còn được hưởng nhiều lợi thế khác như nguồn nhân lực chất lượng cao dồi dào, chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn, tiền thuê đất được thanh toán 1 lần cho suốt vòng đời dự án…
Dự án được quy hoạch trở thành khu công nghiệp tập trung đa ngành, tăng trưởng xanh và thân thiện môi trường, hướng tới khu công nghiệp sinh thái bền vững. Tại đây sẽ ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh; công nghiệp chế biến; chế tạo, data center, logistic...
Phát biểu chúc mừng lễ khởi công, ông Oh Do Yeon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thái Nguyên, bày tỏ tin tưởng rằng với vị trí đắc địa tại tỉnh Thái Nguyên, khi đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Tây Phổ Yên sẽ thu hút làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao hàng đầu, tạo ra nhiều việc làm chất lượng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng hiện đại hóa và đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế chung.
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, đánh giá đây là một trong những dự án hạ tầng công nghiệp quy mô lớn, tạo thêm dư địa thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Việc triển khai một dự án khu công nghiệp có quy mô lớn không chỉ là câu chuyện về đầu tư hạ tầng và phát triển kinh tế, mà còn trực tiếp tác động đến đất đai, nơi ở, sinh kế và đời sống của nhiều hộ gia đình. Vì vậy, ông đề nghị Công ty cổ phần Viglacera Thái Nguyên không chỉ hướng tới tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp mà phải quan tâm đến chất lượng, hiệu quả của từng dự án đầu tư, trong đó, đặc biệt ưu tiên thu hút những nhà đầu tư sử dụng công nghệ tiên tiến, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng và tạo giá trị gia tăng cao, bền vững.
“Về trách nhiệm của chính quyền tỉnh, Thái Nguyên cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan nhà nước; xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi và bình đẳng cho các doanh nghiệp”, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
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