“Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng 2026” cùng Phân Bón Cà Mau

Với quy mô dự kiến gần 1.500 lượt khách, chương trình mở ra cơ hội để bà con nông dân trực tiếp khám phá một tổ hợp sản xuất phân bón hiện đại, tìm hiểu hành trình tạo nên những sản phẩm đã gắn bó với đồng ruộng Việt Nam qua hàng chục mùa vụ.
Ngay trong ngày đầu khởi động, chương trình “Tham quan nhà máy – Gặt hái mùa vàng 2026” đã diễn ra trong không khí sôi nổi, với sự hiện diện của những đoàn nông dân đầu tiên về tham quan Nhà máy Phân Bón Cà Mau. Trong sự đón tiếp chu đáo và công tác tổ chức chuyên nghiệp, bà con được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, hướng dẫn an toàn trước khi bắt đầu hành trình khám phá các khu vực sản xuất. Những đoàn khách nối tiếp nhau tiến vào nhà máy, mang theo sự phấn khởi và niềm mong đợi được tận mắt chứng kiến tầm vóc của một tổ hợp sản xuất phân bón hiện đại ngay tại cực Nam Tổ quốc.
Mở rộng cánh cửa nhà máy đón người nông dân cũng là cách Phân Bón Cà Mau khẳng định sự tự tin về năng lực sản xuất và những giá trị chất lượng đã bền bỉ xây dựng qua nhiều năm. Tại đây, những cam kết về công nghệ, quy trình và chất lượng sản phẩm được minh chứng bằng chính hệ thống dây chuyền, thiết bị cùng đội ngũ kỹ sư, người lao động đang trực tiếp vận hành.
Chuyến tham quan vì thế mang ý nghĩa sâu sắc hơn một hoạt động tri ân khách hàng, khi niềm tin của bà con được củng cố từ những trải nghiệm thực tế, đồng thời thể hiện tinh thần minh bạch, trách nhiệm và sự trân trọng của doanh nghiệp đối với những người đã đồng hành cùng Phân Bón Cà Mau qua bao mùa vụ.
Ấn tượng tại Nhà máy Phân Bón Cà Mau đến từ quy mô của những công trình sản xuất, hệ thống dây chuyền công nghệ và hoạt động vận hành được tổ chức đồng bộ. Từ khu vực công nghệ chuyên biệt, khu đóng bao, kho thành phẩm đến cảng xuất hàng tự động hóa, bà con có dịp chứng kiến những công đoạn quan trọng trong quá trình hoàn thiện và đưa sản phẩm ra thị trường.
Những bao phân bón vốn quen thuộc trên đồng ruộng nay được nhìn nhận từ một góc độ khác, gắn với cả một hệ thống sản xuất công nghiệp được đầu tư bài bản ngay tại cực Nam Tổ quốc. Đáng chú ý, bà con được chiêm ngưỡng công nghệ Polyphosphate tiên tiến từ châu Âu trong các sản phẩm NPK Cà Mau. Đây là một trong những bước tiến trong hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm của doanh nghiệp, hướng đến các giải pháp dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của cây trồng và điều kiện canh tác tại Việt Nam.
Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đang chuyển mạnh theo hướng nâng cao chất lượng, tối ưu chi phí và phát triển bền vững, năng lực của doanh nghiệp phân bón ngày càng được đánh giá trên cả phương diện công nghệ, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. Những gì được giới thiệu tại Nhà máy Phân Bón Cà Mau cho thấy sự đầu tư dài hạn vào nền tảng sản xuất, đồng thời khẳng định vai trò của công nghiệp phân bón trong việc bảo đảm nguồn cung vật tư thiết yếu cho nông nghiệp.
Với những người nông dân trực tiếp tham gia, chuyến đi còn mang đến một góc nhìn đầy đủ hơn về giá trị của sản phẩm. Từ những công trình công nghiệp quy mô lớn đến từng bao phân bón thành phẩm, tất cả đều gắn với mục tiêu cuối cùng là phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác và cùng bà con hướng đến những mùa vụ thắng lớn.
Tiếp nối những trải nghiệm tại nhà máy, hành trình còn mang đến chuỗi hoạt động giao lưu giàu bản sắc vùng đất phương Nam. Điểm nhấn là đêm Gala Dinner với sự tham gia của lãnh đạo Phân Bón Cà Mau, chuyên đề chia sẻ từ GS.TS Nguyễn Bảo Vệ cùng những tiết mục nghệ thuật đậm chất Nam Bộ. Kết hợp tham quan các địa danh nổi tiếng tại cực Nam Tổ quốc, chương trình hứa hẹn mang đến cho bà con những kỷ niệm đáng nhớ, thắt chặt tình cảm giữa doanh nghiệp và những người nông dân đã gắn bó qua nhiều mùa vụ.
Đặc biệt, sự tham gia đồng hành của Duy Làm Nông, Vy Cát Lai, Y Hội cùng nhiều KOL, KOC nông nghiệp sẽ góp phần đưa những trải nghiệm tại nhà máy lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số. Song song đó, website thamquannhamay.pvcfc.com.vn với công nghệ 3D/360 độ tiếp tục mở rộng không gian khám phá, giúp cộng đồng nhà nông trên cả nước có cơ hội tìm hiểu quy mô, công nghệ và hoạt động sản xuất của Phân Bón Cà Mau dù ở bất kỳ đâu.
Từ những đoàn khách đầu tiên năm 2023, chương trình “Tham quan nhà máy – Gặt hái mùa vàng” được duy trì qua nhiều năm, tiếp tục khẳng định sự trân trọng và cam kết đồng hành lâu dài của Phân Bón Cà Mau với người nông dân. Những chuyến đi rồi sẽ khép lại, nhưng niềm tin, sự gắn bó và niềm tự hào về những “Hạt ngọc mùa vàng” sẽ còn được tiếp nối trên khắp những cánh đồng, vườn cây Việt Nam.
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